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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в мире стал рекордным с начала пандемии — 259,8 тыс. человек, сообщила ВОЗ. Прошлый максимум был зафиксирован лишь накануне: 17 июля число новых случаев заболевания составило 237,7 тыс.
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Число заболевших COVID-19 в мире за день увеличилось на 259,8 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это рекордное число заразившихся, выявленных за сутки. Прошлый максимум был зафиксирован накануне, 18 июля: тогда за день в мире коронавирус обнаружили у 237,7 тыс. человек.

Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США — 71,4 тыс. человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.

Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся:

  • ЮАР — 13,3 тыс. человек;
  • Киргизия — 11,8 тыс.;
  • Колумбия — 8 тыс.;
  • Мексика — 6,4 тыс.

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Фото: Guillermo Legaria / Getty Images

Россия по суточному приросту заняла восьмое место. За день в ней выявили 6234 тыс. заразившихся коронавирусом. Это минимум с конца апреля: меньше заразившихся за сутки в прошлый раз было обнаружено в стране 27 апреля — 6198 человек.

Рекордным за день стало и число смертей от коронавируса в мире — 7360. Прошлый максимум был зарегистрирован 3 мая: тогда умерли 8545 заболевших COVID-19.

Общее число заразившихся во всем мире превысило 14 млн человек. Больше всего заболевших выявили в США — 3,67 млн человек, на втором и третьем местах находятся Бразилия и Индия — 2 млн и 1 млн соответственно, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. Россия по этому показателю находится на четвертой строчке. В ней с начала пандемии выявили 764,2 тыс. инфицированных.

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Фото: Virginia Mayo / AP

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом. В то же время представитель ВОЗ Мелита Вуйнович отметила, что расслабляться еще рано. По ее словам, если жители перестанут соблюдать профилактические меры против коронавируса, вторая волна «может случиться и завтра».

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, ВОЗ
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