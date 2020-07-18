Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Сотрудники дипмиссии посетили рынок, чтобы разобраться в ситуации, однако их выпроводили с территории, сообщил Вардан Тоганян. Минэкономики Армении предложило экспортерам две другие точки продаж в Москве

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. Об этом РБК рассказал посол Вардан Тоганян. По его словам, аналогичная информация поступила от экспедиторов и водителей фур.

«Вчера с утра [17 июля] это подтвердилось официально — более 50 машин с армянской продукцией было изолировано в отстойник, убрано с торговых рядов. Дополнительная проблема состояла в том, что там в основном скоропортящиеся товары», — сообщил Тоганян.

Посольство стало разбираться в ситуации, уведомило о ней соответствующие ведомства и власти Москвы, также сотрудники дипмиссии посетили рынок, рассказал Тоганян. Администрация «Фуд Сити» не захотела выслушать представителей посольства, не стала говорить с ними, а «выпроводила силой», заявил он.

«Вы видели видео, которое распространяется в интернете. На нем видно, как сотрудники безопасности запретили им [армянским экспортерам] находиться на территории», — сообщил Тоганян. По словам посла, складывается впечатление, что «на территории России, в Москве есть юридические анклавы, где работают законы Азербайджана или выполняются капризы руководства Азербайджана».