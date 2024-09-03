Глава МСП Банка о платежах в Китай: «Мы крадемся как тать в ночи»

Российский бизнес и банки для сохранения переводов в Китай «ищут тропинки» и сотрудничают с «уездными банками», заявил на ВЭФ глава МСП Банка Иван Подберезняк. Как участники рынка описывали ситуацию с расчетами — в материале РБК

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Российский бизнес вынужден пользоваться самыми разными лазейками для проведения платежей в Китай и «крадется как тать в ночи», описал ситуацию с трансграничными переводами глава МСП Банка Иван Подберезняк на сессии Восточного экономического форума, передает корреспондент РБК. МСП Банк занимает в России 61-е место по активам и специализируется на обслуживании малого и среднего бизнеса.

«Сейчас ситуация такая, что раньше мы знали первую линейку китайских банков, потом опустились на региональный уровень — как правило, на северо-восток; теперь мы спустились, по сути, на третий уровень, уездный. Уже названия Suifenhe Rural Commercial Bank или Heihe Rural Commercial Bank (филиалы Сельского коммерческого банка в городах Суйфэньхэ и Хэйхэ. — РБК), они уже не экзотика, мы все уже эти названия знаем. По этим тропинкам все и бегают — кто-то дальше добегает, кто-то ближе, кто-то делится информацией, кто-то не делится. <…> Мне это напоминает [выражение] «крадется как тать в ночи», тать — это вор. А магистрального решения нет. Я боюсь, его не будет. Мы сделаем инфраструктурное решение — его могут закрыть через какое-то время, сделаем другое — тоже закроют; будет там цифровой рубль или цифровой юань, это не так важно. Надо смотреть в корень проблемы», — сказал Подберезняк.

Ситуация с переводами из России в Китай ухудшилась с начала этого года, после принятия в США указа, позволяющего американскому Минфину вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу. Первыми комплаенс-политику в отношении российских клиентов ужесточили крупнейшие китайские госбанки, писал Bloomberg. В июне США расширили санкционный механизм: «дочки» крупнейших российских подсанкцинных банков за рубежом были отдельно включены в SDN-лист, сотрудничество с ними может грозить вторичными санкциями. В августе Минфин США снова выпустил предупреждение для иностранных банков и регуляторов о рисках любых сделок с «дочками» российских банков за рубежом. На этом фоне объем зависших платежей между Россией и Китаем исчисляется «миллиардами юаней», сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным китайского главного таможенного управления, за истекшее первое полугодие товарооборот между Китаем и Россией вырос на 1,6% по сравнению с тем же прошлогодним показателем, до $137 млрд. По итогам же всего прошлого года он составил рекордные $240 млрд. Из-за проблем с платежами импорт из Китая в январе—июле 2024-го сократился более чем на 1%, до $62 млрд, оценивал Reuters.

«Наша работа за последние два с половиной года, практически на 90%, посвящена преодолению последствий вторичных и первичных всяких санкций. <…> Казалось бы, можно было предположить, что экспорт из России в Китай идет бесперебойно, но главный вопрос — про расчеты, он и российских экспортеров тоже жмет, причем крупных тоже», — отметил на той же сессии ВЭФ руководитель пекинского офиса China Window Consulting Group Александр Зайнигабдинов. При этом он подчеркнул, что бизнес зачастую не делится или распространяет ложную информацию о способах проведения расчетов с китайскими контрагентами.

«В вопросе разрешения банковского кризиса мы часто видим проблему дезинформации. В целом, если мы работаем, друг с другом не конкурируем, то почему бы не поделиться? Все стоят в пробке — тут я узнал, что есть шестиполосная дорога в одну сторону, поехали все по ней. А это не шестиполосная дорога, а лесная тропинка со шлагбаумом: я научился возить, и вдруг другие поедут и дороги не будет. И люди не просто не рассказывают (о способах платежей. — РБК), а рассказывают ложь. <…> Вопрос проведения банковских платежей превратился в такую специальную операцию», — констатировал эксперт.

Решение проблемы с платежами между Россией и Китаем лежит в политической плоскости, убежден Подберезняк: «Есть две страны — Россия, Китай — абсолютно суверенные страны, а платежи не ходят. Платежи ходят вот этими маленькими лазейками. Нормально это? В средне- и долгосрочной перспективе это ненормально. Это должно решаться совершенно другими способами, потому что мы какое бы решение ни находили, пока нет, я извиняюсь за прямоту, политической воли на всех уровнях, начиная от федерального до регионального и местного, делать эти платежи, платежи ходить будут только у старта».

Президент Владимир Путин во время майского визита в КНР говорил, что знает о проблемах с трансграничными платежами и они решаемы. В конце августа Россия и Китай на правительственном уровне договорились развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе способствовать открытию филиалов и дочерних организаций банков в двух странах. Об этом говорилось в совместном коммюнике по итогам встречи между премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Одним из решений может быть открытие филиалов китайских банков в России и наоборот, допускали опрошенные РБК эксперты.