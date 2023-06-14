Bloomberg узнал о призыве России не включать ее в черный список FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) может рассмотреть вопрос о включении России в черный список. Москва предупредила десятки своих партнеров о негативных последствиях такого решения, пишет агентство

Канцлер Германии Олаф Шольц на заседании FATF (Фото: Michael Kappeler / DPA / Picture-Alliance / ТАСС)

Россия предупредила десятки стран, включая Саудовскую Аравию, Индию, Турцию, Мексику и ОАЭ, о негативных последствиях для торговых отношений, в случае если Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) введет против Москвы дополнительные санкции, пишет Bloomberg.

Члены FATF планируют собраться на пленарное заседание 19-23 июня. Пока организация публично не заявляла о планах включить Россию в серый или черный списки, однако, по данным Bloomberg, на этом настаивает Киев.

FATF — межправительственная организация со штаб-квартирой в Париже. Она была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки». На 2023 год членами FATF являлись 37 стран. Россия стала членом FATF в 2003 году. В конце февраля 2023 года FATF приостановила участие страны в организации.

По данным агентства, Россия обратилась как минимум к 12 государствам с изложением негативных последствий от возможного включения страны в черный список FATF. Российское руководство, как отмечает Bloomberg, убеждает партнеров в том, что из-за включения в черный список серьезно пострадают инвестиции и сотрудничество в оборонных и энергетических проектах.

«Кремль предупреждает страны, что включение России в черный список FATF затруднит и удорожит их дальнейшее ведение бизнеса с Россией», — рассказали собеседники Bloomberg. К примеру, согласно расчетам, представленным в документах для официальных лиц Турции и ОАЭ, потери в торговле и инвестициях составят почти 1% от их валового внутреннего продукта.

В случае принятия решения о внесении России в черный список государства—члены FATF, а также банки, инвестиционные дома и компании по обработке платежей будут обязаны ввести усиленный контроль за российскими финансовыми операциями. Как отмечает агентство, если Россию внесут в черный список FATF, страна окажется в одном ряду с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой.

Украина после начала военной операции требовала исключить России из FATF. Организация еще летом 2022 года лишила Россию руководящих и консультативных функций, ее участие в проектах было приостановлено, однако Москва все же осталась членом FATF. Однако в феврале этого года, в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей, чтобы Россия «полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины», было приостановлено и членство России. Это первый случай отстранения члена FATF.

Россия критиковала приостановку своих функций в FATF. Росфинмониторинг назвал решение организации политическим, а посол в США Анатолий Антонов счел, что это «фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию». «Приостановка участия России в FATF выгодна западным странам и прежде всего США», — уверены в Совфеде.