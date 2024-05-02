Финразведка стала активнее следить за доверенностями на банковские счета

С конца 2023 года нотариусы выявили более 2 тыс. «подозрительных» доверенностей на открытие банковских счетов, сообщили РБК в РФМ. Служба использует эти данные для выявления тех, кто продает свои карты для кражи и отмывания денег

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С конца 2023 года Росфинмониторинг активизировал получение от нотариусов информации о подозрительной деятельности граждан, оформляющих доверенности, рассказали РБК в службе финансовой разведки. Речь идет о ситуациях, когда клиент хочет выдать нотариально заверенную доверенность третьим лицам на открытие от его имени банковских счетов. На текущий момент нотариусы передали сообщения более чем о 2 тыс. таких «подозрительных» документов.

Нотариусы обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сомнительных сделках и операциях своих клиентов с весны 2021 года. В сообщениях они указывают сведения, необходимые для идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, вид операции или сделки, ее сумму, основания для ее совершения, а также приводят обстоятельства, сигнализирующие о ее «подозрительности».

Передача данных о доверенностях — относительно новый, но эффективный канал информирования финразведки для борьбы с дропами, отмечал 24 апреля на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ» начальник управления Росфинмониторинга Александр Курьянов: «Коллеги нам предоставляют информацию о доверенностях, которые выдаются на открытие счетов, когда они видят определенную систематику, аномальную активность вот этих организаторов теневых схем, которые получают доверенности для открытия счетов в виде электронных средств платежа и так далее».

Как пояснили РБК в Росфинмониторинге, информация от нотариусов свидетельствует о том, что доверителями в основном выступают «молодые лица в возрасте до 30 лет».

«Большая доля финансовых операций с участием таких лиц квалифицируется банками как транзитные, связанные с переводами от или в пользу физических лиц и операциями с наличными денежными средствами. Банки, как правило, характеризуют участников таких операций в качестве «дропов» (подставных физических лиц)», — подчеркнул представитель службы. По его словам, на основе сведений от нотариусов Росфинмониторинг проводит «проверочные мероприятия», а также делится информацией с правоохранительными органами.

Дропы, или дропперы, — банковские клиенты, которые оформляют карты или счета не для личного использования, а для их передачи мошенникам. Злоумышленники выводят на них похищенные у банковских клиентов денежные средства. Карты физлиц и p2p-переводы также являются одним из основных каналов для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем, следует из данных ЦБ. В 2023 году на него пришлось 76% всего объема сомнительных операций по обналичиванию, или 44,9 млрд руб.

Как доверенность превратилась в инструмент дропперов

По данным Федеральной нотариальной палаты (ФНП), в 2023 году россияне оформили 6,4 млн доверенностей. 64% от этого количества, или 4,1 млн, относятся в категории «прочие» и не касаются операций с недвижимостью и автомобилями. В эту группу попадают в том числе доверенности на совершение финансовых операций в банках, но отдельно этот тип документов не выделяется в статистике, сообщил РБК представитель ФНП. По нотариальной доверенности можно открыть или закрыть банковский счет, получить или внести средства, запрашивать информацию по счету, заказывать новые банковские карты и их пин-коды, подписывать заявления, в том числе на перевыпуск карт или смену контактной информации, пояснил он.

Риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за того, что нотариусы формально не имеют оснований отказывать гражданину в оформлении такого документа, а банки, в свою очередь, не могут отказать в проведении операции только из-за наличия доверенности, пояснили опрошенные РБК эксперты.

Сам по себе факт финансовой операции по доверенности не является основанием для блокировки счета клиента, пояснил РБК представитель ВТБ. «Но мы, безусловно, при поступлении информации об операции с использованием доверенности прибегаем к более глубокому анализу информации об этой операции и сведениях о клиенте. И если выясняется, что мы имеем дело с дропом, принимается решение о блокировке счета», — добавил он.

«Предъявление в банк нотариально удостоверенной доверенности не всегда гарантирует чистоту совершаемой операции», — отмечает управляющий партнер ФБК Legal Алексей Нестеренко. По его словам, банки усиливают контроль за операциями по доверенностям в силу двух причин — из-за фальсификации таких документов, а также при сомнениях, что при оформлении нотариального действия уделялось «должное внимание воле заявителя».

