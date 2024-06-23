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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Нападение террористов в Дагестане. Главное

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Вечером 23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В регионе объявлена контртеррористическая операция. Главное о террористической атаке на Дагестан - в материале РБК
Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС
Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС

Главное к 22:00 мск

  • В результате нападения боевиков на Дербет и Махачкалу погибли девять человек, из них семь — правоохранители. Еще 25 человек пострадали, сообщил муфтият республики.
  • Один из погибших — протоиерей Николай Котельников, служивший в дербентском храме. Еще один погибший — охранник церкви, уточнял глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.
  • Четверо боевиков в Махачкале были ликвидированы, сообщили в УМВД.
  • Источник РБК в правоохранительных органах Дагестана сообщил о задержании главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Его допрашивают сотрудники ФСБ. Ранее появились сообщения, что среди участников нападения были два сына главы района.
  • В центре села Сергокалы произошла перестрелка, ранен полицейский
  • Центральная часть Дербента обесточена, в городе идут бои между силовиками и террористами, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
  • Закончилась перестрелка возле церкви в Махачкале, где забаррикадировались от террористов прихожане и служители, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
  • В Махачкале и Дербенте появилась военная техника на улицах, сообщает RT.
  • Источник «Интерфакса» сообщает, что боевики, совершившие теракты в Дербенте, заблокированы в одном из зданий около ресторана «Хаял». SHOT со ссылкой на местных жителей пишет, что террористы забаррикадировались в жилом доме в Махачкале.
  • Мэр Махачкалы попросил жителей города «для обеспечения беспрепятственной работы правоохранительных органов и специальных служб» воздержаться от поездок по улицам Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, М. Гаджиева, Буйнакского и в районе ж/д вокзала.
  • Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что несколько нападавших числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах. Все они жители республики, добавил он.

Хронология событий в Дагестане

О нападении боевиков в Дагестане региональное УМВД сообщило в районе 19:00 мск. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Дербенте и Махачкале было совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Источник в правоохранительных органах Дагестана рассказал РБК о том, что, нападавшие могут иметь отношение к международным террористическим организациям. В Дагестан в ближайшее время вылетят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.

Как сообщало дагестанское УМВД, в Махачкале боевики обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина, в результате погиб сотрудник полиции, еще несколько получили ранения. На этой улице также расположены церковь и синагога.

После нападения боевиков на улицах города завязалась стрельба, в результате двоих преступников удалось ликвидировать, еще двоих задержали на местном пляже.

В Дербенте боевики напали на церковь и синагогу, а затем подожгли их. В итоге оба здания сгорели. 

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах республики сообщил, что боевики, ответственные за теракты в Дербенте, заблокированы в одном из зданий около ресторана «Хаял» — он расположен примерно в 500 м от Покровской церкви.

В районе 20:20 в Дагестане был введен режим контртеррористической операции (КТО).

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Махачкала Дербент Дагестан террористы КТО теракт

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