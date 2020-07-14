ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии зарегистрировала действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом на выборы президента страны. Об этом сообщает «БелТА».

Помимо Лукашенко Центризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов: сопредседателя объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, экс-депутата Анну Канопацкую, супругу видеоблогера Сергея Тихановского Светлану и лидера партии «Белорусская социал-демократическая громада» Сергея Черечень.

В то же время ЦИК Белоруссии не зарегистрировала оппозиционера Валерия Цепкало. По данным агентства, он не смог собрать более 100 тыс. достоверных подписей избирателей в свою поддержку, а также в декларации о доходах и имуществе его супруги выявили недостоверные сведения.

Ранее стало известно, что Центризбирком страны отказался регистрировать на выборы бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Председатель комиссии сослалась на ошибки в его декларации и участии в его кампании иностранной организации.