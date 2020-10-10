Алиев описал конфликт в Нагорном Карабахе словами «будем идти до конца»

Президент подчеркнул, что Азербайджан настаивает на восстановлении целостности страны за счет контроля над Нагорным Карабахом и возвращении азербайджанцев в места традиционного проживания

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Азербайджан в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха пойдет до конца «в любом случае», заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК.

«Мы идем до конца. Мы не остановились. <...> Наша цель остается неизменной: восстановление целостности Азербайджана, признанной всем мировым сообществом, возврат азербайджанцев в места их первоначального традиционного проживания», — подчеркнул глава государства.

Он также заявил, что фаза политического урегулирования наступит в том случае, если Армения будет «привержена режиму перемирия». «И закончится фаза принуждения к переговорам. Будем идти до конца в любом случае», — заявил Алиев.

С 11:00 мск 10 октября в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее во время переговоров в Москве. На них присутствовали главы армянского и азербайджанского МИДов при посредничестве российского министерства. Во время режима прекращения огня стороны обменяются пленными и телами погибших в ходе боев.