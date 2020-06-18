В Минске задержан главный оппонент Лукашенко Что стало причиной и помешает ли это его участию в кампании

После задержания оппозиционера Виктора Бабарико и его сына в Минске началась стихийная акция протеста. Власти Белоруссии намекают на причастность к делу людей из Газпрома, а адвокат обращает внимание на нарушение прав клиента

Здание МВД и КГБ Белоруссии (Фото: Иван Руднев / РИА Новости)

Что произошло

Утром 18 июня в Минске задержали основного соперника Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах главы государства — бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико — и его сына Эдуарда. Их доставили в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) и несколько часов допрашивали, отказывая в участии адвоката.

Только вечером глава КГК Иван Тертель объяснил задержание Бабарико — тот якобы «являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». О какой именно деятельности идет речь, Тертель не уточнил. По его словам, Бабарико подозревают в том, что он пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики ранее совершенных им преступлений, а также собирался «на днях снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов». На прошлой неделе по нескольким уголовным делам в Белоруссии были задержаны более 15 человек — бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка, а также работники организаций-клиентов банка.

По словам Дмитрия Лаевского, одного из адвокатов Бабарико, защита до сих пор не знает точно, где находится клиент. Сначала адвокатов не пустили в здание ДФР КГК, потому что, как им сказали при входе, «в здании проходят учения и в нем никого нет», а после этого отказались принять жалобу на задержание и просто закрыли двери, рассказал он РБК. Уже ближе к вечеру, сообщил Лаевский, он узнал из СМИ, что его клиент находится в СИЗО КГБ. Сын Бабарико Эдуард также сейчас в СИЗО КГБ, его подозревают в уклонении от уплаты налогов, написала в Facebook его девушка.

После того как КГК официально объявило о задержании Бабарико в центре Минска выстроилась многокилометровая живая цепь солидарности с оппозиционными кандидатами, сообщил телеграмм-канал NEXTA Live. Проезжающие машины сигналам поддерживают вышедших на улицы людей, также передал он.

«То, что сейчас происходит с Виктором и Эдуардом, показывает, с каким цинизмом относится белорусское государство к своим гражданам. Хамство, насилие, шантаж, угрозы, унижение и пустые обвинения — с этим сталкивается гражданин Беларуси, — заявили после задержания Бабарико в его предвыборном штабе. — Нам грустно и стыдно за власть и ее действия. Мы должны изменить это вместе».

Бабарико — уже второй потенциальный участник выборов, задержанный в ходе избирательной кампании. Ранее в СИЗО был отправлен популярный блогер Алексей Тихановский.

Как задержание отразится на участии в выборах

Лукашенко на прошлой неделе говорил, что хочет, чтобы Бабарико участвовал в президентских выборах. «Я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой «лукашенковской диктатуре» он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался <...> Узником совести мы его не сделаем», — сказал белорусский президент 12 июня.

По белорусским законам задержание Бабарико не должно помешать ему попасть в избирательный бюллетень — кандидатом может быть любой гражданин страны, не имеющий судимости. Чтобы стать зарегистрированным кандидатом, ему необходимо собрать и представить в Центральную избирательную комиссию минимум 100 тыс. подписей за свое выдвижение. 18 июня в штабе Бабарико РБК сказали, что собрали уже более 400 тыс. подписей, а в ЦИК подали 230 тыс. Таким образом, есть два способа не допустить его до выборов: осудить до 9 августа или забраковать поданные подписи. По словам Лаевского, провести суд до 9 августа с точки зрения уголовно-процессуального закона вряд ли возможно. «Но я сегодня впервые за всю свою практику столкнулся с тем, что меня не пустили в здание правоохранительного органа. Поэтому я даже воздержусь от каких-то догадок», — сказал он РБК.

Вечером 18 июня белорусские гостелеканалы показали кадры допроса фигурантов, а также имеющиеся в материалах дела документы. По словам Лаевского, у защиты до сих пор нет даже постановления, в котором бы излагалась суть выдвинутых клиенту подозрений, поэтому он не может их комментировать. До момента задержания Виктору Бабарико никаких претензий со стороны правоохранительных органов не выдвигалось, он не вызывался ни в каком качестве для дачи объяснений или показаний, говорит он. «Меня удивляет, что в отдельных СМИ показали какие-то материалы дела, при том, что защиту с ними не ознакомили. Хотя это должно быть в интересах органа уголовного преследования — допустить адвоката, чтобы процессуальные действия по делу имели признаки какой-то законности, не говоря уже о том, что каждый гражданин должен иметь возможность реализовать право на защиту и получение юридической помощи. И поэтому я при нынешних обстоятельствах затрудняюсь что-либо прокомментировать», — говорит он.

Меньше недели назад в интервью РБК Виктор Бабарико заявил, что его команда готова к тому, чтобы продолжить борьбу в случае его ареста. «Мы ко всем развитиям событий готовы. У меня записаны уже обращения… <...> Заявления о том, что действия, которые будут предприниматься без меня, одобрены и согласованы со мной, чтобы люди понимали, что это не реакция на неожиданность, это четкое понимание, что этот сценарий начинает реализовываться», — сказал он тогда.