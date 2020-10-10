Конфликт Армении и Азербайджана , 10 окт, 22:55
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В Степанакерте прогремели взрывы после объявления о прекращении огня
Дом в Степанакерте, разрушенный в результате обстрелов
В столице Нагорного Карабаха — городе Стапанакерте — прогремели взрывы, сообщили корреспонденты «РИА Новости» и ТАСС.
Это произошло впервые после того, как Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в регионе с 10 октября.
По одной из версий, это снаряды, которые обезвреживали саперы, в то же время в разных концах города города включили две сирены воздушной тревоги, передает корреспондент «РИА Новости».
В Степанакерте прогремели не менее 15 взрывов, сообщил корреспондент ТАСС. По его словам, часть из них произошла в населенном пункте Шуши.
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