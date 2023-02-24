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Финразведка назвала политическим решение о приостановке членства в ФАТФ

Росфинмониторинг: приостановка членства в ФАТФ — политическое решение
Фото: fatf-gafi.org
Фото: fatf-gafi.org

Росфинмониторинг назвал решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) о приостановке членства России в организации политическим. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Решение является безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации. Считаем, что решение идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также техническим характером группы», — заявили в Росфинмониторинге, отметив, что приостановка членства в ФАТФ не влечет никаких ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

24 февраля ФАТФ в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей, чтобы Россия «полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины», приостановила членство России в группе. «ФАТФ приняла решение о приостановлении членства Российской Федерации. Российская Федерация по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов ФАТФ», — говорится в заявлении. Организация выступила против проведения военной операции, которая уже год проходит на Украине.

«Действия Российской Федерации недопустимо противоречат основным принципам ФАТФ, направленным на укрепление безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы», — подчеркнули в группе.

Россия принимает участие в ФАТФ с 19 июня 2003 года.

Теги
Росфинмониторинг приостановка деятельности
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