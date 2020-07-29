Политика , 29 июл, 21:17
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СМИ сообщили о задержании в Белоруссии бывшего политтехнолога Собчак
Виталий Шкляров
В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом сообщил телеканал ОНТ, передает TUT.BY.
В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
О том, что его арестовали, Шкляров сообщил и сам в своем Telegram-канале.
Шклярову 44 года. Он известен тем, что в качестве политтехнолога работал со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Берни Сандерса, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и телеведущей Ксении Собчак, которая выдвигалась на выборы президента России.
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