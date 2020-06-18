В Минске задержан главный оппонент Лукашенко

В Минске задержан главный оппонент ЛукашенкоЧто стало причиной и помешает ли это его участию в кампании
Что произошло
Утром 18 июня в Минске задержали основного соперника Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах главы государства — бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико — и его сына Эдуарда. Их доставили в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) и несколько часов допрашивали, отказывая в участии адвоката.
Только вечером глава КГК Иван Тертель объяснил задержание Бабарико — тот якобы «являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». О какой именно деятельности идет речь, Тертель не уточнил. По его словам, Бабарико подозревают в том, что он пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики ранее совершенных им преступлений, а также собирался «на днях снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов». На прошлой неделе по нескольким уголовным делам в Белоруссии были задержаны более 15 человек — бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка, а также работники организаций-клиентов банка.
По словам Дмитрия Лаевского, одного из адвокатов Бабарико, защита до сих пор не знает точно, где находится клиент. Сначала адвокатов не пустили в здание ДФР КГК, потому что, как им сказали при входе, «в здании проходят учения и в нем никого нет», а после этого отказались принять жалобу на задержание и просто закрыли двери, рассказал он РБК. Уже ближе к вечеру, сообщил Лаевский, он узнал из СМИ, что его клиент находится в СИЗО КГБ. Сын Бабарико Эдуард также сейчас в СИЗО КГБ, его подозревают в уклонении от уплаты налогов, написала в Facebook его девушка.
После того как КГК официально объявило о задержании Бабарико в центре Минска выстроилась многокилометровая живая цепь солидарности с оппозиционными кандидатами, сообщил телеграмм-канал NEXTA Live. Проезжающие машины сигналам поддерживают вышедших на улицы людей, также передал он.
«То, что сейчас происходит с Виктором и Эдуардом, показывает, с каким цинизмом относится белорусское государство к своим гражданам. Хамство, насилие, шантаж, угрозы, унижение и пустые обвинения — с этим сталкивается гражданин Беларуси, — заявили после задержания Бабарико в его предвыборном штабе. — Нам грустно и стыдно за власть и ее действия. Мы должны изменить это вместе».
Бабарико — уже второй потенциальный участник выборов, задержанный в ходе избирательной кампании. Ранее в СИЗО был отправлен популярный блогер Алексей Тихановский.
Как задержание отразится на участии в выборах
Лукашенко на прошлой неделе говорил, что хочет, чтобы Бабарико участвовал в президентских выборах. «Я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой «лукашенковской диктатуре» он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался <...> Узником совести мы его не сделаем», — сказал белорусский президент 12 июня.
По белорусским законам задержание Бабарико не должно помешать ему попасть в избирательный бюллетень — кандидатом может быть любой гражданин страны, не имеющий судимости. Чтобы стать зарегистрированным кандидатом, ему необходимо собрать и представить в Центральную избирательную комиссию минимум 100 тыс. подписей за свое выдвижение. 18 июня в штабе Бабарико РБК сказали, что собрали уже более 400 тыс. подписей, а в ЦИК подали 230 тыс. Таким образом, есть два способа не допустить его до выборов: осудить до 9 августа или забраковать поданные подписи. По словам Лаевского, провести суд до 9 августа с точки зрения уголовно-процессуального закона вряд ли возможно. «Но я сегодня впервые за всю свою практику столкнулся с тем, что меня не пустили в здание правоохранительного органа. Поэтому я даже воздержусь от каких-то догадок», — сказал он РБК.
Вечером 18 июня белорусские гостелеканалы показали кадры допроса фигурантов, а также имеющиеся в материалах дела документы. По словам Лаевского, у защиты до сих пор нет даже постановления, в котором бы излагалась суть выдвинутых клиенту подозрений, поэтому он не может их комментировать. До момента задержания Виктору Бабарико никаких претензий со стороны правоохранительных органов не выдвигалось, он не вызывался ни в каком качестве для дачи объяснений или показаний, говорит он. «Меня удивляет, что в отдельных СМИ показали какие-то материалы дела, при том, что защиту с ними не ознакомили. Хотя это должно быть в интересах органа уголовного преследования — допустить адвоката, чтобы процессуальные действия по делу имели признаки какой-то законности, не говоря уже о том, что каждый гражданин должен иметь возможность реализовать право на защиту и получение юридической помощи. И поэтому я при нынешних обстоятельствах затрудняюсь что-либо прокомментировать», — говорит он.
