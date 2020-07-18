Власти Хабаровска насчитали 10 тыс. человек на акции в поддержку Фургала
На несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вышли до 10 тыс. человек, сообщается на сайте администрации Хабаровска.
«В самом начале на него вышли до 10 тыс. человек — на 30% меньше, чем в прошлые выходные», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что митинг и шествие прошли «в целом спокойно», полицейские не вмешивались в происходящее и не задерживали участников. Также во время акции сотрудники правоохранительных органов раздавали присутствующим маски из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в регионе. «В ответ участники акции с большим позитивом отнеслись к работе стражей правопорядка, демонстрируя плакаты с надписями «Я/МЫ полиция Хабаровска», — говорится в сообщении.
По оценке газеты «Коммерсантъ», в пиковый момент количество участников могло достигать 50 тыс.