 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Группа финзразведок «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга

Группа «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга
В группу, которая объединяет подразделения финразведки более чем 160 стран мира, Росфинмониторинг входил более 20 лет. «Эгмонт» уже вводила против российской службы некоторые ограничения, а теперь приостановила ее членство
Здание Центросоюза, в котором располагается Росфинмониторинг
Здание Центросоюза, в котором располагается Росфинмониторинг (Фото: Wikimedia Commons)

Группа «Эгмонт», которая объединяет подразделения финансовой разведки разных стран мира, приостановила членство Росфинмониторинга на фоне российской спецоперации на Украине и действий службы в рамках политики правительства России, говорится в сообщении на сайте группы.

«Группа «Эгмонт» по-прежнему глубоко обеспокоена разрушительными последствиями [конфликта на Украине] и негативным воздействием на Государственную службу финансового мониторинга Украины <...>. Доверие серьезно подорвано позицией Росфинмониторинга <...> относительно действий и политики его правительства, а также выбранных им способов коммуникации», — сказано в сообщении.

Членство приостановлено «на срок, необходимый для защиты интересов группы».

РБК направил запрос в Росфинмониторинг.

В декабре прошлого года «Эгмонт» уже ввела некоторые ограничительные меры против Росфинмониторинга на фоне кризиса на Украине. В частности, для ведомства отменили обязанность проводить заседания группы и отозвали его представителей.

На эти меры группа пошла после того, как еще одна организация подобного рода, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), ввела ограничения против России: страна была лишена руководящих позиций в группе, перестала иметь право участвовать в ее проектных командах и т.д.

Читайте на РБК Pro
Почему в OpenAI задумались о производстве собственных чипов
Время стариков: как мир дошел до геронтократии и чем это грозит
В каких странах россияне могут открыть инвестиционный фонд
Вечные CEO: как директора-«долгожители» мешают бизнесу — The Economist

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) занимается борьбой с отмыванием полученных преступных путем доходов, с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также разрабатывает госполитику и нормативно-правовое регулирование в этой сфере, координирует действия других органов власти в ней. Кроме того, служба выполняет функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения сделок с финансами или имуществом.

Росфинмониторинг ведет перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Членом группы «Эгмонт», которая объединяет подразделения финразведки более чем 160 стран, служба является с 2002 года. Членство позволяло Росфинмониторингу иметь доступ к обмену информацией по специальному защищенному каналу связи и подтвердило соответствие российской финразведки международным стандартам.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Антон Фейнберг
Росфинмониторинг финансовая разведка
Материалы по теме
FATF не стала включать Россию в черный и серый списки
Финансы
Росфинмониторинг начнет контролировать продажи слитков и монет
Финансы
Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве с «налогом на легализацию»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 102,63 (-0,28) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 97,31 (-0,07) Инвестиции, 18:00
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 23:15
Эсминец США в Красном море перехватил выпущенные из Йемена ракеты и дроны Политика, 22:54
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 22:51
Группа финзразведок «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга Политика, 22:45
В Белгородской области сбили беспилотник Политика, 22:30
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 22:27
МИД заявил, у Израиля нет лицензии на «массовое возмездие» Политика, 22:21
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Axios узнал о планах США передать Израилю предназначенные Украине снаряды Политика, 22:16
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 22:03
Умер бывший министр культуры СССР Василий Захаров Политика, 21:51
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 21:40
В Финляндии завершили осмотр поврежденного газопровода Balticconnector Политика, 21:30
Минторг Казахстана объяснил запрет на экспорт ряда товаров в Россию Политика, 21:28
Сын Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом отца Спорт, 21:28