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Политика ,  
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СМИ сообщили о задержании в Белоруссии бывшего политтехнолога Собчак

Виталий Шкляров
Виталий Шкляров (Фото: Катерина Преснецова / Wikimedia Commons)

В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом сообщил телеканал ОНТ, передает TUT.BY.

В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.

О том, что его арестовали, Шкляров сообщил и сам в своем Telegram-канале.

Шклярову 44 года. Он известен тем, что в качестве политтехнолога работал со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Берни Сандерса, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и телеведущей Ксении Собчак, которая выдвигалась на выборы президента России.

Материал дополняется.
 

Теги: Белоруссия
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