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Дело губернатора Фургала ,  
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Суд арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах

Суд отправил под стражу главу Хабаровского края Сергея Фургала, которому предъявлено обвинение в организации убийств. Заседание проходило в закрытом режиме из-за угроз ряду участников дела
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы отправил до 9 сентября под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах. Такое решение вынес судья Артур Карпов, передает корреспондент РБК.

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Следствие считает, что Фургал причастен к организованной преступной группе, которая совершала убийства предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Фургалу инкриминируются покушение на организацию заказного убийства организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105) и организация заказного убийства двух и более лиц (ч. 3 ст. 33, пп.«а», «б», «ж», «з» ст. 105 УК).

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Сергей Фургал

Дело Фургала поручено старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР генерал-майору Юрию Буртовому, который больше всего известен делом главы службы безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина, осужденного пожизненно по обвинению в заказных убийствах. Буртовой также в 2015 году вызывал Михаила Ходорковского на допросы в качестве обвиняемого по делу Пичугина. Надзор за следствием поручен заместителю начальника управления Генпрокуратуры Сергею Бочкареву, который в возрасте 35 лет получил генеральское звание после процесса по обращению в доход государства имущества «полковника-миллиардера» из МВД Дмитрия Захарченко.

Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме: ряд участников дела Фургала заявили об угрозах насилием, в отношении одного из них приняты меры госзащиты, сообщил Буртовой (источник «Интерфакса» ранее сообщил, что под госзащиту взят арестованный деловой партнер губернатора Николай Мистрюков). Закрытый режим нужен для сохранения в тайне личных данных людей, упомянутых в деле, и для обеспечения безопасности, в том числе самого обвиняемого, добавили следователь и прокурор. Фургал, впрочем, заявил, что лично ему никаких угроз не поступало.

Губернатор был задержан утром 9 июля по хабаровскому времени и доставлен на самолете в Москву. Фургалу грозит до 25 лет колонии: ему не может быть назначено пожизненное заключение, поскольку 15-летний срок давности привлечения к ответственности по вменяемым ему убийствам уже подошел к концу.

Убийства партнеров

Речь идет об убийстве бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова и бизнесмена Евгения Зори, сообщали ранее два источника РБК. Зоря в 2004 году в арбитраже отсудил у Фургала производственный корпус обанкротившегося завода ЖБИ-2. Незадолго до убийства Зоря заявлял в милицию, что опасается за свою жизнь из-за конфликта с руководством компании «Миф-Хабаровск», которая занималась сбором и поставками черного лома. Руководителями компании являлись Сергей Фургал, Николай Мистрюков и Олег Булатов.

По версии следствия, накануне убийства Михаил Тимофеев, которого в материалах следствия называют лидером ОПГ «тимофеевские», предлагал Евгению Зоре убить Фургала и таким образом решить конфликт, но тот отказался. Тогда Тимофеев пошел с таким же предложением к Фургалу.

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Фотогалерея 

Также Фургал проверяется на причастность к гибели Александра Адамова и Романа Сандалова, сообщали собеседники РБК; у последнего, в частности, был конфликт с охраной и руководством завода «Миф-Хабаровск».

Показания на Фургала как на соорганизатора убийств дали четверо обвиняемых, задержанных ранее, сообщал СК. По данным источников РБК, это в том числе Николай Мистрюков, его деловой партнер, бывший совладелец завода «Амурсталь», арестованный в 2019 году. В последнее время Мистрюков отказывался встречаться в СИЗО с адвокатами и правозащитниками из общественной наблюдательной комиссии (ОНК), писал «Московский комсомолец».

Оппозиционный губернатор

Фургал — один из семи глав регионов от оппозиционных партий и один из троих представителей ЛДПР; у Кремля и «Единой России» были претензии к Фургалу, говорили источники РБК. Например, глава Хабаровского края якобы нарушил обещание не мешать кампании единороссов во время выборов в заксобрание региона в сентябре 2019 года, «и весь административный ресурс был задействован в пользу одной партии [ЛДПР]». Единороссы проиграли избирательную кампанию в заксобрание, получив третий результат по спискам после ЛДПР и КПРФ.

Глава Хабаровского края будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента, сообщали собеседники РБК.

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Сергей Фургал

После Фургала правоохранительные органы задержали депутатов думы региона от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова — они обвиняются в мошенничестве. По официальным данным, их дело не связано с делом Фургала, при этом оба входили в состав руководства завода «Амурсталь», который принадлежал Николаю Мистрюкову. На следующий день у пяти членов партии в Хабаровском крае начались обыски.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Сергей Фургал, Хабаровский край, Убийство
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