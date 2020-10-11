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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев рассказал о роли России в урегулировании конфликта в Карабахе

Возможности России повлиять на урегулирование конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны, заявил телеканалу РБК президент Азербайджана Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Их трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) Москва в силу исторических и политических причин обладает наибольшими возможностями оказать влияние на ход конфликта. Об этом телеканалу РБК заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев.

«Россия, как наш сосед, как страна, которая имеет и с Азербайджаном, и с Арменией общую историю, конечно, она играет особую роль. И, безусловно, эта роль, она основана и на истории, и на взаимодействии наших народов, а также и на весе и роли России в мире и, безусловно, в нашем регионе. Поэтому, конечно же, возможности России повлиять на урегулирование конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны, в силу этих объективных причин», — сказал он.

Алиев — РБК: «У России есть масса инструментов, чтобы убедить Армению»
Политика
Ильхам Алиев

По словам президента, Азербайджан неоднократно обращался к российскому руководству, чтобы то использовало рычаги политического влияния на Армению и убедило армянскую сторону в прекращении оккупации Нагорного Карабаха. Армения, по его словам, на 100% зависит от России — от обеспечения безопасности до поставок газа и электроэнергии. «При настойчивости со стороны российской стороны, с учетом того, что статус-кво мы изменили, линию соприкосновения мы прорвали, и, думаю, что отрезвление в Ереване произошло, безусловно, у России есть масса инструментов, чтобы за короткое время убедить Армению, что единственный выход из положения — и не только в плане военного противостояния, но и в целом для будущего Армении — в том, чтобы найти решение с Азербайджаном, а оно достаточно простое: уйти с территории, вывести войска, наши люди туда вернутся, и мы будем пытаться вновь жить рядом», — сказал Алиев.

В пятницу, 9 октября, в Москве при посредничестве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова прошли консультации глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Баграмова. Они продолжались почти 11 часов. Итогом стало согласованное заявление о прекращении огня с 12 часов дня 10 октября и начале переговоров по мирному урегулированию. Однако в течение субботы стороны заявляли о нарушении режима тишины.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Комментируя отношения между Москвой и Баку, президент Азербайджана отметил увеличивавшийся поток туристов (в прошлом году страну посетил почти 1 млн россиян), развитие отношение по пяти «дорожным картам» сотрудничества в экономики и других сферах. Однако с начала обострения 27 сентября отношения азербайджанцев к России могло ухудшиться из-за освещения конфликта в российских СМИ, допустил глава Азербайджана.

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«За эти две недели, когда на некоторых российских каналах мы видим оголтелую антиазербайджанскую пропаганду, фальсификацию, манипуляцию, несбалансированный состав участников ток-шоу, когда оскорбляется азербайджанский народ, оскорбляется президент Азербайджана на ведущих российских каналах, — это, конечно, не добавляет авторитета России», — заметил Алиев. Он сообщил, что доводил этот вопрос до российского руководства. «Информационная атака, с которой мы столкнулись с российскими медиа, за это время, конечно, она нанесла большой вред общественному восприятию России», — предупредил он. Конкретных примеров таких атак глава Азербайджанской Республики не привел.

В Армении с начала боев было введено чрезвычайное положение, 8 октября по решению правительства были запрещены публикации, критикующие, опровергающие действия государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению режима военного положения и государственной безопасности, а также ставящие под сомнение эффективность указанных действий или обесценивающие их. В тот же день аккредитации был лишен специальный корреспондент российской «Новой газеты» Илья Азар. По его словам, поводом стал его репортаж из зоны конфликта.

Авторы
Полина Химшиашвили, Илья Доронов
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