Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с арестованным мужем

Светлана Тихановская (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с арестованным в Минске мужем Сергеем Тихановским. Об этом сообщила ее пресс-служба в Telegram.

«Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня», — говорится в сообщении.

Видеоблогера Сергея Тихановского задержали в конце мая в Гродно. Против него и еще нескольких человек завели дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Это произошло вскоре после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Позднее ему также предъявили обвинения по ст. 342 УК Белоруссии «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».

В связи с этими обстоятельствами кандидатом на президентских выборах в Белоруссии стала его супруга Светлана.

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