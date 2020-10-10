В Хабаровске бойцы ОМОНа задержали участников митинга в поддержку Фургала

Корреспондент DVHab сообщил, что на площади Ленина были замечены автомобили Росгвардии с государственными номерами республики Северная Осетия.
По данным портала, силовики задержали десятки человек, среди которых есть несовершеннолетний. Несколько митингующих получили травмы. В частности, по информации DVHab, владельца «Фургаломобиля» Андрея Маклыгина били по голове дубинками, он потерял сознание. «Огромное количество силовиков на площади. Это самый жесткий разгон митингов в Хабаровске», — говорится в публикации.
В пресс-службе мэрии Хабаровска сообщили «Интерфаксу», что полиция задержала 25 человек, среди которых 20 мужчин и пять женщин. «Идет анализ данных систем видеофиксации и документирование причастности к правонарушениям инициаторов провокационных действий и активистов несанкционированных акций», — заявили в мэрии.
Там отметили, что митингующие разбили три палатки перед зданием краевого правительства, а также принесли туда «мощные динамики, через которые запустили трансляцию лозунгов, доставляя большие неудобства прохожим и гостям города, прогуливающимся по площади».
«Силовики были вынуждены вмешаться и убедить митингующих убрать палатки. Так как участники акции отказались это сделать добровольно, незаконные сооружения были демонтированы стражами порядка», — сообщили в пресс-службе.
Представитель хабаровского штаба оппозиционера Алексея Навального Андрей Пастухов сообщил «Интерфаксу», что силовики задержали около 40 человек, среди которых оказался координатор штаба Алексей Ворсин.
По словам Пастухова, в больнице находятся двое участников акции. «Одна из участниц мирного протеста находиться во 2-й краевой больнице — говорить может, на голове гематома, ждет томограмму. <...> Также в больнице находится активист Маклыгин — он без сознания, с ним проводят реанимационные действия», — сообщил он.
Очередная несогласованная акция в поддержку Фургала началась в Хабаровске 10 октября в полдень. По подсчетам местных СМИ, на митинг вышли более 1 тыс. человек, мэрия Хабаровска сообщила о 500 митингующих.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали и доставили в Москву 9 июля. Он обвиняется в организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2000-х годах, когда еще занимался бизнесом. Тогда были убиты предприниматели Евгений Зоря, Олег Булатов, Александр Адамов и Роман Сандалов. Сам Фургал вину не признает. 20 июля президент Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия и назначил врио губернатора члена ЛДПР Михаила Дегтярева.
После задержания Фургала в городах Дальнего Востока начались несанкционированные акции протеста: активисты требуют провести гласный и открытый суд над экс-губернатором и критикуют действия федеральных властей. Митинги продолжаются с 11 августа.