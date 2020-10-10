Власти запланировали введение паспортного режима в московских театрах

Московские театры введут продажу билетов и проверку по паспорту, об этом решении объявят в течение нескольких дней. Доступ туда закроют людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В начале следующей недели московские власти планируют объявить о введении паспортного режима для доступа в театры столицы. Соответствующее решение было принято на совещании в департаменте культуры 9 октября. Об этом РБК сообщили источник на рынке организаторов культурно-досуговых мероприятий и собеседник, присутствовавший на этом совещании. Информацию подтвердил собеседник в мэрии Москвы.

Изменения коснутся только тех театров, которые подчинены правительству Москвы. Для того чтобы купить билет на сайте театра или у билетного оператора, москвичи должны будут ввести свои паспортные данные, которые будут проверять на входе в театр. По словам источников, допуск в театр будет закрыт для граждан 65+ лет и для людей с хроническими заболеваниями, которых вносили в «группу риска» из-за коронавируса (список болезней, носители которых обязаны соблюдать самоизоляцию, публиковал департамент здравоохранения). Продавать билеты смогут только те операторы и театры, которые внесут в свои билетные программы соответствующие изменения. С 17 октября продавать билеты смогут только те театры, которые внесут соответствующие изменения в процедуру продажи билетов, рассказал присутствовавший на совещании собеседник РБК.

Распоряжение об изменении системы продажи билетов будет издано главой департамента культуры Москвы Александром Кибовским. РБК направил запрос в департамент культуры.

Кого коснется ограничение? Департаменту культуры Москвы подчиняются театры имени Моссовета, Ермоловой и Владимира Маяковского, «Ленком Марка Захарова», театр на Малой Бронной, «Современник», «Ромэн» и другие.

Билетным операторам по итогам совещания были направлены методические материалы, в которых описано, как они должны доработать свои онлайн-площадки. РБК ознакомился с текстом этих материалов.