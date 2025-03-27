Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал РБК о влиянии мирных переговоров по Украине на работу финразведки, о планах по борьбе с дропперами и о том, по какому принципу служба сама начнет блокировать счета россиян

Герман Негляд (Фото: Андрей Любимов / РБК)

О последствиях урегулирования украинского конфликта

«Мы верим в первую очередь действиям. Пока существенных изменений во взаимоотношениях с финансовыми разведками европейских и некоторых других стран нет. К сожалению, партнеры продолжают демонстрировать отсутствие операционной независимости от политических процессов. В ущерб финансовой безопасности даже своих стран эти финансовые разведки отказываются сотрудничать в том числе в тех случаях, когда потерпевшими являются граждане их государств».

«Сигналом (улучшения ситуации. — РБК) могла бы быть, например, отмена политизированного решения о приостановлении членства Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок «Эгмонт». Здесь мы тоже не видим желания обсуждать какие-то шаги. Но мы не зацикливаемся именно на европейских партнерах. Мир значительно богаче, и финансовые центры перемещаются на другие континенты. У России экономические связи, трансграничные финансовые потоки сейчас в основном выстраиваются с другими регионами мира. И с подавляющим большинством финансовых разведок налажены и развиваются нормальные партнерские взаимоотношения».

Какие ограничения действуют для Росфинмониторинга В феврале 2023 года, через год после начала российской военной операции на Украине, международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF (Financial Action Task Force) — приостановила членство России в объединении. Подобное решение организация приняла впервые за все время своего существования с 1989 года.

На пленарные заседания FATF не раз выносился вопрос о включении России в черный и серый списки стран с недостаточными и слабыми режимами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Банки государств, выполняющих стандарты FATF, с подозрением относятся к финансовым операциям из стран черного и серого списков. По итогам последнего пленарного заседания FATF в феврале 2025 года статус России не изменился.

В декабре 2023 года Евросоюз ввел санкции против Росфинмониторинга и его руководителя Юрия Чиханчина.

С какими финразведками сотрудничает Россия

«По итогам 2023 года наша финразведка ответила на 100% запросов из других стран, по результатам прошлого года — на 98%. Партнеры, кроме вышеуказанных [из западных стран], также активно предоставляют нам значимую информацию. Речь идет о взаимных запросах, связанных с отмыванием доходов от серьезных преступлений — оборота наркотиков, мошенничества, финансовых пирамид, торговли людьми, коррупции, незаконной миграции, а также финансирования терроризма и ряда других.

Сейчас очень активно развивается сотрудничество с финразведками из стран азиатского и ближневосточного регионов: ведь если укрепляются экономические связи между государствами, наращиваются финансовые потоки, то логично предположить, что власти этих стран заинтересованы в их финансовой безопасности. Помимо азиатского большого региона (Средней и Юго-Восточной Азии) и Ближнего Востока это также страны из Африки, Латинской Америки и другие».

Герман Негляд (Фото: Андрей Любимов / РБК)

О членстве в FATF

«Членство [России в FATF] было приостановлено в феврале 2023 года, на наш взгляд, необоснованно, неправомерно.

При приостановке членства [России] было принято решение, что на каждом пленарном заседании FATF этот вопрос (о статусе страны в объединении. — РБК) будет обсуждаться. Пока, в том числе в связи с продолжающимся стремлением ряда стран политизировать площадку, оно остается таким, как есть. Будем продолжать работать над его отменой».

«Что касается разговоров, в том числе в СМИ, о якобы включении России в различные списки FATF — оснований для этого никаких нет. Наша страна не только не имеет стратегических недостатков в антиотмывочной системе, что может быть основанием для включения в списки, но и постоянно ее улучшает, что самой FATF, кстати, было подтверждено. Так, в феврале прошлого года наш отчет о прогрессе с повышением рейтингов по ряду рекомендаций FATF прошел процедуру качества и соответствия».

«Сама по себе приостановка членства не влечет никаких последствий для нашего бизнеса, в том числе при взаимодействии с зарубежными контрагентами. Да, это повлекло невозможность прямого участия в обсуждениях, в очных дискуссиях. Однако, как член ЕАГ (Евразийской антиотмывочной группы. — РБК), опосредованно, в письменных комментариях, мы тем не менее стараемся доносить свою позицию. Конечно, это уже несколько другой уровень, но мы все равно добиваемся, чтобы позиция Российской Федерации была услышана».

«Сейчас FATF запустила раунд публичных консультаций по внесению изменений в 16-ю рекомендацию, которая касается прозрачности электронных переводов и платежей. На этот проект стоило бы нашему бизнесу — банковскому сектору в первую очередь — обратить внимание. Мы знаем о том, что изменения, которые предлагается сейчас внести в 16-ю рекомендацию, достаточно трудноисполнимы. Как раз в рамках консультаций частный сектор мог бы свое мнение в FATF направить напрямую».

