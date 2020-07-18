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Дело губернатора Фургала ,  
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Власти Хабаровска насчитали 10 тыс. человек на акции в поддержку Фургала

При этом СМИ сообщали, что на пике число участников могло достигать 50 тыс. Участники митинга рассказали РБК, что акция прошла спокойно
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

На несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вышли до 10 тыс. человек, сообщается на сайте администрации Хабаровска.

«В самом начале на него вышли до 10 тыс. человек — на 30% меньше, чем в прошлые выходные», — говорится в сообщении.

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В администрации отметили, что митинг и шествие прошли «в целом спокойно», полицейские не вмешивались в происходящее и не задерживали участников. Также во время акции сотрудники правоохранительных органов раздавали присутствующим маски из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в регионе. «В ответ участники акции с большим позитивом отнеслись к работе стражей правопорядка, демонстрируя плакаты с надписями «Я/МЫ полиция Хабаровска», — говорится в сообщении.

По оценке газеты «Коммерсантъ», в пиковый момент количество участников могло достигать 50 тыс.

Участники акции протеста сообщили РБК, что сегодня собралось больше людей, чем в прошлую субботу 11 июля, когда прошла первая акция в поддержку Фургала. Тогда МВД насчитало от 10 тыс. до 12 тыс. человек. «По моим предположениям, было больше людей, чем 11 июля», — рассказал участник митинга, житель Хабаровска Станислав Чашков.

По словам другой участницы, Владлены, людей было намного больше, чем в прошлую субботу. «Ни конца, ни начала колонны не было видно. Онлайн-камеры нашего города либо не работают, либо транслируется пустая площадь (записи прошлых мирных дней)», — поделилась она.

На Дальнем Востоке прошли митинги в поддержку Фургала
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Жители города во время митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Еще одна участница рассказала РБК, что для участия в митинге в Хабаровске люди приехали из других городов, обстановка была спокойная, «все были вежливы друг к другу, никто не бунтовал».

Митинг в Хабаровске начался около полудня по местному времени (05:00 мск). Жители прошли колонной по центральным улицам, затем вышли на площадь Ленина. Участники требовали честного суда для Сергея Фургала. Акции поддержки также прошли в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке.

Сергея Фургала задержали 9 июля и отправили в Москву. Позже ему предъявили обвинения в организации убийств и покушений на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. Суд отправил губернатора под арест до 9 сентября.

Авторы: Мария Лисицына, Роман Кирьянов
Теги: Сергей Фургал, митинг, Хабаровск
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