Группа финзразведок «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга

В группу, которая объединяет подразделения финразведки более чем 160 стран мира, Росфинмониторинг входил более 20 лет. «Эгмонт» уже вводила против российской службы некоторые ограничения, а теперь приостановила ее членство

Здание Центросоюза, в котором располагается Росфинмониторинг (Фото: Wikimedia Commons)

Группа «Эгмонт», которая объединяет подразделения финансовой разведки разных стран мира, приостановила членство Росфинмониторинга на фоне российской спецоперации на Украине и действий службы в рамках политики правительства России, говорится в сообщении на сайте группы.

«Группа «Эгмонт» по-прежнему глубоко обеспокоена разрушительными последствиями [конфликта на Украине] и негативным воздействием на Государственную службу финансового мониторинга Украины <...>. Доверие серьезно подорвано позицией Росфинмониторинга <...> относительно действий и политики его правительства, а также выбранных им способов коммуникации», — сказано в сообщении.

Членство приостановлено «на срок, необходимый для защиты интересов группы».

РБК направил запрос в Росфинмониторинг.

В декабре прошлого года «Эгмонт» уже ввела некоторые ограничительные меры против Росфинмониторинга на фоне кризиса на Украине. В частности, для ведомства отменили обязанность проводить заседания группы и отозвали его представителей.

На эти меры группа пошла после того, как еще одна организация подобного рода, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), ввела ограничения против России: страна была лишена руководящих позиций в группе, перестала иметь право участвовать в ее проектных командах и т.д.