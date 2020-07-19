На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Во Владивостоке в воскресенье, 19 июля, началась акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает VL.ru. Накануне жители города также вышли на улицы с плакатами в его поддержку, хотя акция проходила под видом «кормления голубей», отмечало издание.

Люди стали собираться у памятника Борцам за власть Советов на центральной площади Владивостока около 12:00 по местному времени. К тому моменту туда приехали поливальные машины, чтобы очистить монумент от помета голубей.

Позже жители города с плакатами двинулись в сторону ГУМа, они скандировали «Я/Мы Дальний Восток», «Я/Мы Фургал» и другие лозунги. Полиция предупреждала собравшихся о незаконности мероприятия, ссылаясь на закон о проведении митингов.

К 12:42 в шествии участвовали 100 человек, по данным VL.ru. Издание указывает, что около 14:00 был задержан мужчина, который нес советский флаг. Полиция потребовала от него объяснений, протестующие пришли к отделению, куда его доставили. Как передает корреспондент ТАСС, туда пришли около 40 человек.