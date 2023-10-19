Группа финзразведок «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга
Группа «Эгмонт», которая объединяет подразделения финансовой разведки разных стран мира, приостановила членство Росфинмониторинга на фоне российской спецоперации на Украине и действий службы в рамках политики правительства России, говорится в сообщении на сайте группы.
«Группа «Эгмонт» по-прежнему глубоко обеспокоена разрушительными последствиями [конфликта на Украине] и негативным воздействием на Государственную службу финансового мониторинга Украины <...>. Доверие серьезно подорвано позицией Росфинмониторинга <...> относительно действий и политики его правительства, а также выбранных им способов коммуникации», — сказано в сообщении.
Членство приостановлено «на срок, необходимый для защиты интересов группы».
РБК направил запрос в Росфинмониторинг.
В декабре прошлого года «Эгмонт» уже ввела некоторые ограничительные меры против Росфинмониторинга на фоне кризиса на Украине. В частности, для ведомства отменили обязанность проводить заседания группы и отозвали его представителей.
На эти меры группа пошла после того, как еще одна организация подобного рода, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), ввела ограничения против России: страна была лишена руководящих позиций в группе, перестала иметь право участвовать в ее проектных командах и т.д.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) занимается борьбой с отмыванием полученных преступных путем доходов, с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также разрабатывает госполитику и нормативно-правовое регулирование в этой сфере, координирует действия других органов власти в ней. Кроме того, служба выполняет функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения сделок с финансами или имуществом.
Росфинмониторинг ведет перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Членом группы «Эгмонт», которая объединяет подразделения финразведки более чем 160 стран, служба является с 2002 года. Членство позволяло Росфинмониторингу иметь доступ к обмену информацией по специальному защищенному каналу связи и подтвердило соответствие российской финразведки международным стандартам.