ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотом

ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов с драгметаллами подозрительными. Вопросы могут вызвать покупки золота и серебра в слитках без последующей продажи и нежелание хранить ценности в банках

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ЦБ намерен ввести для банков новые «антиотмывочные» критерии для контроля операций физических и юридических лиц с драгоценными металлами в слитках. Регулятор опубликовал проект поправок в положение 375-П, в котором содержится перечень признаков сомнительных операций. На основе этого нормативного акта участники рынка могут оценивать, несут ли действия клиента риски обналичивания или отмывания денег: если его операции попадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае — расторгнуть договор с таким клиентом.

Сейчас в 375-П содержится больше 100 пунктов, квалифицирующих подозрительные операции. Последний раз документ обновлялся в начале 2023 года.

Изменения подготовлены для противодействия незаконным финансовым операциям в сфере оборота драгоценных металлов, а также снижения рисков, связанных с обращением драгоценных металлов в слитках, сообщил РБК представитель ЦБ. Кроме того, по его словам, они направлены на противодействие рискам вовлечения банков и использования их услуг в противоправной деятельности.

Какие операции с драгметаллами ЦБ считает сомнительными

Как следует из документа, банки должны будут уделять особое внимание операциям физлиц по покупке драгоценных металлов в слитках за наличный или безналичный расчет, если сделка имеет следующие характеристики:

Клиент покупает ценности, но не продает их или продает в значительно меньшем объеме, чем купил. Регулятор считает подозрительными «однонаправленные операции».

Клиент покупает драгметаллы вскоре после поступления денег на банковский счет, оплачивая операцию с этого счета.

Клиент не оставляет приобретенные ценности на хранение в банке или срок хранения незначительный.

Последние два критерия «сомнительности» применимы и к операциям клиентов-юрлиц, следует из поправок ЦБ.

Согласно им, под повышенный контроль банков должны попадать сделки юрлиц-нерезидентов по внесению «значительных объемов» наличных на счета с последующей покупкой драгметаллов в слитках, если подобные операции осуществляются систематически и объем притока наличных на счет превышает 10 млн руб. в месяц.

Регулятор также предлагает прописать в 375-П пункт об «иных признаках» сомнительных операций с драгметаллами без дополнительных уточнений.

В конце апреля ЦБ выпустил для банков методические рекомендации об усилении контроля за операциями с драгметаллами (.pdf). В отличие от них, нормы 375-П банки соблюдать обязаны.

Как вырос спрос на золото и почему это беспокоит власти

Всплеск спроса граждан на драгоценные металлы в слитках наметился в начале кризиса, в марте 2022 года. Тогда клиенты банков снимали средства с депозитов и направляли их на покупку драгметаллов, в основном физического золота. По оценкам Минфина, в 2022 году россияне приобрели в кредитных организациях около 100 тонн золота в слитках, а в 2023-м — 95 тонн. Для сравнения: в 2021 году объем таких покупок составлял всего 7 тонн. Одним из факторов роста спроса стала отмена властями весной 2022 года НДС на золотые слитки, которые должны были стать одной из альтернатив валютных вкладов для граждан на фоне западных санкций.

Но кроме покупки для инвестиционных целей, замминистра финансов Алексей Моисеев объяснял тенденцию возросшим вывозом золота физлицами за рубеж. Схема, по мнению чиновника, позволяла в том числе обходить «курсовую» экспортную пошлину, которая была введена с 1 октября 2023 года (отменена в мае этого года).

«Просто люди повезли в карманах, зачем платить, допустим, 7% — там в зависимости от курса разный процент, — если можно не платить — распихали и поехали», — говорил Моисеев.

Летом 2023 года Минфин и Росфинмониторинг начали готовить поправки в основной антиотмывочный закон (115-ФЗ), чтобы усилить контроль за операциями кредитных организаций с драгметаллами. Они еще не приняты.

Новые признаки подозрительности операций с такими ценностями разрабатываются параллельно с инициативой Минфина и Росфинмониторинга, сказал РБК представитель службы финансовой разведки.

«Это важно, так как усилия недобросовестных участников рынка часто направлены на обход обязательного контроля. В таких ситуациях о таких операциях банки и иные субъекты первичного финансового мониторинга информируют по кодам подозрительных операций», — пояснил он.

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в конце 2023 года отмечал в интервью РБК, что риски проведения сомнительных операций с драгметалами возросли.

«В этом году количество незаконных операций либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы. Именно поэтому мы поддерживаем данную инициативу, которая позволит усилить контроль за оборотом драгметаллов», — говорил он о поправках в 115-ФЗ. В отчете за 2023 год Росфинмониторинг отнес использование драгметаллов в преступной деятельности к основным пяти видам рисков, которые возросли в прошлом году. (.pdf)

Во втором квартале 2024 года наметилась положительная тенденция снижения объема подозрительных операций с драгметаллами и драгоценными камнями, отметили в Росфинмониторинге.

«Связываем это с ориентированием банков со стороны ЦБ и Росфинмониторинга на риски и актуальные схемы проведения незаконных финансовых операций», — пояснил представитель службы.

РБК направил запрос в Минфин.

Какой эффект дадут новые требования ЦБ

Несмотря на то, что в 375-П пока нет перечня признаков сомнительных операций именно с драгметаллами, банки могут оценивать риски таких сделок клиентов, опираясь на закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», нормы Налогового кодекса, «антиотмывочного» 115-ФЗ или на внутренние правила контроля, говорит управляющий партнер адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков. Он подчеркивает, что клиенты регулярно сообщают об усилении внимания банков к таким операциям, но «существенных препятствий не отмечают».

Матюшенков допускает, что под новые критерии сомнительных сделок может попасть деятельность посредников, которые перепродают физическое золото без участия банков или вывозят драгметалл. Риски для обычных инвесторов, предпочитающих конвертировать сбережения в драгоценные металлы, будут минимальны, полагает эксперт: «Тут указывается на регулярный и крупный характер. Вряд ли инвесторы покупают, например, золото, партиями и сразу забирают его из банков. Как минимум хранение и транспортировка, где любая царапина — это убыток, затратны. Это совсем не похоже на максимально рационализированный подход инвесторов».

Признаки сомнительности операций с драгметаллами, указанные в поправках, позволят банкам достаточно эффективно выявлять попытки незаконных сделок, считает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Она, однако, не исключает, что кредитные организации могут «переоценивать» поведение клиентов из-за возможности широкого трактования документа.

«Иными словами, клиент мог получить на вполне законных основаниях средства наличными, пополнить ими счет и купить, к примеру, золотые слитки в инвестиционных целях, но его действия будут расценены банками как легализация, что может привести к определенным последствиям. Также однонаправленный характер такой сделки может носить характер как вполне благих целей, так и противоположных, что в конечном счете осложнит банкам задачу контроля таких операций, в том числе их оценка может стать малоадекватной», — говорит Барабаш. По ее словам, банки будут подходить к выполнению новых норм «максимально ответственно», но в целом они всегда оценивают активность клиентов при покупке драгметаллов «с учетом характера и объема операций».