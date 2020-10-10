В Хабаровске бойцы ОМОНа задержали участников митинга в поддержку Фургала

По информации СМИ, омоновцы вышли из здания краевого правительства и начали разгон митинга. Сообщается о десятках задержанных, некоторые из них получили травмы

Фото: teamnavalnykhv / Twitter

Сотрудники ОМОНа пресекли не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщают «Интерфакс» и DVHab.ru.

Очередная, уже 14-я субботняя акция в поддержку Фургала началась около полудня по местному времени (5:00 мск) на площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края. Сторонники бывшего главы региона около получаса скандировали лозунги в его поддержку. Потом митингующие устроили шествие по проезжей части центральных улиц Хабаровска, а затем вернулись на площадь. «На место прибыли полицейские, они пресекли акцию, несколько человек задержаны», — пишет «Интерфакс».

Как сообщает DVHab, напротив здания правительства митингующие начали разбивать палатки, собираясь устроить бессрочную акцию протеста. «Сотрудник полиции заявил, что палатки необходимо убрать. В случае неповиновения пообещал применить силу», — утверждает портал.

Примерно через 15 минут, как отмечает DVHab, из здания правительства вышли сотрудники ОМОНа и начали силовой разгон протестующих. «Силой увели несколько человек. <...> Людей грузят в машины и увозят», — говорится в сообщении.