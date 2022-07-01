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Финансы ,  
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Российские банки начали делить клиентов «по принципу светофора»

В России заработала платформа ЦБ по борьбе с отмыванием денег
Банки должны относить компании и индивидуальных предпринимателей к одной из трех групп риска в зависимости от того, имеют ли операции клиента признаки обналичивания или отмывания денег. Оценки их клиентам теперь дает и ЦБ
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С 1 июля в России начала работать антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) от Банка России — сервис, к которому обязаны подключиться все российские кредитные организации для оценки своих клиентов на причастность к проведению сомнительных операций по новым правилам и обмена этой информацией с ЦБ.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) будут делиться банками и одновременно регулятором на три группы — в зависимости от степени риска нарушения антиотмывочных норм. Изначально Банк России сравнивал принцип работы платформы ЗСК со светофором: клиенты из красной зоны будут серьезно ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, а «зеленые» получат меньше контроля со стороны кредитных организаций.

Тестирование сервиса началось в декабре прошлого года. «Мы положительно оцениваем результаты пилотирования и готовность банков к взаимодействию в рамках платформы», — сказал РБК представитель ЦБ.

Участие Банка России в оценке антиотмывочных рисков имеет много плюсов — у ЦБ больше информации, а участники рынка, полагаясь на решения регулятора, смогут снизить свои расходы на комплаенс, рассказывал глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский еще осенью 2019 года. Банковское сообщество не сразу поддержало идею ЦБ: законопроект о внедрении платформы ЗСК отзывался из Госдумы, но все же был принят, правда, только в конце 2021 года.

Как будет работать «светофор» от ЦБ

Банк России будет оценивать риски совершения банковскими клиентами подозрительных операций и относить их к одной из трех категорий: группе высокой степени риска, средней и низкой. Аналогичную работу будут проводить и банки по своим клиентам и ежедневно направлять эту информацию в ЦБ. Регулятор будет это делать на основе собственных данных, а участники рынка — опираясь на внутренние правила контроля в области противодействия обналичиванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Платформа ЗСК никак напрямую не интегрирована в антиотмывочные системы банков, это отдельный сервис, поясняет источник РБК в крупной кредитной организации. По закону оценка, которую ЦБ присвоит конкретному юрлицу или ИП, может быть использована банком в качестве дополнительной.

  • Клиенты из красной, или высокорисковой, группы фактически лишатся стандартных банковских услуг: банки смогут отказывать им в проведении операций, расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их. Если оценки риск-профиля от банка и ЦБ совпадут, то такие компании и ИП не смогут совершать переводы контрагентам, оплачивать товары или услуги, снимать средства со счета или выводить их на счета в других банках при расторжении договора. Им будет доступен только ограниченный круг операций «для обеспечения жизнедеятельности» — например, расчеты с госорганами или сотрудниками. В Банке России оценивали, что доля таких банковских клиентов составит всего 0,7% от общего числа.
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ЦБ предложил расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний
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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

  • В группу среднего риска (желтую) могут попасть компании, которые ведут реальную экономическую деятельность, но параллельно с этим допускают сомнительные операции, отмечали ранее в Банке России. Они тоже рискуют столкнуться с отказами кредитных организаций в проведении транзакций, но крайние меры — полная остановка операций и отказ в выдаче средств — применяться не будут. По оценкам ЦБ, таких клиентов всего 0,3% от общего числа.
  • Низкорисковые компании и ИП (зеленая группа) могут столкнуться с ограничениями от банков, только если проводят расчеты с сомнительными контрагентами. Если вторая сторона перевода — тоже клиент с низким уровнем риска, банк не вправе будет остановить транзакцию.

«Пилотирование, которое проводилось на реальных данных, подтвердило наши предварительные оценки относительно распределения клиентов банков по уровню риска. Почти 99% клиентов-юрлиц и ИП относятся к категории низкого уровня риска», — отмечает представитель Банка России. По его словам, благодаря платформе в России создается «экосреда «зеленых» клиентов».

РБК ознакомился с документом, в котором описан регламент взаимодействия кредитных организаций с ЦБ в рамках платформы ЗСК. Из него следует, что банки должны будут через личные кабинеты ежедневно передавать в ЦБ информацию о составе и объеме своей клиентской базы. Речь идет о перечне юрлиц и ИП, которым был присвоен либо средний, либо высокий уровень риска. Причина, по которой клиент отнесен к той или иной группе, должна указываться в виде цифрового кода.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Какие ожидания у банков и бизнеса

Количество необоснованных отказов и блокировок счетов должно существенно снизиться, прогнозирует член генерального совета «Деловой России» Алексей Мишин. «Станет ли сложнее выходить из черных списков — покажет практика», — замечает он.

Эксперт допускает, что даже при наличии подозрений банки будут запрашивать у бизнеса меньше подтверждающих документов. «Запросы от банков будут иметь более конкретный точечный характер, например, об отдельных сделках, контрагентах и так далее», — говорит Мишин.

«Платформа ЗСК будет рассматриваться как «публичный светофор», посредством которого любой участник бизнеса сможет узнать, как его деятельность оценена Банком России и как оцениваются операции его контрагентов. Это важно для построения прозрачных и долгосрочных деловых отношений», — отмечает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он при этом указывает, что сама по себе проблема отказов бизнесу в проведении операций уже стоит не так остро.

Один из источников РБК отмечает, что платформа в первую очередь упростит работу с клиентами желтого уровня риска: «Это большое подспорье, потому что средний уровень риска — это клиенты, у которых есть реальный белый бизнес, и они к нему подмешивают серые потоки. ЦБ этот «подмес» определяет гораздо лучше, потому что такие клиенты проводят расчеты рассредоточенно по разным кредитным организациям. Допустим, через наш банк могут идти только законные операции, а через другой — вызывающие вопросы».

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банки Банк России обналичивание денег антиотмывочный закон

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