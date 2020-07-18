Шойгу обсудил ситуацию в Закавказье с главой Минобороны Азербайджана

Министр обороны России сообщил своему коллеге о внезапной проверке боевой готовности войск Южного и Западного округов, которая стартовала накануне на фоне обострения конфликта Армении и Азербайджана

Сергей Шойгу (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым обстановку в Закавказском регионе. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

«В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе», — отметили в Минобороны. Детали беседы в заявлении министерства не приводятся.

В ведомстве сообщили, что разговор состоялся по инициативе Баку. Министры также обсудили подготовку к VI Армейским международным играм «АрМИ — 2020» и военно-техническому форуму «Армия-2020». Помимо этого, Шойгу сообщил Гасанову о проверке боевой готовности войск Южного и Западного округов, которая стартовала в России 17 июля по поручению президента Владимира Путина. Она завершится 21 июля.

Эта проверка началась на фоне обострившегося конфликта Азербайджана и Армении по вопросу Нагорного Карабаха. С 12 июля на азербайджано-армянской границе идут боевые столкновения, о потерях сообщили обе стороны. Во вторник, 14 июля, Баку и Ереван также заявили о стабилизации обстановки на границе, однако после этого обстрелы возобновились.