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Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Сотрудники дипмиссии посетили рынок, чтобы разобраться в ситуации, однако их выпроводили с территории, сообщил Вардан Тоганян. Минэкономики Армении предложило экспортерам две другие точки продаж в Москве
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. Об этом РБК рассказал посол Вардан Тоганян. По его словам, аналогичная информация поступила от экспедиторов и водителей фур.

«Вчера с утра [17 июля] это подтвердилось официально — более 50 машин с армянской продукцией было изолировано в отстойник, убрано с торговых рядов. Дополнительная проблема состояла в том, что там в основном скоропортящиеся товары», — сообщил Тоганян.

Посольство стало разбираться в ситуации, уведомило о ней соответствующие ведомства и власти Москвы, также сотрудники дипмиссии посетили рынок, рассказал Тоганян. Администрация «Фуд Сити» не захотела выслушать представителей посольства, не стала говорить с ними, а «выпроводила силой», заявил он.

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«Вы видели видео, которое распространяется в интернете. На нем видно, как сотрудники безопасности запретили им [армянским экспортерам] находиться на территории», — сообщил Тоганян. По словам посла, складывается впечатление, что «на территории России, в Москве есть юридические анклавы, где работают законы Азербайджана или выполняются капризы руководства Азербайджана».

«И вопрос изоляции наших водителей стоит до сих пор. Некоторые фуры уехали в другие ТЦ, другие остались там и нашли все-таки способ реализовать продукцию, выполнить обязательства перед покупателями», — сообщил он. Тоганян отметил, что, помимо этих 50 фур, есть еще около 100–150 машин с товарами из Армении, которые сейчас находятся на границе с Россией, либо уже пересекли ее и следуют в «Фуд Сити».

Посол отметил при этом, что не может говорить о том, что к инциденту причастны лично владельцы «Фуд Сити», уроженцы Азербайджана, основатели и совладельцы группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев. «Не могу сказать. Кто причастен, не могу сказать, не имею права и информации. Могу сказать только то, что сотрудников нашего посольства силой выпроводили с территории ТЦ охраной и то, что машины остаются блокированными», — заявил Тоганян.

В пресс-службе группы «Киевская площадь» сказали РБК, что не комментируют эту тему.

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Информация о том, что с рынка «Фуд Сити» были вывезены фуры с армянскими товарами, появилась в социальных сетях в пятницу, 17 июля. Как сообщил портал News.am, после этого Союз армян России обсудил ситуацию с представителями властей России, в том числе с администрацией президента. «Как сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, руководители «Фуд Сити» заверили, что для них одинаково ценны все арендаторы, в том числе и армяне», — цитирует Союз заявление главы ФАДН. По словам Баринова, руководство рынка сделает все возможное для урегулирования обстановки.

Пресс-секретарь Министерства экономики Армении Анна Оганян сообщила в своем Facebook, что ведомство вместе с посольством Армении в России предложило фурам с сельскохозяйственной продукцией перевезти свои товары в две другие точки продажи: ТЦ «Шелковый Путь» на 32-м км МКАД (он находится примерно в 10 км от «Фуд Сити») и ТРЦ «Бухта» на Дмитровском шоссе. Точки продажи в «Бухте» для армянских экспортеров организовала группа компаний «Ташир» предпринимателя Самвела Карапетяна, парковка для них будет бесплатной. По словам Оганян, «на данный момент «Фуд Сити» не способен решить маркетинговые проблемы армянских экспортеров».

Управляющий «Бухты» Юрий Чобанян сообщил Sputnik Armenia, что центр выделил площадку на своей территории, которая готова принять до 100 фур. «Вчера нам поступила команда мы сразу подобрали площадку, которая самая оптимальная и удобная, как для водителей, так и для граждан, очистили ее, выставили охрану», — заявил он.

Инцидент на рынке «Фуд Сити» произошел на фоне обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе. С 12 июля там идут боевые столкновения, о потерях сообщили и Баку, и Ереван. 14 июля Армения и Азербайджан заявили, что ситуация стабилизировалась, однако вскоре обстрелы возобновились. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в интервью РБК заявил, что Ереван хочет вовлечь в конфликт Москву.

Авторы: Александр Атасунцев, Наталия Анисимова
При участии: Надежда Федорова
Теги: Армения, Азербайджан, посольство, рынок, Москва
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