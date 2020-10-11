Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Новый премьер Киргизии сменил главу МВД Политика, 11:22 Власти сообщили о состоянии пролежавшей полгода в шкафу девочки Общество, 11:09 Глава Росбанка дал совет по выбору валюты для хранения сбережений Финансы, 11:07 «Уфа» объявила о назначении Рахимова на пост главного тренера Спорт, 11:04 Театры назвали главные угрозы для своих бюджетов во время пандемии Общество, 11:00 ИИ для врачей и робот-дворецкий: дайджест Индустрии 4.0 Индустрия 4.0, 11:00  «Будущее интернета». Что создатель Twitter говорил о биткоине Крипто, 10:56 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 октября Общество, 10:54 Nike взлетел на 540% за 10 лет. Помогли топ-технологии и рекламный хайп Инвестиции, 10:47 Тарасова оценила выступление Бузовой на «Ледниковом периоде» Спорт, 10:47 Пассажирский теплоход получил пробоину и сел на мель в Подмосковье Общество, 10:44 Уланбеков посвятил дебютную победу в UFC умершему отцу Нурмагомедова Спорт, 10:36 Анекдоты про француза и американца: какие шутки неуместны в бизнесе Pro, 10:35 Как женщине реализовать свои амбиции и стремления Совместный проект, 10:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Театры назвали главные угрозы для своих бюджетов во время пандемии

Театры в условиях пандемии сокращают спектакли, переносят их на другое время, стараются не поднимать цены и опасаются нового локдауна. РБК разобрался, с какими проблемами столкнулась отрасль в начале нового сезона
Сцена из спектакля &laquo;Тысяча и одна ночь&raquo; в театре &laquo;Мастерская Петра Фоменко&raquo;
Сцена из спектакля «Тысяча и одна ночь» в театре «Мастерская Петра Фоменко» (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Обязательная шахматная рассадка создала серьезные сложности для экономики московских театров. Даже продав все разрешенные 50% билетов, они теряют до двух третей выручки. Но эта проблема меркнет перед угрозой новых карантинных мер, о которых все больше слухов в последние недели. Об этом говорят руководители театров, с которыми поговорил РБК.

Театральный сезон 2019/20 пришлось завершить досрочно. Театры, цирки, музеи, концертные залы и кинотеатры были закрыты в середине марта из-за коронавируса. Возобновить работу театрам разрешили с 1 августа. При этом на них наложили ряд ограничений: заполнять зал можно только на 50%, шахматная рассадка, жесткие требования по дезинфекции (вплоть до обработки биноклей) и социальной дистанции.

На сегодняшний день открылись все основные театры Москвы. Одним из последних начал юбилейный сезон «Современник» — 1 октября состоялась премьера спектакля художественного руководителя Виктора Рыжакова по пьесе Евгения Гришковца «Собрание сочинений».

По сравнению с началом прошлого сезона, отмечает директор Ленкома Марк Варшавер, выручка театра сильно сократилась. «Мы заполняем зрительный зал только на 50%. Но эти 50% — это не значит, что на 50% сократились доходы. Доходы сократились на 2/3, потому что большинство билетов — в партере, а они дорогие. Поэтому довольно серьезные потери в экономике», — сказал он РБК.

О падении продаж говорят и в Малом театре. По словам его директора Тамары Михайловой, выручка за сентябрь составила чуть больше половины от суммы, которая была годом ранее. «Мы стараемся не повышать цены, но и уменьшить их тоже не можем», — отметила она.

Кинотеатры после массового открытия стали вновь терять зрителей
Технологии и медиа
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Сейчас мы не зарабатываем ничего, выходим в ноль, — сказал РБК, в свою очередь, директор Московского театра сатиры Мамед Агаев. — Никакой прибыли нет. Конечно, я благодарен Собянину и департаменту культуры — нас поддерживают, выделяют деньги на зарплаты. Но они же не могут платить нам за спектакли».

Впрочем, в августе и первой половине сентября билеты продавались достаточно активно, по крайней мере в рамках 50-процентной квоты. Ситуация резко ухудшилась в конце сентября, когда кривая заболеваемости COVID-19 поползла вверх. Власти Москвы вновь ввели ограничения и озвучили рекомендации (особенно для людей возраста 65+) оставаться дома и исключить нахождение в местах скопления людей. Потом в Театре сатиры и «Ленкоме» прошел совместный с полицией рейд по поиску театралов пенсионного возраста. А 10 октября стало известно, что вход в театр для зрителей старше 65 лет власти столицы решили вообще закрыть.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Почему в Москве прошел рейд в поисках театралов 65+ и что им грозит
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

«В последнюю неделю резкий всплеск очередной волны «информации», слухов и домыслов. Многие опасаются, что снова начнется карантин, и не хотят покупать билеты заранее», — рассказала заместитель директора «Театра.Doc» Виктория Холодова.

Про ухудшение ситуации говорит и исполнительный директор МХАТ им. М. Горького Татьяна Ярошевская: «Сейчас зрители боятся покупать билеты: раньше они делали это за два-три месяца до спектакля, а сейчас все чаще — накануне».

Теперь театры в значительно большей степени зависят от поддержки властей. Как сказали РБК в Минкультуры, ведомство добилось включения театров в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за коронавируса. В сентябре замглавы министерства Алла Манилова пообещала, что за счет государственного финансирования «будут стараться обеспечивать минимум 60% обязательных расходов» театров.

В условиях пандемии театры стали сокращать количество спектаклей. В МХТ им. Чехова РБК сообщили, что «сейчас приходится играть не каждый день, потому что после долгого перерыва необходимо восстановить спектакли». А РАМТ отказался от спектаклей на малых сценах. «Там даже при 100-процентной заполняемости мало посадочных мест, а для 10–15 зрителей смысла показывать спектакль вообще нет», — пояснила директор театра Софья Апфельбаум.

Режиссер Молочников заболел COVID-19 перед премьерой своего спектакля
Стиль
Фото:агн москва

К отменам приводит и заболевание сотрудников коронавирусной инфекцией. Особенно артистов, которые работают на сцене без средств защиты и соблюдения социальной дистанции.

Только за сентябрь и начало октября в театрах Москвы отменили и перенесли на более поздние даты около сотни спектаклей. В частности, премьерный «Сын» в РАМТе, новый спектакль «Ложные признания» в Театре Пушкина, показы в «Ленкоме», Театре Моссовета, «Современнике», «Сатириконе».

Авторы
Анна Шишкина, Екатерина Костина, Любовь Порываева, Артем Афонский
театры коронавирус эпидемия
Материалы по теме
Минкультуры опровергло запрет на продажу билетов зрителям старше 65 лет
Общество
Москонцерт приостановил продажу билетов на октябрь
Общество
Кинотеатрам Москвы рекомендовали проверять наличие масок каждые 10 минут
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter