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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровске бойцы ОМОНа задержали участников митинга в поддержку Фургала

По информации СМИ, омоновцы вышли из здания краевого правительства и начали разгон митинга. Сообщается о десятках задержанных, некоторые из них получили травмы
Фото:teamnavalnykhv / Twitter
Фото: teamnavalnykhv / Twitter

Сотрудники ОМОНа пресекли не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщают «Интерфакс» и DVHab.ru.

Очередная, уже 14-я субботняя акция в поддержку Фургала началась около полудня по местному времени (5:00 мск) на площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края. Сторонники бывшего главы региона около получаса скандировали лозунги в его поддержку. Потом митингующие устроили шествие по проезжей части центральных улиц Хабаровска, а затем вернулись на площадь. «На место прибыли полицейские, они пресекли акцию, несколько человек задержаны», — пишет «Интерфакс».

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Антон Фургал

Как сообщает DVHab, напротив здания правительства митингующие начали разбивать палатки, собираясь устроить бессрочную акцию протеста. «Сотрудник полиции заявил, что палатки необходимо убрать. В случае неповиновения пообещал применить силу», — утверждает портал.

Примерно через 15 минут, как отмечает DVHab, из здания правительства вышли сотрудники ОМОНа и начали силовой разгон протестующих. «Силой увели несколько человек. <...> Людей грузят в машины и увозят», — говорится в сообщении.

Корреспондент DVHab сообщил, что на площади Ленина были замечены автомобили Росгвардии с государственными номерами республики Северная Осетия.

По данным портала, силовики задержали десятки человек, среди которых есть несовершеннолетний. Несколько митингующих получили травмы. В частности, по информации DVHab, владельца «Фургаломобиля» Андрея Маклыгина били по голове дубинками, он потерял сознание. «Огромное количество силовиков на площади. Это самый жесткий разгон митингов в Хабаровске», — говорится в публикации.

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Фото:starfood_russia_khv / Instagram

В пресс-службе мэрии Хабаровска сообщили «Интерфаксу», что полиция задержала 25 человек, среди которых 20 мужчин и пять женщин. «Идет анализ данных систем видеофиксации и документирование причастности к правонарушениям инициаторов провокационных действий и активистов несанкционированных акций», — заявили в мэрии.

Там отметили, что митингующие разбили три палатки перед зданием краевого правительства, а также принесли туда «мощные динамики, через которые запустили трансляцию лозунгов, доставляя большие неудобства прохожим и гостям города, прогуливающимся по площади».

«Силовики были вынуждены вмешаться и убедить митингующих убрать палатки. Так как участники акции отказались это сделать добровольно, незаконные сооружения были демонтированы стражами порядка», — сообщили в пресс-службе.

Представитель хабаровского штаба оппозиционера Алексея Навального Андрей Пастухов сообщил «Интерфаксу», что силовики задержали около 40 человек, среди которых оказался координатор штаба Алексей Ворсин.

По словам Пастухова, в больнице находятся двое участников акции. «Одна из участниц мирного протеста находиться во 2-й краевой больнице — говорить может, на голове гематома, ждет томограмму. <...> Также в больнице находится активист Маклыгин — он без сознания, с ним проводят реанимационные действия», — сообщил он.

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Сергей Фургал

Очередная несогласованная акция в поддержку Фургала началась в Хабаровске 10 октября в полдень. По подсчетам местных СМИ, на митинг вышли более 1 тыс. человек, мэрия Хабаровска сообщила о 500 митингующих.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали и доставили в Москву 9 июля. Он обвиняется в организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2000-х годах, когда еще занимался бизнесом. Тогда были убиты предприниматели Евгений Зоря, Олег Булатов, Александр Адамов и Роман Сандалов. Сам Фургал вину не признает. 20 июля президент Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия и назначил врио губернатора члена ЛДПР Михаила Дегтярева.

После задержания Фургала в городах Дальнего Востока начались несанкционированные акции протеста: активисты требуют провести гласный и открытый суд над экс-губернатором и критикуют действия федеральных властей. Митинги продолжаются с 11 августа.

Автор
Михаил Юшков
Хабаровск митинг ОМОН задержания Сергей Фургал
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