При этом порядок действий и объем проверок, которые должны проводить сотрудники банков при открытии счета на основании доверенности, регулируется внутренними документами кредитных организаций, подходы у банков разные, подчеркивает Нестеренко: «Некоторые банки, в принципе, не осуществляют открытие расчетного счета по доверенности и требуют личного присутствия заявителя».

Банковскому сообществу известно о проблеме «массовых доверенностей на одно лицо», соглашается руководитель направления комплаенс и внутреннего контроля департамента банковского развития Ассоциации банков России Анна Туркина: «Кредитная организация не может отказать в проведении операции, если доверенность нотариальная, и при подозрениях на «массовость» именно нотариус должен проявить бдительность и сообщить в Росфинмониторинг о таких событиях».

Подозрения у нотариуса может вызвать «аномальная активность» доверителя, поясняет представитель ФНП: «[Она] выражается в том, что человек желает оформить доверенность на открытие счетов без уточнения конкретных доверителей — то есть даже не знает, кому доверяет, и объяснить смысл действия не может. Похоже на то, что его кто-то заставил прийти и он находится под давлением. А возможно, скрывает незаконный умысел».

Согласно статье 48 закона «О нотариате», если у нотариуса есть основания полагать, что клиент намерен проводить операции для отмывания доходов, он может на этом основании отказать клиенту только в оформлении исполнительной надписи, но не доверенности.

«Сейчас нотариусы в подобных случаях могут отказывать неформально и в явно подозрительных ситуациях сообщают об этом в Росфинмониторинг. Неформальный отказ — это недостаточность сведений для составления документа, непонимание заявителем правовых последствий действия», — отмечает представитель ФНП.

Может ли информация от нотариусов стать основой для реестра дропов

«Одна из важных проблем сегодня — борьба с дропперами. Необходимо усилить профилактику, работу по созданию негативного образа дроппера как сообщника преступника. Потому что сегодня ты предоставляешь свою банковскую карту за тысячу рублей, а завтра твоего родственника обворовывают на гораздо большую сумму», — говорила в феврале 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Крупные кредитные организации — Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк — уже запустили системы дроп-мониторинга, писал РБК. Речь идет о сервисах, которые позволяют определять случаи, когда карта оформляется для продажи или передачи мошенникам. Банк России также ведет базу данных, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиента. Это именно мошеннические операции, а не те, что совершаются в целях обналичивания или отмывания денег.

Информация от нотариусов о «подозрительных» оформителях доверенностей могла бы стать основой для базы физлиц-дропперов, считает Туркина.

«Эта информация в идеале должна направляться в банки — тогда они своевременно примут предупредительные меры. Сами же нотариусы в силу своей деятельности могут предупреждать «массовость» выдачи доверенностей и не допускать таких событий», — замечает эксперт.

«Именно нотариусы, лично общаясь с доверителем, имеют возможность оценить всю совокупность факторов, позволяющих определить признаки их вовлечения в мошеннические схемы, — внешний вид и поведение заявителя, наличие родственных связей доверителя и поверенного, количество сопровождающих и их заинтересованность в удостоверении доверенности», — соглашается Нестеренко.

Проблема с дропами есть, сказал в разговоре с РБК замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Он отметил, что антиотмывочная платформа Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК) ранжирует по уровню риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей, что помогает банкам останавливать операции таких клиентов, если они попадают в группу высокого риска.

«Конечно, это повлияло на то, что организаторы теневых схем переориентировались на использование физических лиц. Сказать, что решение проблемы — это создание реестра дропов, я не могу. На проблему надо смотреть, на мой взгляд, более комплексно», — прокомментировал Негляд. По его словам, о расширении платформы ЗСК на операции физических лиц речи пока не идет. Росфинмониторинг также не видит необходимости «в сплошном контроле» за переводами физлиц.

«Несмотря на то что проблема проведения сомнительных операций через подставных физлиц сейчас в фокусе внимания, это не значит, что для законопослушных граждан, которые совершают стандартные бытовые переводы, что-то изменится. Это именно целевая работа по подставным лицам, переводам в преступных целях, а обычным гражданам здесь нечего беспокоиться», — заверил Негляд.