Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах городов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и СберПервый, 12:37 Федун назвал Кулькова легендой «Спартака» Спорт, 12:18 СМИ сообщили об инсульте у заболевшего COVID-19 главы Харькова Общество, 12:18 Виртуальный бег на месте и ретушь видеосовещаний: дайджест инноваций Экономика инноваций, 12:00  МХАТ начал учитывать отношение к алкоголю и Дугину при приеме на работу Общество, 12:00 Алиев назвал главный фактор перемирия в Нагорном Карабахе Политика, 12:00 Как пандемия повлияла на бизнес в России. Цифры и факты РБК и SAP, 11:55 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 11:39 Онищенко заявил о недопустимости введения новых ограничений из-за COVID Общество, 11:32 Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах городов Политика, 11:25 Туалетная бумага и насекомые: во что инвестирует Роберт Дауни-младший Инвестиции, 11:19 Умер бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков Спорт, 11:18 Третий футболист сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус Спорт, 11:10 Всемирный день психического здоровья: что важно знать сегодня Стиль, 11:05
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах городов

Капан, Армения
Капан, Армения (Фото: Gregor Samsa / Flickr)

Азербайджанская армия нанесла ракетный удар по городу Капан на юге Армении. Об этом заявил министр обороны страны Арцрун Ованнисян в Facebook.

«Только что город Капан попал под ракетный удар. Есть погибшие и раненые», — написал он.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Москве продлилась 11 часов
Политика
Фото:МИД РФ / ТАСС

В Министерстве обороны Азербайджана данное сообщение опровергли.

«Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле Капана и наличии убитых и раненых является ложной. Это очередная провокация врага», — написало ведомство на своей странице в Facebook.

Кроме того, Баку заявил, что Военные силы Армении обстреляли азербайджанские города Тертер и Агдам. Ереван это опроверг. 

Азербайджан сообщил о продолжавшихся всю ночь боях в Карабахе
Политика

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Ранее по итогам переговоров глав МИД Армении и Азербайджана  в Москве страны договорились о прекращении огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Кроме того, руководители дипведомств Баку и Еревана заявили о готовности преступить к мирным переговорам для разрешения конфликта.

Боевые действия на линии соприкосновения в Карабахе возобновились 27 сентября. Обе страны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и объявили военное положение.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах
Материалы по теме
В Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня
Политика
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Москве продлилась 11 часов
Политика
Армения заявила об обстреле Степанакерта на фоне переговоров в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter