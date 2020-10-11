Перемирие в Карабахе, встреча Лукашенко и оппозиции. Главные новости РБК

Временное перемирие в Нагорном Карабахе, интервью Алиева, ограничения для московских театров, встреча Лукашенко с оппозицией в СИЗО, разгон митинга в поддержку Фургала в Хабаровске. Главные новости — в обзоре РБК

Баку и Ереван заключили перемирие

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян встретились в Москве и при посредничестве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова договорились о временном перемирии в регионе с полудня 10 октября.

Переговоры длились 11 часов, стороны договорились о прекращении огня с 12:00 субботы, 10 октября, для обмена пленными и телами погибших. Также Баку и Ереван должны при посредничестве Минской группы ОБСЕ приступить к переговорам с целью скорейшего мирного урегулирования.

Почти сразу, как перемирие вступило в силу, Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Армения заявила, что азербайджанские военные нанесли ракетный удар по городу Капан, а в Баку сообщили, что армянские войска обстреляли азербайджанские города Тертер и Агдам. Заявления друг друга обе стороны при этом опровергли.

Вечером 10 октября в столице Нагорного Карабаха — городе Степанакерте — прогремели взрывы и сработали сирены воздушной тревоги. Обстрел продолжился и в ночь на 11 октября.

Алиев оценил роль России в урегулировании в Карабахе

Россия обладает наибольшими возможностями для урегулирования конфликта из-за Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК. Он объяснил это тем, что государство играет особую роль в этом процессе, которая основана на общей истории с Азербайджаном и Арменией, на взаимодействии народов и на весе России в мире.