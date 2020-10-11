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Перемирие в Карабахе, встреча Лукашенко и оппозиции. Главные новости РБК

Временное перемирие в Нагорном Карабахе, интервью Алиева, ограничения для московских театров, встреча Лукашенко с оппозицией в СИЗО, разгон митинга в поддержку Фургала в Хабаровске. Главные новости — в обзоре РБК

Баку и Ереван заключили перемирие

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян встретились в Москве и при посредничестве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова договорились о временном перемирии в регионе с полудня 10 октября.

  • Переговоры длились 11 часов, стороны договорились о прекращении огня с 12:00 субботы, 10 октября, для обмена пленными и телами погибших. Также Баку и Ереван должны при посредничестве Минской группы ОБСЕ приступить к переговорам с целью скорейшего мирного урегулирования.
  • Почти сразу, как перемирие вступило в силу, Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Армения заявила, что азербайджанские военные нанесли ракетный удар по городу Капан, а в Баку сообщили, что армянские войска обстреляли азербайджанские города Тертер и Агдам. Заявления друг друга обе стороны при этом опровергли.
  • Вечером 10 октября в столице Нагорного Карабаха — городе Степанакерте — прогремели взрывы и сработали сирены воздушной тревоги. Обстрел продолжился и в ночь на 11 октября.

Алиев оценил роль России в урегулировании в Карабахе

Россия обладает наибольшими возможностями для урегулирования конфликта из-за Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК. Он объяснил это тем, что государство играет особую роль в этом процессе, которая основана на общей истории с Азербайджаном и Арменией, на взаимодействии народов и на весе России в мире.

  • Алиев отметил, что Баку неоднократно обращался к Москве с просьбой использовать рычаги политического влияния и убедить Ереван прекратить то, что в Азербайджане называют оккупацией. Президент полагает, что у России есть «масса инструментов», чтобы быстро убедить Армению, «что единственный выход из положения <...> в том, чтобы найти решение с Азербайджаном, а оно достаточно простое: уйти с территории, вывести войска, наши люди туда вернутся, и мы будем пытаться вновь жить рядом»
  • Президент подчеркнул, что Азербайджан намерен идти до конца «в любом случае». Цель государства, по его словам, — восстановить свою целостность и вернуть азербайджанцев в места их традиционного проживания. Он отметил, что фаза политического урегулирования наступит только есть Армения будет «привержена режиму перемирия»
  • В Нагорном Карабахе с 11:00 мск 10 октября действует режим перемирия. В интервью РБК Алиев заявлял, что залогом прочности этого режима должен стать отказ Армении от притязаний на Нагорный Карабах и смирение с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану. «Что она [Армения] их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отбивать это военным путем», — подчеркнул глава государства.

В московские театры впустят по паспорту

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Власти Москвы намерены установить паспортный режим при доступе в театры, объявить об этом могут уже в начале следующей недели, сообщили источники РБК. Паспортные данные нужно будет вводить при покупке билетов в театры, которые находятся в подчинении правительства Москвы, потом их будут проверять при входе. Также власти планируют временно запретить доступ в театры для лиц из группы риска.

  • В московских театрах РБК рассказали, что из-за обязательной шахматной рассадки зрителей они теряют до двух третей выручки. Однако сейчас ситуация ухудшилась, так как из-за слухов о новых возможных ограничениях в столице зрители боятся покупать билеты на будущие спектакли.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти пока действуют по лайт-варианту, то есть контролируют выполнение требования о переводе работников предприятий на удаленку. В Подмосковье подчеркнули, что главная задача властей региона — не допустить введения карантина. «Если карантин, то все — труба», — сказал губернатор Андрей Воробьев.
  • В воскресенье в столице зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом с середины мая (4501). Всего же в стране выявили 13 634 случаев — абсолютный рекорд с начала пандемии, на пике весной было 11 656 случаев.

Лукашенко приехал к оппозиционерам в СИЗО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября встретился с арестованными представителями координационного совета и объединенного штаба оппозиции. На встрече с президентом присутствовали 11 человек, в том числе бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума КС Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

  • Лукашенко более четырех часов общался с оппозиционерами, чтобы «услышать мнения всех». Однако содержание переговоров не было раскрыто: в сообщении приводились лишь слова Лукашенко, сказанные оппонентам: «Конституцию на улице не напишешь». После визита Лукашенко в СИЗО появилась информация о том, что Виктора Бабарико скоро освободят. Его адвокат Александр Пыльченко сообщил РБК, что не располагает такой информацией.
  • Встречей с арестованными оппозиционерами Лукашенко признал существование политзаключенных, «которых он раньше называл уголовниками», заявила бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская. В тот же день Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с арестованным мужем Сергеем Тихановским.
  • На следующий день после визита Лукашенко в СИЗО в Минске прошел «Марш гордости». На нем впервые за долгое время участников жестко задерживали, применяли водометы и светошумовые гранаты. Очевидцы сообщали об использовании перцового газа правоохранителями, в МВД это отрицали. По данным правозащитников, к 18:00 мск было задержано более 170 человек в Минске и других городах, в том числе более 30 журналистов.

В Хабаровске впервые разогнали митинг за Фургала

В Хабаровске 10 октября прошла 14-я субботняя акция протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств бизнесменов. По подсчетам портала DVHab, на митинг вышли более 1 тыс. человек, мэрия Хабаровска сообщила о 500 митингующих.

  • После традиционного шествия по центральным улицам города демонстранты вернулись на площадь перед зданием краевого правительства. Там они начали разбивать палатки, полиция потребовала убрать их, но демонстранты отказались. Через 15 минут из здания правительства вышли сотрудники ОМОНа, которые начали разгонять протестующих.
  • В мэрии Хабаровска сообщили, что протестующие разбили три палатки перед зданием правительства и принесли туда «мощные динамики, через которые запустили трансляцию лозунгов, доставляя большие неудобства прохожим и гостям города, прогуливающимся по площади». Демонстранты отказались убрать палатки, силовики задержали 25 человек.
  • Ранее на акциях в поддержку Фургала были лишь точечные задержания. В частности, под арест попадали водители «Фургаломобиля» — автомобиля с агитационными плакатами, который во время шествий едет впереди колонны протестующих. Андрея Маклыгина в конце августа арестовали на десять суток, а другому водителю — Ростиславу Смоленскому — в июне дали восемь, а в сентябре — 15 суток, сообщило ОВД-Инфо.
Авторы
Виктория Полякова, Мария Лисицына
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