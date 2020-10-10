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Власти запланировали введение паспортного режима в московских театрах

Московские театры введут продажу билетов и проверку по паспорту, об этом решении объявят в течение нескольких дней. Доступ туда закроют людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В начале следующей недели московские власти планируют объявить о введении паспортного режима для доступа в театры столицы. Соответствующее решение было принято на совещании в департаменте культуры 9 октября. Об этом РБК сообщили источник на рынке организаторов культурно-досуговых мероприятий и собеседник, присутствовавший на этом совещании. Информацию подтвердил собеседник в мэрии Москвы.

Изменения коснутся только тех театров, которые подчинены правительству Москвы. Для того чтобы купить билет на сайте театра или у билетного оператора, москвичи должны будут ввести свои паспортные данные, которые будут проверять на входе в театр. По словам источников, допуск в театр будет закрыт для граждан 65+ лет и для людей с хроническими заболеваниями, которых вносили в «группу риска» из-за коронавируса (список болезней, носители которых обязаны соблюдать самоизоляцию, публиковал департамент здравоохранения). Продавать билеты смогут только те операторы и театры, которые внесут в свои билетные программы соответствующие изменения. С 17 октября продавать билеты смогут только те театры, которые внесут соответствующие изменения в процедуру продажи билетов, рассказал присутствовавший на совещании собеседник РБК.

Распоряжение об изменении системы продажи билетов будет издано главой департамента культуры Москвы Александром Кибовским. РБК направил запрос в департамент культуры.

Кого коснется ограничение?

Департаменту культуры Москвы подчиняются театры имени Моссовета, Ермоловой и Владимира Маяковского, «Ленком Марка Захарова», театр на Малой Бронной, «Современник», «Ромэн» и другие.

Билетным операторам по итогам совещания были направлены методические материалы, в которых описано, как они должны доработать свои онлайн-площадки. РБК ознакомился с текстом этих материалов.

В методичке указано, что она разработана «для использования во время действия режима повышенной готовности в условиях распространения COVID-19». На странице события, которое продает билеты, должно быть размещено предупреждение для покупателей, которое гласит, что москвичам «старше 65 лет, имеющим определенные заболевания, контактировавшим с заболевшими 2019-nCov, ограничивается посещение выставок, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий». Ниже должны быть размещены поля, в которых покупатель ставит галочки, тем самым соглашаясь, что он моложе 65 лет, не находится в группе риска и не контактировал с заболевшими COVID-19, указано в методичке.

Продавцы билетов должны также создать новую форму для покупки билета: в ней необходимо ввести ФИО и дату рождения человека, который посетит событие, а также его паспортные данные для подтверждения возраста — для людей старше 65 лет покупка будет недоступна. Покупатель также должен согласиться с обработкой персональных данных — их билетный оператор обязан передать органам исполнительной власти Москвы и подведомственным им организациям, которые обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности в условиях распространения COVID-19, указывают авторы методических материалов.

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Персональные данные покупателей продавцы билетов должны ежедневно не позднее 21:00 загружать в облачное хранилище департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, обращают внимание авторы методички.

«Только вышли на улицу»: жители Москвы об ограничениях из-за COVID-19
Фотогалерея 

Ранее Минкульт опровергал ограничение продажи билетов в театры людям 65+. Соответствующую информацию со ссылкой на источники в министерстве опубликовало издание Baza. Несмотря на заявление Минкульта, в «Ленкоме», МХАТе им. М.Горького, «Современнике», Театре на Таганке РБК рассказали, что ограничили продажу билетов для зрителей старше 65. Почти все опрошенные РБК театры перешли на продажу билетов только онлайн.

До этого сотрудники полиции и инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) пришли в столичный Театр сатиры и «Ленком». Свой рейд они объяснили необходимостью выяснить, есть ли на спектаклях люди старше 65 лет. С такими зрителями были проведены «профилактические беседы».

Что запрещено людям старше 65 лет в Москве?

Согласно недавнему указу № 92 мэра Москвы, с 28 сентября гражданам 65+ необходимо не покидать место проживания. Исключениями являются обращение за медицинской помощью, поход в магазин, выгул домашних животных, прогулки, занятия физической культурой и спортом. При этом в указе не говорится о каких-либо наказаниях для тех, кто нарушит требования столичных властей. Сергей Собянин 25 сентября в своем блоге пояснил, что выход из дома не является нарушением. Тогда он попросил полицию «воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям», чтобы «избежать недоразумений». При этом он предупредил о штрафах за несоблюдение масочного и перчаточного режима в магазинах, аптеках и других общественных местах.

В том же обращении Собянин заявил и о том, что власти не будут блокировать социальные карты пожилых горожан, однако спустя две недели это ограничение было введено.

Авторы
Елизавета Ефимович, Вячеслав Козлов, Евгения Кузнецова
Москва театры коронавирус паспорта
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