 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Глава ЦБ заявила о переговорах с бизнесом по проблеме зарубежных расчетов

Набиуллина: ЦБ обсуждает с бизнесом варианты решения проблемы внешних расчетов
Банк России обсуждает с бизнесом различные варианты решения проблем с международными расчетами, сообщила Эльвира Набиуллина. Предложение бизнеса создать «центр платежей» с участием государства и ЦБ вряд ли поможет, считает она
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Банк России обсуждает с представителями бизнеса возникшие недавно проблемы с международными расчетами, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подтвердила сложности российских компаний с проведением операций через китайские и турецкие банки.

«Действительно, в последнее время происходило ухудшение ситуации с внешнеторговыми расчетами, мы это видим по данным наших компаний. К чему это приводит? Это приводит к проработке все большего количества альтернативных способов платежей. Мы активно участвуем в переговорах с бизнесом, думаем над этими решениями», — отметила председатель Банка России.

В январе госбанки Китая ввели ограничения на работу с некоторыми российскими клиентами, связанными с оборонно-промышленным комплексом, писал Bloomberg. По данным «Ведомостей», как минимум три крупнейших банка Китая — Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China — ужесточили комплаенс в отношении российских клиентов, а банк Chouzhou Commercial, один из ключевых для российских импортеров, приостановил операции таким клиентам. Бизнес также жаловался на проблемы с платежами через турецкие банки, писал «Коммерсантъ». Собеседники изданий связывали действия китайских и турецких банков с декабрьским указом президента США Джо Байдена, который дает полномочия американскому Минфину вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских лиц.

Руденко выразил уверенность в разрешении ограничений транзакций с Китаем
Политика
Фото:VCG / Getty Images

На проблему с трансграничными платежами указали и крупные бизнесмены. Председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг (состояние — $6,8 млрд в рейтинге Forbes) заявил, что позиция российских властей по ситуации с расчетами через зарубежные банки дружественных стран должна быть более активной. Он также высказался за создание единого консолидированного центра расчетов при поддержке государства, который бы помогал бизнесу работать на внешних рынках. Предложение Вексельберга поддержал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов.

«Нам очень важно создать механизм, если удастся, за счет сетевой системы национальных платежных систем, какого-то взаимодействия центральных банков. <…> Понятно, что вопрос очень сложный, и пока непонятно, как его комплексно и тем более быстро решить, но острота этого вопроса очень высока», — отмечал бизнесмен.

«Что касается центра платежей с прямым участием государства и Центрального банка, не думаю, что это серьезно может снизить барьеры для расчетов, но мы, тем не менее, обсуждаем разные варианты с коллегами», — прокомментировала инициативу крупного бизнеса Набиуллина. Она отметила, что одним из перспективных вариантов решения проблемы международных расчетов в условиях санкций может быть использование цифровых финансовых активов, а также «использование для расчетов независимой инфраструктуры для передачи финансовых сообщений».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов-россиян
Финансы
Фото:Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

В конце 2022 года ЦБ и Минфин подготовили законопроект, который предусматривает возможность использования криптовалют для внешнеэкономической деятельности в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР). Он был внесен в Госдуму в апреле 2023 года, но еще не дошел до первого чтения.

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банк России платежи санкции Китай Турция
Материалы по теме
Вексельберг упрекнул власти из-за ограничений Китая на платежи с Россией
Бизнес
Бизнес из России заявил о более масштабных проблемах с платежами в Турции
Бизнес
Набиуллина заявила о рискованности SWIFT
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16:45
Нейросети, новые линейки и люкс: что происходит с брендами одежды РБК и Яндекс, 19:22
Клуб КХЛ опроверг сообщения об аннулировании китайских паспортов игрокам Спорт, 19:18
«Совкомбанк» решил приобрести «Хоум Банк» Финансы, 19:12
Аналитики оценили нагрузку на ЕС для помощи Украине без США Политика, 18:52
Подозреваемыми по делу о пожаре в многоэтажке в Анапе стали два брата Общество, 18:48
ЦСКА разгромил «Родину» в товарищеском матче на сборах в Турции Спорт, 18:47
Максимум пользы от площади: как правильно применять умную планировку РБК и ПИК, 18:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минтранс предложил ограничивать вход в аэропорты для встречающих Общество, 18:41
Россиянка проиграла Рыбакиной в полуфинале крупного турнира WTA в Дохе Спорт, 18:37
Путин заявил о планах развивать индустриальные альянсы Политика, 18:26
Акции банка «Уралсиб» взлетели на 22% на новости о завершении санации Инвестиции, 18:22
Какие услуги банка действительно нужны предпринимателям РБК и БСПБ, 18:20
ВМС Великобритании сообщили о нападении на судно у берегов Йемена Политика, 18:10
Reuters выяснил, что Индия вновь стала покупать нефть из России Экономика, 18:06