Глава ЦБ заявила о переговорах с бизнесом по проблеме зарубежных расчетов

Банк России обсуждает с бизнесом различные варианты решения проблем с международными расчетами, сообщила Эльвира Набиуллина. Предложение бизнеса создать «центр платежей» с участием государства и ЦБ вряд ли поможет, считает она

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Банк России обсуждает с представителями бизнеса возникшие недавно проблемы с международными расчетами, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подтвердила сложности российских компаний с проведением операций через китайские и турецкие банки.

«Действительно, в последнее время происходило ухудшение ситуации с внешнеторговыми расчетами, мы это видим по данным наших компаний. К чему это приводит? Это приводит к проработке все большего количества альтернативных способов платежей. Мы активно участвуем в переговорах с бизнесом, думаем над этими решениями», — отметила председатель Банка России.

В январе госбанки Китая ввели ограничения на работу с некоторыми российскими клиентами, связанными с оборонно-промышленным комплексом, писал Bloomberg. По данным «Ведомостей», как минимум три крупнейших банка Китая — Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China — ужесточили комплаенс в отношении российских клиентов, а банк Chouzhou Commercial, один из ключевых для российских импортеров, приостановил операции таким клиентам. Бизнес также жаловался на проблемы с платежами через турецкие банки, писал «Коммерсантъ». Собеседники изданий связывали действия китайских и турецких банков с декабрьским указом президента США Джо Байдена, который дает полномочия американскому Минфину вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских лиц.

На проблему с трансграничными платежами указали и крупные бизнесмены. Председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг (состояние — $6,8 млрд в рейтинге Forbes) заявил, что позиция российских властей по ситуации с расчетами через зарубежные банки дружественных стран должна быть более активной. Он также высказался за создание единого консолидированного центра расчетов при поддержке государства, который бы помогал бизнесу работать на внешних рынках. Предложение Вексельберга поддержал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов.

«Нам очень важно создать механизм, если удастся, за счет сетевой системы национальных платежных систем, какого-то взаимодействия центральных банков. <…> Понятно, что вопрос очень сложный, и пока непонятно, как его комплексно и тем более быстро решить, но острота этого вопроса очень высока», — отмечал бизнесмен.

«Что касается центра платежей с прямым участием государства и Центрального банка, не думаю, что это серьезно может снизить барьеры для расчетов, но мы, тем не менее, обсуждаем разные варианты с коллегами», — прокомментировала инициативу крупного бизнеса Набиуллина. Она отметила, что одним из перспективных вариантов решения проблемы международных расчетов в условиях санкций может быть использование цифровых финансовых активов, а также «использование для расчетов независимой инфраструктуры для передачи финансовых сообщений».

В конце 2022 года ЦБ и Минфин подготовили законопроект, который предусматривает возможность использования криптовалют для внешнеэкономической деятельности в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР). Он был внесен в Госдуму в апреле 2023 года, но еще не дошел до первого чтения.