Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске

Физические лица из перечня террористов и экстремистов, в том числе находящиеся в розыске, должны будут использовать для проведения жизнеобеспечивающих финансовых операций специальные счета, а также согласовывать их с финразведкой

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Власти планируют ужесточить условия проведения банковских операций для лиц, включенных в перечень экстремистов и террористов, в том числе для тех, кто находится в розыске. Такие граждане должны будут согласовывать с Росфинмониторингом проведение всех банковских операций, направленных на обеспечение жизнедеятельности. Соответствующее требование содержится в законопроекте, который Росфинмониторинг внес на рассмотрение в правительство. РБК ознакомился с пакетом документов, направленных в правительство в октябре 2024 года после общественного обсуждения инициативы. Источник РБК в правительстве сообщил об одобрении законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В чем суть инициативы

Сейчас физические лица, включенные в список террористов и экстремистов, могут проводить операции с денежными средствами или иным имуществом, только чтобы обеспечивать свою жизнедеятельность и жизнь своей семьи, а также для оплаты обязательств. В том числе они могут получать и расходовать пенсию, стипендии, пособия и другие социальные выплаты. При это размер операций ограничен 10 тыс. руб. в месяц на каждого члена семьи. Однако, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по информации правоохранительных органов имеются случаи использования указанных выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске, а также неоднократного снятия ими таких выплат со своих счетов в различных банках. По состоянию на 28 октября 2024 года в розыске находилось 4,9 тыс. лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов, добавляется в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, такие лица должны будут использовать специальные счета, а также согласовывать операции с Росфинмониторингом. Также банки должны будут останавливать проведение операций физических лиц, которые находятся в розыске и включены в перечень террористов и экстремистов. Исключение — операции в гуманитарных целях, а также для уплаты налогов, штрафов и иных обязательств по согласованию с Росфинмониторингом.

«Использование заранее определенных банковских счетов для выплаты гуманитарных пособий и средств на жизнедеятельность лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов, а также членов их семей позволит более эффективно осуществлять контроль за расходованием этих средств, не допуская их получения, например, по доверенностям в случаях, когда лица из указанного перечня находятся в розыске», — пояснил представитель Росфинмониторинга.

Для согласования операций с Росфинмониторингом необходимо подать заявление в ведомство, в котором нужно указать виды планируемых операций, используемый банковский счет и название банка. Росфинмониторинг должен будет ответить на обращение в течение десяти рабочих дней. Ведомство может удовлетворить или отказать в запросе либо ограничить список используемых банков и способы совершения операций, если они проводятся без банковского счета.

Реестр физлиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, появился в 2001 году. Попадание в него означает блокировку всех счетов, запрет на выезд из России, а также ограничения на распоряжение собственностью. За время существования списка основания для включения в него расширялись и обновлялись, последнее обновление было утверждено в октябре 2024 года. Росфинмониторинг вносит изменения в перечень по представлению Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минюста, ФСБ и МВД — на основании, в частности, судебного решения, постановления об административном наказании, привлечения к уголовному делу в качестве обвиняемого или подозреваемого. Список преступлений для перечня — теракт, содействие или призывы к терроризму, захват заложника, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а также преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, вражды или по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, за дискредитацию вооруженных сил, действия, направленные на нарушение территориальной целостности, и так далее.

Как это будет работать

Новая мера контроля будет касаться всех лиц из перечня Росфинмониторинга, в который могут включаться не только те лица, чья вина доказана, но и те, которые лишь подозреваются в совершении соответствующих преступных деяний, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Изменения направлены на усиление контроля за финансовыми операциями всех лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов, независимо от их местонахождения — и те, кто остался в России, и те, кто покинул ее, попадут под эти ограничения, соглашается управляющий партнер VersaLegal Вероника Сальникова. По мнению советника КА Pen & Paper Алены Гришковой, предлагаемые изменения направлены прежде всего на лиц, которые находятся в розыске по уголовным делам экстремистской и террористической направленности, а члены их семьи проживают на территории России и могут пользоваться средствами по доверенности.

Горбунов сомневается, что лица, внесенные в реестр в связи с участием или подозрениями в участии в деятельности признанных террористическими организаций, массово обращаются или будут обращаться в Росфинмониторинг с целью разрешить им использовать часть средств на заблокированных банковских счетах. Для тех, кто скрывается от следствия за пределами России в недружественных странах, смысла в таком механизме нет, рассуждает Горбунов.

Несмотря на существующие системы банковского мониторинга, разрабатываются новые методы и схемы, чтобы обойти контроль, добавляет заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов: «Эффективная борьба с финансированием терроризма требует постоянного совершенствования систем мониторинга, повышения квалификации сотрудников, усиления международного сотрудничества и оперативного обмена информацией».

Банки ограничены в ресурсах для проверки платежа, так как они используют свою информацию и информацию других банков, получаемую от ЦБ, отмечает советник юрфирмы «Легикон-Право» Алексей Некрасов. «Объем информации, имеющийся у банков, существенно ниже объема информации, находящейся в распоряжении Росфинмониторинга, поскольку Росфинмониторинг располагает большим перечнем источников и возможностей для обмена информации с другими государственными органами», — сказал юрист.