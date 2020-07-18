ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день
Число заболевших COVID-19 в мире за день увеличилось на 259,8 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Это рекордное число заразившихся, выявленных за сутки. Прошлый максимум был зафиксирован накануне, 18 июля: тогда за день в мире коронавирус обнаружили у 237,7 тыс. человек.
Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США — 71,4 тыс. человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.
Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся:
- ЮАР — 13,3 тыс. человек;
- Киргизия — 11,8 тыс.;
- Колумбия — 8 тыс.;
- Мексика — 6,4 тыс.