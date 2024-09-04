МВД передало правительству законопроект о наказании для дропперов
В правительство направлен законопроект об уголовной ответственности для дропперов — подставных лиц, занимающихся выводом и обналичиванием похищенных средств. Об этом сообщил ТАСС замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов в рамках ВЭФ-2024.
Передачу зарегистрированных на себя электронных средств платежа или доступа к ним предложено определять как преступление средней степени тяжести, но если преступление совершено в составе организованной группы, его квалифицируют как тяжкое преступление.
«Пока говорить о конкретном наказании рано. В зависимости от градации», — добавил Филиппов.
Дропы, или дропперы, — банковские клиенты, которые оформляют карты не для личного использования, а для их передачи мошенникам. Злоумышленники выводят на них похищенные у банковских клиентов денежные средства. Дроппером можно стать по собственному желанию или по незнанию. Например, в интернете размещаются «вакансии», предлагающие легкий ежемесячный заработок всего лишь за предоставление номера банковской карты.
В среднем дроперами становятся мужчины до 30 лет, активно пользующиеся интернетом и имеющие чистую или положительную кредитную историю, несудимые. В среднем каждый дроппер располагает 20 и более банковскими картами для вывода денег.
В России с высокой долей вероятности действуют несколько сотен тысяч дропперов, оценили эксперты, опрошенные РБК.
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