Меньше недели назад в интервью РБК Виктор Бабарико заявил, что его команда готова к тому, чтобы продолжить борьбу в случае его ареста. «Мы ко всем развитиям событий готовы. У меня записаны уже обращения… <...> Заявления о том, что действия, которые будут предприниматься без меня, одобрены и согласованы со мной, чтобы люди понимали, что это не реакция на неожиданность, это четкое понимание, что этот сценарий начинает реализовываться», — сказал он тогда.
Дело «Белгазпромбанка» и его связь с Россией
По 49,8% акций «Белгазпромбанка» принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку. В четверг Тертель намекнул на то, что к преступлениям могут быть причастны и российские госкомпании. «Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше», — сказал он. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отказался комментировать РБК задержание Бабарико и обвинения сотрудников Белгазпромбанка. Представитель Газпромбанка поступил так же.
О проблемах белорусского банка стало известно 11 июня, когда в его головном офисе и в офисах клиентов банка — частных компаний «ПриватЛизинг», «Кентавр» и «Кампари» — прошли обыски, были задержаны 15 человек. На следующий день глава КГК Иван Тертель заявил, что возбуждены два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 18 июня Тертель раскрыл суть обвинений, и в деле появились еще четыре статьи: ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки).
«В настоящее время ведется работа по ряду направлений, в том числе в отношении махинаций с векселями на сумму более $60 млн. В результате на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты в подконтрольные структуры», — говорил Тертель. Одной из таких структур, по его словам, являлся латвийский ABLV-банк. По данным от латвийской стороны, как сказал Тертель, в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн».
В субботу 13 июня в Латвии в десятках зданий, связанных с ABLV, прошли обыски. Проблемы у банка начались в начале 2018 года, когда заместитель главы Минфина США Сигал Манделькер назвала его объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов. Надзорные органы США после этого фактически отрезали ABLV от операций в долларах через корреспондентские или расчетные счета в США. После этого появились сообщения о массовом оттоке вкладов из банка. В феврале этого года ABLV объявил о самоликвидации.
По словам Тертеля, также «задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банками за предоставление кредитов предпринимателям с так называемой плохой кредитной историей». Кроме того, сказал он, сотрудники банка «принуждали» граждан брать кредиты.
Белорусские правоохранительные органы сотрудничают с 18 странами по делу Белгазпромбанка, направлен запрос в США за содействием в борьбе с отмыванием денег, также рассказал Тертель. Вечером 18 июня в МИД Беларуси были приглашены послы стран ЕС и США. На встрече присутствовал и Тертель. Мероприятие длилось около полутора часов. Комментировать, как прошла встреча, послы не стали. Глава КГК также отказался разговаривать с журналистами, передает TUT.by. Российского посла на встрече не было, сказал РБК представитель дипмиссии России в Минске.
Кто задержан по делу
Иван Тертель заявил, что всего, вместе с Бабарико, задержаны «около 20 человек». За неделю, прошедшую с задержания большинства и них, до сих пор официально не сообщалось, кто эти люди. По данным белорусских СМИ задержанными являются:
- Первый заместитель председателя правления Белгазпромбанка Алексей Задойко и три других заместителя: Сергей Шабан (курирует казначейство и управление финансовых институтов), Александр Ильясюк (курирует юридическое управление, службу безопасности, управление по работе с проблемными активами и региональные сети банка) и Дмитрий Кузьмич (курирует департаменты кредитования и инвестиций и корпоративного бизнеса). Также задержана главный бухгалтер банка Наталья Дылевская;
- Акционеры «ПриватЛизинга»: директор компании Андрей Харланович (владеет 19%), Алексей Геращенко (19%), Антон Морозов (15%) и Сергей Добролет (15%). Морозов также является зампредседателя наблюдательного совета «Кентавра». Добролет — бывший заместитель предправления «Белгазпромбанка».
- Дмитрий Шевчук — акционер латвийской компании «Алди Проджектс». Ранее работал в юридическом отделе «Белгазпромбанка».
- Председатель наблюдательного совета «Кентавра» Ольга Радецкая. Ранее работала в «ПриватЛизинге»;
- Владимир Дрозд, Дмитрий Жердецкий и Юлия Ушакова — о них практически ничего неизвестно;
- Близкий друг семьи Бабарико и член его инициативной группы Светлана Купреева. Она находится в СИЗО КГБ, у нее дома прошел обыск, имущество было описано и арестовано. По словам Виктора Бабарико, Купреева никогда не работала ни в Белгазпромбанке, ни в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» или «Кентавр»;
12 июня были также задержаны глава отделения Белгазпромбанка в Могилеве Сергей Кармызов. Против него возбуждено уголовное дело, его обвиняют в хищении в особо крупном размере. В тот же день был задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев, который до октября 2019 года был заместителем мэра Могилева.