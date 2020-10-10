Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах городов

Кроме того, Баку заявил, что Военные силы Армении обстреляли азербайджанские города Тертер и Агдам. Ереван это опроверг.

Ранее по итогам переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Москве страны договорились о прекращении огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Кроме того, руководители дипведомств Баку и Еревана заявили о готовности преступить к мирным переговорам для разрешения конфликта.

Боевые действия на линии соприкосновения в Карабахе возобновились 27 сентября. Обе страны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и объявили военное положение.