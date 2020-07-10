Суд арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах

Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме: ряд участников дела Фургала заявили об угрозах насилием, в отношении одного из них приняты меры госзащиты, сообщил Буртовой (источник «Интерфакса» ранее сообщил, что под госзащиту взят арестованный деловой партнер губернатора Николай Мистрюков). Закрытый режим нужен для сохранения в тайне личных данных людей, упомянутых в деле, и для обеспечения безопасности, в том числе самого обвиняемого, добавили следователь и прокурор. Фургал, впрочем, заявил, что лично ему никаких угроз не поступало.

Губернатор был задержан утром 9 июля по хабаровскому времени и доставлен на самолете в Москву. Фургалу грозит до 25 лет колонии: ему не может быть назначено пожизненное заключение, поскольку 15-летний срок давности привлечения к ответственности по вменяемым ему убийствам уже подошел к концу.

Убийства партнеров

Речь идет об убийстве бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова и бизнесмена Евгения Зори, сообщали ранее два источника РБК. Зоря в 2004 году в арбитраже отсудил у Фургала производственный корпус обанкротившегося завода ЖБИ-2. Незадолго до убийства Зоря заявлял в милицию, что опасается за свою жизнь из-за конфликта с руководством компании «Миф-Хабаровск», которая занималась сбором и поставками черного лома. Руководителями компании являлись Сергей Фургал, Николай Мистрюков и Олег Булатов.

По версии следствия, накануне убийства Михаил Тимофеев, которого в материалах следствия называют лидером ОПГ «тимофеевские», предлагал Евгению Зоре убить Фургала и таким образом решить конфликт, но тот отказался. Тогда Тимофеев пошел с таким же предложением к Фургалу.

Также Фургал проверяется на причастность к гибели Александра Адамова и Романа Сандалова, сообщали собеседники РБК; у последнего, в частности, был конфликт с охраной и руководством завода «Миф-Хабаровск».

Показания на Фургала как на соорганизатора убийств дали четверо обвиняемых, задержанных ранее, сообщал СК. По данным источников РБК, это в том числе Николай Мистрюков, его деловой партнер, бывший совладелец завода «Амурсталь», арестованный в 2019 году. В последнее время Мистрюков отказывался встречаться в СИЗО с адвокатами и правозащитниками из общественной наблюдательной комиссии (ОНК), писал «Московский комсомолец».

Оппозиционный губернатор

Фургал — один из семи глав регионов от оппозиционных партий и один из троих представителей ЛДПР; у Кремля и «Единой России» были претензии к Фургалу, говорили источники РБК. Например, глава Хабаровского края якобы нарушил обещание не мешать кампании единороссов во время выборов в заксобрание региона в сентябре 2019 года, «и весь административный ресурс был задействован в пользу одной партии [ЛДПР]». Единороссы проиграли избирательную кампанию в заксобрание, получив третий результат по спискам после ЛДПР и КПРФ.

Глава Хабаровского края будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента, сообщали собеседники РБК.

После Фургала правоохранительные органы задержали депутатов думы региона от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова — они обвиняются в мошенничестве. По официальным данным, их дело не связано с делом Фургала, при этом оба входили в состав руководства завода «Амурсталь», который принадлежал Николаю Мистрюкову. На следующий день у пяти членов партии в Хабаровском крае начались обыски.