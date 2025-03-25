Завершился второй раунд переговоров Украины и США в Эр-Рияде

Виды Эр-Рияда (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

США и Украина завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде, сообщает украинское издание «Суспiльне» со ссылкой на источник в переговорной делегации.

О том, что во вторник, 25 марта, в Эр-Рияде состоится новый раунд переговоров между США и Украиной, ранее сообщило AFP со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, стороны планировали обсудить 30-дневное прекращение атак по объектам энергетической инфраструктуры, а также безопасность судоходства в Черном море.

Накануне в Эр-Рияде завершились переговоры делегаций России и США. Они продолжались 12 часов. Москва и Вашингтон также обсуждали восстановление мирной торговой деятельности в Черном море. После этого «Суспiльне» сообщило, что украинская делегация останется в Эр-Рияде еще на день.

По словам спецпосланника американского президента по Украине Кит Келлога, США таким образом намерены провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины, чтобы выяснить условия сторон для полного прекращения огня.

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