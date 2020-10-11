Алиев рассказал о роли России в урегулировании конфликта в Карабахе

Возможности России повлиять на урегулирование конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны, заявил телеканалу РБК президент Азербайджана Ильхам Алиев

Ильхам Алиев (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Их трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) Москва в силу исторических и политических причин обладает наибольшими возможностями оказать влияние на ход конфликта. Об этом телеканалу РБК заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев.

«Россия, как наш сосед, как страна, которая имеет и с Азербайджаном, и с Арменией общую историю, конечно, она играет особую роль. И, безусловно, эта роль, она основана и на истории, и на взаимодействии наших народов, а также и на весе и роли России в мире и, безусловно, в нашем регионе. Поэтому, конечно же, возможности России повлиять на урегулирование конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны, в силу этих объективных причин», — сказал он.

По словам президента, Азербайджан неоднократно обращался к российскому руководству, чтобы то использовало рычаги политического влияния на Армению и убедило армянскую сторону в прекращении оккупации Нагорного Карабаха. Армения, по его словам, на 100% зависит от России — от обеспечения безопасности до поставок газа и электроэнергии. «При настойчивости со стороны российской стороны, с учетом того, что статус-кво мы изменили, линию соприкосновения мы прорвали, и, думаю, что отрезвление в Ереване произошло, безусловно, у России есть масса инструментов, чтобы за короткое время убедить Армению, что единственный выход из положения — и не только в плане военного противостояния, но и в целом для будущего Армении — в том, чтобы найти решение с Азербайджаном, а оно достаточно простое: уйти с территории, вывести войска, наши люди туда вернутся, и мы будем пытаться вновь жить рядом», — сказал Алиев.

В пятницу, 9 октября, в Москве при посредничестве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова прошли консультации глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Баграмова. Они продолжались почти 11 часов. Итогом стало согласованное заявление о прекращении огня с 12 часов дня 10 октября и начале переговоров по мирному урегулированию. Однако в течение субботы стороны заявляли о нарушении режима тишины.