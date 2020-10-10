Адвокат Бабарико прокомментировал сообщения о его скором освобождении

Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Адвокат бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, Александр Пыльченко не располагает информацией о скором освобождении своего подзащитного.

«Пока ничего неизвестно. Мы только вернулись из суда два дня назад, где нам отказали в изменении меры, сейчас заявили ходатайство органу расследования об изменении ему меры пресечения на подписку о невыезде. Ответа пока не было, поскольку сроки еще не подошли. Может, вышло что, но мне об этом неизвестно ничего», — сообщил РБК Пыльченко.

Он подчеркнул, что Бабарико находится под арестом незаконно и необоснованно, о чем сторона защиты говорит с самого первого дня. В связи с этим Пыльченко назвал решение об освобождении оппозиционера правильным, но усомнился, насколько оно реально.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в Telegram со ссылкой на государственные СМИ Белоруссии, что «Бабарико скоро будет освобожден».

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