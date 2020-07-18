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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровске начался очередной митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске начался очередной, уже седьмой по счету, митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru.

Участники акции выстроились перед зданием правительства края и скандировали «Фургал — наш выбор». После этого люди двинулись шествием по центральным улицам города. По информации издания, их несколько тысяч. Кроме того, в направлении центра Хабаровска была замечена автоколонна — по предварительным данным, поддержать хабаровчан приехали жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре. По ходу шествия дежурят сотрудники полиции.

По данным портала Vl.ru, жители Владивостока тоже вышли на улицы в знак солидарности с Хабаровском. Несанкционированная акция проходит под видом «кормления голубей». Издание отмечает, что в центре Владивостока с самого утра много людей в форме.

Адвокат сообщил об отношении Фургала к акциям в Хабаровске
Общество
Массовые выступления жителей Хабаровска в поддержку Сергея Фургала

На митинге во Владивостоке, по предварительным подсчетам, собралось от 500 до 1000 человек. Они колонной двинулись по улицам города в сопровождении машин полиции. Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители предупреждают граждан о незаконности митинга и просят разойтись.

Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах на Дальнем Востоке, когда будущий губернатор занимался бизнесом. Фургала привезли в Москву и поместили под стражу на два месяца. Сам он свою вину не признает.

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Политика
Фото: teamnavalny_khv / VK

После задержания главы региона в Хабаровске и других городах начались митинги в его поддержку. В первый день демонстраций, по разным оценкам, на улицы вышли от 10 до 35 тыс. человек.

Адвокат Фургала Борис Кожемякин сообщил, что губернатор благодарит жителей Хабаровского края за поддержку, но не одобряет несанкционированные митинги.

Теги: Хабаровск, митинг, Сергей Фургал
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