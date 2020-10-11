Театры назвали главные угрозы для своих бюджетов во время пандемии

Театры в условиях пандемии сокращают спектакли, переносят их на другое время, стараются не поднимать цены и опасаются нового локдауна. РБК разобрался, с какими проблемами столкнулась отрасль в начале нового сезона

Сцена из спектакля «Тысяча и одна ночь» в театре «Мастерская Петра Фоменко» (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Обязательная шахматная рассадка создала серьезные сложности для экономики московских театров. Даже продав все разрешенные 50% билетов, они теряют до двух третей выручки. Но эта проблема меркнет перед угрозой новых карантинных мер, о которых все больше слухов в последние недели. Об этом говорят руководители театров, с которыми поговорил РБК.

Театральный сезон 2019/20 пришлось завершить досрочно. Театры, цирки, музеи, концертные залы и кинотеатры были закрыты в середине марта из-за коронавируса. Возобновить работу театрам разрешили с 1 августа. При этом на них наложили ряд ограничений: заполнять зал можно только на 50%, шахматная рассадка, жесткие требования по дезинфекции (вплоть до обработки биноклей) и социальной дистанции. На сегодняшний день открылись все основные театры Москвы. Одним из последних начал юбилейный сезон «Современник» — 1 октября состоялась премьера спектакля художественного руководителя Виктора Рыжакова по пьесе Евгения Гришковца «Собрание сочинений».

По сравнению с началом прошлого сезона, отмечает директор Ленкома Марк Варшавер, выручка театра сильно сократилась. «Мы заполняем зрительный зал только на 50%. Но эти 50% — это не значит, что на 50% сократились доходы. Доходы сократились на 2/3, потому что большинство билетов — в партере, а они дорогие. Поэтому довольно серьезные потери в экономике», — сказал он РБК.

О падении продаж говорят и в Малом театре. По словам его директора Тамары Михайловой, выручка за сентябрь составила чуть больше половины от суммы, которая была годом ранее. «Мы стараемся не повышать цены, но и уменьшить их тоже не можем», — отметила она.