Сейчас 16-я статья Рекомендаций FATF (.pdf) требует от стран-участниц следующее: их финансовые учреждения при осуществлении электронного перевода должны сопровождать его требуемой и точной информацией об отправителе и требуемой информацией о получателе средств; должны осуществлять мониторинг переводов для выявления тех, где требуемой информации нет; в необходимых случаях финансовые учреждения должны предпринимать действия по замораживанию переводов и запрещать проведение операций в рамках мер по подавлению и финансированию терроризма в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. В феврале FATF объявила новый раунд консультаций по внесению изменений в эту статью, в частности организация предлагает расширить формулировку для контролируемых транзакций и обязать финансовые учреждения структурировать определенным образом информацию об отправителе и получателе платежей. «Поскольку платежные цепочки стали более фрагментированными с появлением новых игроков и технологий, правоохранительным органам часто становится сложнее получать доступ к соответствующей информации, а финансовым учреждениям — иметь достаточную информацию для выявления подозрительной деятельности и соблюдения санкций», — аргументировали в FATF необходимость инициативы.

О международных расследованиях

«Международное взаимодействие есть и приносит реальные результаты, несмотря на то что кто-то пытается «вставлять палки в колеса» по политическим причинам. Так, например, в прошлом году проведено более 600 международных финансовых расследований.

В Евразийской группе, группе по типу FATF, регулярно проводятся конкурсы на лучшее финансовое расследование среди стран. По результатам 2024 года Российская Федерация признана победителем этого конкурса. Мы представили финансовое расследование, которое проводилось совместно с финансовыми разведками 14 государств. Оно касалось финансовой пирамиды, которая работала под видом инвестирования в строительство недвижимости. Преступная группа действовала на территории более 15 стран. Общий преступный доход превысил $200 млн. Всего от деятельности группы, по нашим данным, пострадали более 20 тыс. граждан. В результате с использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено свыше 20 уголовных дел. И это только один из примеров».

Герман Негляд (Фото: Андрей Любимов / РБК)

О борьбе с дропперами

Дропы, или дропперы, — это банковские клиенты, через чьи карты могут проводиться мошеннические или сомнительные операции. Злоумышленники могут использовать карты дропов, чтобы аккумулировать и выводить деньги, похищенные у граждан в результате мошенничества, и чтобы переводить средства в пользу теневого бизнеса. Одна из идей противодействия дропперству — запуск новой платформы ЦБ по обмену данными с банками о таких подозрительных физлицах и введение ограничений для этих клиентов, писал РБК.

«Мы рассматриваем дропперство как элемент инфраструктуры для отмывания преступных доходов. Оформление электронных средств платежа на третьих лиц или их передача третьим лицам зачастую используются для незаконных финансовых операций, потому что эти средства платежа и их формальные владельцы пока не были скомпрометированы.

Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным. Это касается не столько самих дропперов — мы понимаем, что это просто «пехота», в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру. Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы, а самих лиц привлечь к ответственности, прекратив таким образом противоправную деятельность».

«Одна из законодательных мер, которая будет способствовать решению указанной задачи, — это принятый в конце прошлого года закон о наделении Росфинмониторинга правом приостанавливать до десяти дней операции с денежными средствами в случае наличия подозрений, что они используются для отмывания преступных доходов. Закон вступает в силу 1 июня. Сейчас мы готовимся к его запуску».

«Массовых решений о приостановлении операций мы не ожидаем. Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой «компанейщины» не будет».

Об уголовной ответственности за дропперство

«Мы поддерживаем идею (МВД. — РБК) об ответственности. Если физическое лицо осознает, что его электронное средство платежа (карта. — РБК) передается другим лицам для возможного совершения преступления, то, на наш взгляд, такая ответственность нужна. Конечно, ответственность должна быть и для организаторов — и однозначно намного более серьезная. Эффективно было бы наказывать организаторов таких схем путем конфискации имущества — не только того, что преступно похищено, но и дополнительно в кратном размере».

Нужно ли отключать дропперов от банковских услуг

«У банков уже сейчас есть право отказывать в проведении подозрительных операций, а также в исключительных случаях расторгать договоры банковского счета.

Также банки могут отказать в приеме на обслуживание, но только юридическим лицам. В отношении физических лиц такого права нет — это очень тонкая грань, потому что физическое лицо может быть тогда полностью исключено из контура банковского обслуживания. Здесь могут возникнуть последствия значительно более тяжелые, чем в отношении юридического лица. В этой связи к введению подобных мер в силу серьезности последствий нужно относиться очень осторожно».

«В любом случае запуск единой платформы обмена информацией между регуляторами, операторами связи и банками, который сейчас планируется, повысит информированность банков и станет для них хорошим подспорьем для принятия того или иного решения в рамках уже имеющихся полномочий».

Герман Негляд (Фото: Андрей Любимов / РБК)

О маркировке физлиц по принципу светофора

«На наш взгляд, пока условия для этого не созрели. Здесь потенциальные риск и пользу нужно взвешивать в том числе по указанным выше причинам. Можно иными способами решать проблему дропперства».

