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Дело губернатора Фургала ,  
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На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Во Владивостоке в воскресенье, 19 июля, началась акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает VL.ru. Накануне жители города также вышли на улицы с плакатами в его поддержку, хотя акция проходила под видом «кормления голубей», отмечало издание.

Люди стали собираться у памятника Борцам за власть Советов на центральной площади Владивостока около 12:00 по местному времени. К тому моменту туда приехали поливальные машины, чтобы очистить монумент от помета голубей.

Позже жители города с плакатами двинулись в сторону ГУМа, они скандировали «Я/Мы Дальний Восток», «Я/Мы Фургал» и другие лозунги. Полиция предупреждала собравшихся о незаконности мероприятия, ссылаясь на закон о проведении митингов.

Власти Хабаровска насчитали 10 тыс. человек на акции в поддержку Фургала
Политика
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

К 12:42 в шествии участвовали 100 человек, по данным VL.ru. Издание указывает, что около 14:00 был задержан мужчина, который нес советский флаг. Полиция потребовала от него объяснений, протестующие пришли к отделению, куда его доставили. Как передает корреспондент ТАСС, туда пришли около 40 человек.

Агентство указывает, что около 12:00 на центральную площадь вышли и жители Хабаровска. По данным ТАСС, там собралось около 50 человек. О том, что митинг возобновился в городе сообщает и «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента. Число его участников агентство не называет, но добавляет, что акция началась и в Комсомольске-на-Амуре.

Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне в Хабаровске прошел седьмой по счету митинг в поддержку Фургала. По данным региональных властей, в акции участвовали 9 тыс. человек, согласно подсчетам «Коммерсанта», их количество достигло 50 тыс. По данным DVHub, на митинг в субботу вышли от 15 до 30 тыс. человек

Материал дополняется.

Теги: Владивосток, Хабаровск
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