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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ выявила рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19

В мире за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом — 237,7 тыс. человек, сообщила ВОЗ. Предыдущий максимум был зарегистрирован чуть менее недели назад: 12 июля прирост новых случаев составил 230,3 тыс.
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за день на 237,7 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

Это рекордный прирост новых случаев заболевания. Предыдущий максимум был зарегистрирован 12 июля: тогда за сутки выявили 230,3 тыс. заболевших COVID-19.

Больше всего заразившихся за день зарегистрировали в США — 67,1 тыс. человек. Следом за ними идут Бразилия и Индия с 39,9 тыс. и 34,9 тыс. случаев соответственно. На четвертом месте по приросту находится ЮАР — 13,1 тыс. заразившихся за сутки, Россия по этому показателю занимает пятое место — 6,4 тыс.

Умерли от коронавируса в мире за день 5682 человека.

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Фото: Guillermo Legaria / Getty Images

Россия, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, уже прошла пик заболеваемости коронавирусом. «Обстановка с коронавирусом в России улучшается, но расслабляться нельзя», — заявил он.

О том, что расслабляться относительно ситуации с коронавирусом в России еще рано, заявила и представитель ВОЗ в стране Мелита Вуйнович. По ее словам, если жители не будут соблюдать профилактические меры против заболевания, вторая волна COVID-19 в России может наступить «хоть завтра».

Оценивая ситуацию с коронавирусом в мире, Вуйнович отметила, что идет глобальный и быстрый прирост числа заболевших. Но это все еще продолжение первой волны пандемии, «которая идет практически по второму пику», пояснила она.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Всего в мире заразились коронавирусом 13,9 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в США — 3,6 млн, следом за ними идут Бразилия и Индия с 2 млн и 1 млн инфицированных соответственно. Россия в этом списке занимает четвертое место. В ней коронавирус выявили у 758 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, ВОЗ
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