Об ограничении количества карт для граждан

«Предложение, как вы знаете, недавно обсуждалось на совещании президента с правительством и ЦБ. Мы бы дополнительно предложили также обсудить сокращение срока действия карты, например, для иностранных граждан, которые активнее сейчас к таким схемам стали привлекаться. Чтобы каждый раз [для продления срока действия карты необходимо] было личное присутствие такого клиента и, следовательно, новое решение о предоставлении средства платежа».

О теневых площадках

«В прошлом году шесть теневых площадок с оборотом 11 млрд руб. были ликвидированы в России. Как правило, использовались сетки дропов — без них они не могли бы функционировать, то есть обналичивать, осуществлять транзит преступных доходов. Как уже отмечалось, среди таких дропов кратно растет число иностранных граждан, для снятия наличных все чаще используются иностранные банки либо иностранные криптовалютные площадки. У нас выстроено взаимодействие с финансовыми разведками соответствующих стран, проводятся обмен информацией, совместные финансовые расследования».

О борьбе с финансированием терроризма после терактов в «Крокусе» и Дагестане

«Есть механизм межведомственной комиссии, определенный президентом России, которая может до суда в превентивных целях принять решение о блокировании операций, связанных с терроризмом либо его финансированием. В прошлом году такие решения были приняты в отношении около 1,5 тыс. лиц. Конечно, был проведен очень тщательный анализ ситуации и по «Крокусу», и по Дагестану, и по иным акциям. Внесены коррективы в работу наших подразделений, в совместную работу с банковским сообществом, уточнен финансовый профиль лиц, возможно причастных к такой деятельности».

«Росфинмониторинг также теперь законодательно наделен полномочиями по противодействию финансированию экстремистской деятельности. Это тоже можно рассматривать в линейке мер по предупреждению терроризма. Почему? Потому что терроризм — это крайняя форма экстремизма. На ранней стадии предупреждая экстремистские проявления, мы фактически предупреждаем риск перерастания его в крайнюю форму в виде терроризма».

О мониторинге трансграничных платежей в условиях санкций

В 2024 году бизнес жаловался на ухудшение ситуации с трансграничными платежами. Банки дружественных России стран (например, Китая, Турции, ОАЭ) отказывались проводить операции российских компаний из-за риска вторичных санкций.

«Когда какие-то подозрительные всплески случаются, мы, естественно, разбираемся совместно с компетентными органами соответствующих стран, выясняем — правомерно или неправомерно [проходят операции]. В ряде случаев доказываем, что правомерно, что не надо наводить тень на плетень, и ограничиваем излишнее рвение отдельных зарубежных коллег более пристально посмотреть [на операции] просто потому, что средства из России. Это не то чтобы наш новый функционал, он всегда в определенной степени присутствовал. Мы всегда вместе с партнерами разбираемся, действительно ли операция является незаконной, действительно ли это преступные средства. Например, мы понимаем, что несоблюдение односторонних санкций отдельных стран не является преступлением по крайней мере в большинстве цивилизованных стран мира».

Герман Негляд (Фото: Андрей Любимов / РБК)

О сомнительной схеме с доверенностями

«Когда банки стали более активно бороться с дропперами, преступный мир начал использовать другие схемы, в том числе схему с доверенностями. Речь идет о нотариально удостоверенных доверенностях, часто от имени нерезидентов, в отношении третьего лица на управление счетом. Банку в этом случае сложно отказать в проведении подозрительной операции, поскольку доверенность по Гражданскому кодексу — это легальное представительство интересов клиента. Мы уже предприняли определенные шаги, для того чтобы купировать проблему, — так, нотариусы получили дополнительные законодательные полномочия отказывать в выдаче таких доверенностей при наличии соответствующих обоснованных подозрений».

О новой схеме с аккредитивами

«Участились схемы использования аккредитивов для приобретения недвижимости, когда под видом сделки с недвижимостью выводятся средства. При этом суммы значительно превышают стоимость недвижимости. Мы совместно с Банком России фокусируем внимание антиотмывочных подразделений банков на том, что такой инструмент стал более активно использоваться в противоправной деятельности, и ожидаем от банковского сообщества усиления превентивных мер».

О сомнительных операциях с золотом

«В 2025 году мы продолжим работу по повышению прозрачности расчетов или сделок с использованием драгоценных металлов, в том числе когда они осуществляются через банки. В первую очередь имеется в виду золото, слитки. В силу ликвидности этого металла его стали чаще использовать фактически вместо наличной валюты. Преступники за нелегальный доход приобретали золото, вывозили за рубеж и там шла обратная конвертация. Мы видели схемы, когда физические лица покупали на неподтвержденные доходы большие объемы золота и действовали как курьеры. Это фактически тоже была схема отмывания преступного дохода».

«Сейчас мы наблюдаем снижение незаконных операций с золотом за счет тех мер, которые были приняты. Но работа еще не завершена, надо определенные поправки в закон принять. Предполагается, что кредитные организации будут в обязательном порядке контролировать транзакции юрлиц или ИП, которые проводят операции с драгметаллами. Также обязательному контролю будут подлежать операции по покупке или продаже слитков, монет и обработанных природных алмазов. Сейчас проект закона дорабатывается на площадке Государственной думы».

Герман Негляд (Фото: Андрей Любимов / РБК)