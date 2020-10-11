Воробьев назвал главную задачу властей Подмосковья в борьбе с COVID-19

Главной задачей властей Московской области является не допустить введения карантина из-за коронавируса COVID-19. Об этом в программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все — труба», — сказал он.

Глава региона пояснил, что в случае введения самых жестких мер в борьбе с коронавирусом остановится экономика Подмосковья.

В настоящее время, по словам Воробьева, на работу в Московской области дополнительно привлечено 700 врачей, в том числе военных медиков.

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