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Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт

Ереван пытается вовлечь Россию и страны ОДКБ в конфликт с Азербайджаном, что объясняет эскалацию конфликта на границе, заявил РБК посол Полад Бюльбюль оглы. Активные военные действия продолжаются там с 12 июля
Полад Бюльбюль оглы
Полад Бюльбюль оглы (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В чем Баку видит причину эскалации

Армения пытается вовлечь в конфликт с Азербайджаном страны ОДКБ, заявил в разговоре с РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«Это провокация, направленная на то, чтобы вовлечь в этот конфликт страны ОДКБ и в первую очередь Россию как главного члена блока, так как он произошел не на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, а на границе Армении и Азербайджана», — возложил он на Ереван ответственность за начавшуюся 12 июля эскалацию военных действий на границе.

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По словам Бюльбюль оглы, за два года на границе на этом направлении азербайджанская сторона насчитала более 10 тыс. случаев нарушения перемирия с армянской стороны. «Но это были мелкие перестрелки, одиночные выстрелы, иногда вылазки, которые, конечно, пресекались. Но вот так, чтобы шли пять дней бои и не останавливались, несмотря на посредничество России и многих других стран, — такого не было», — говорит он.

Посол Армении в России Вардан Тогонян ранее говорил РБК, что Ереван не просит ОДКБ о военной помощи из-за разгоревшегося противостояния. В ОДКБ помимо России и Армении входят также Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Пока секретариат организации призвал только к восстановления режима прекращения огня.

По словам посла Азербайджана, за время конфликта ни одна из сторон не заняла новой высоты или территории. Посол Армении, комментируя эту же тему, также сказал, что перемещений опорных точек, изменения границ не произошло. Минобороны Армении сообщало о взятии под контроль одной высоты на линии соприкосновения.

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Почему произошли протесты в Баку

В эскалации конфликта Азербайджан не заинтересован, страна хочет сохранить свой высокий уровень экономического развития, уверяет посол. «Мы заинтересованы в мирном решении, но для этого нужно вывести оккупационные войска. Тогда начнется разговор о статусе Нагорного Карабаха. Вот тогда можно говорить о каких-то компромиссах. «О каком компромиссе можно говорить сегодня? Что мы должны, отдать свою землю? Практически все страны мира признают территориальную целостность Азербайджана. Никто не признает и не признает Нагорный Карабах. Есть четыре резолюции Совбеза ООН, призывающих немедленно вывести войска», — напоминает он.

По словам Бюльбюль оглы, народ его страны устал от того, что переговоры по карабахскому урегулированию стоят на месте, поэтому в ночь на 15 июля в Баку и прошли акции протеста с лозунгом «Закончи карантин, начни войну». «В Минской группе ОБСЕ три сопредседателя, они приезжают, уезжают. Мы — дипломаты, политики — понимаем, что люди работают, но в обществе очень большое недовольство работой Минской группы. Сколько можно (есть хорошая русская поговорка) воду в ступе толочь? Приезжают и уезжают солидные люди, дипломаты, но решение конфликта не двигается с места», — говорит дипломат.

Видео

Сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта являются США, Франция и Россия, в нее также входят Армения и Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.

«Звучали лозунги немедленно начать войну. У людей чувство обиды за оккупацию территорий. А что им делать? Они и говорят: давайте идти до конца. Это важный показатель настроений в обществе. Это показатель того, что азербайджанский народ никогда не согласится с потерей своих территорий», — отметил посол.

Как оценивают позицию России и Турции

«Мы уверены, что самая большая, авторитетная страна региона, член Совета безопасности и Минской группы ОБСЕ, может взять на себя историческую миссию решения этого конфликта. Здесь и нашим, и вашим не получится. Здесь надо однозначно высказать свою позицию. На карте прекрасно видно, кто чью землю занял», — оценил Бюльбюль оглы роль, которую может сыграть Россия.

Москва призвала обе стороны к сдержанности, министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из обеих стран.

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Пока полную поддержку действиям Азербайджана выразила союзная с ним Турция. «Все президенты Турции и, естественно, Эрдоган всегда высказывали свою поддержку Азербайджану. В этом нет ничего нового. Наш общенациональный лидер Гейдар Алиев выдвинул лозунг «одна нация — два государства», — объясняет Бюльбюль оглы. «Вы можете посчитать, сколько у самой Турции претензий к Армении. В прошлом веке армянская партия Дашнакцутюн убила более 40 турецких послов и высокопоставленных турецких чиновников. И эта история с вымышленным геноцидом, которая началась с того, что именно армяне уничтожали мирное турецкое население, резали женщин и детей и получили ответ, — сказал посол. — Это все набирается же в политике, и в человеческих отношениях, и в дипломатическом багаже, это все никуда не исчезает».

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В 1915 году в Османской империи были убиты, по разным оценкам, до 2 млн армян и депортированы сотни тысяч. Россия, Франция, Германия и десятки других стран признают произошедшее геноцидом. Турция настаивает, что массовую гибель армян в Османской империи нельзя считать геноцидом, так как они не умерли в результате целенаправленного уничтожения.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, посол
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