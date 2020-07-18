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Шойгу обсудил ситуацию в Закавказье с главой Минобороны Азербайджана

Министр обороны России сообщил своему коллеге о внезапной проверке боевой готовности войск Южного и Западного округов, которая стартовала накануне на фоне обострения конфликта Армении и Азербайджана
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым обстановку в Закавказском регионе. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

«В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе», — отметили в Минобороны. Детали беседы в заявлении министерства не приводятся.

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В ведомстве сообщили, что разговор состоялся по инициативе Баку. Министры также обсудили подготовку к VI Армейским международным играм «АрМИ — 2020» и военно-техническому форуму «Армия-2020». Помимо этого, Шойгу сообщил Гасанову о проверке боевой готовности войск Южного и Западного округов, которая стартовала в России 17 июля по поручению президента Владимира Путина. Она завершится 21 июля. 

Эта проверка началась на фоне обострившегося конфликта Азербайджана и Армении по вопросу Нагорного Карабаха. С 12 июля на азербайджано-армянской границе идут боевые столкновения, о потерях сообщили обе стороны. Во вторник, 14 июля, Баку и Ереван также заявили о стабилизации обстановки на границе, однако после этого обстрелы возобновились.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны прекратить огонь, Евросоюз предложил вернуть наблюдателей из ОБСЕ на приграничную территорию. В Кремле выразили беспокойство из-за взаимных обстрелов. 17 июля Путин обсудил ситуацию на границе Армении и Азербайджана с членами Совета Безопасности России.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы возложил ответственность за эскалацию военных действий на Ереван. По его словам, Армения хочет вовлечь в конфликт страны ОДКБ, в первую очередь Россию. Посол Армении в России Вардан Тогонян ранее говорил РБК, что Ереван не просил ОДКБ о военной помощи из-за разгоревшегося противостояния. В самой организации, куда помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, ранее призвали к прекращению огня.

Авторы: Анастасия Курносова, Наталия Анисимова
Теги: Сергей Шойгу, Азербайджан, Армения, Закавказье
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