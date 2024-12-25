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ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян

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ЦБ намерен внедрить единую систему выявления дропов — граждан, через карты которых проходят сомнительные операции. Цель ЦБ — останавливать таких клиентов на стадии «входа в банк», но при этом «не создать проблем» для граждан
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Речь идет о клиентах-дропах, или дропперах, — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Например, это могут быть деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

Как пояснил Шабля, ЦБ уже наладил с отдельными кредитными организациями процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц, но регулятор может «доводить информацию о выявленных дропах только до того банка, клиентами которого они являются».

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке», — сообщил глава службы Банка России. По его словам, новое решение можно будет называть «платформой или централизованной базой данных».

«Такая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», — сказал Шабля.

Он подчеркнул, что новая система не будет «калькой» уже существующей платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) Банка России, которая помогает отслеживать сомнительные операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Почему теневые операции проводятся с помощью граждан

С 1 июля 2022 года российские банки оценивают всех своих клиентов-юрлиц и ИП по уровню риска причастности к проведению сомнительных операций, обмениваясь информацией с ЦБ. Регулятор с помощью имеющихся у него данных распределяет клиентов на три группы по «принципу светофора» — клиенты из красной зоны считаются высокорисковыми, «желтым» присваивает средний уровень риска, а «зеленым» — низкий. Такую же маркировку проводят банки. Если оценка кредитной организации и регулятора совпадает, то «красный» клиент серьезно ограничивается в возможности проводить финансовые операции, банки могут отказывать им в обслуживании. «Зеленые» компании и предприниматели получают меньше контроля со стороны кредитных организаций.

Как следует из данных ЦБ, после внедрения платформы ЗСК объемы сомнительных операций в целом сократились: например, в 2023 году через банки обналичили 59,5 млрд руб. против 63 млрд руб. годом ранее, когда сервис только заработал. Сумма таких операций именно через карты и счета юрлиц и ИП упала в 1,8 раза, до 14,6 млрд руб., в прошлом году. По итогам девяти месяцев 2024 года показатель уменьшился до 5 млрд руб., оценил Шабля. Но обналичивание через карты физлиц пока побороть сложно: в 2022 году объем таких сомнительных операций составил 37 млрд руб., в 2023-м — 44,9 млрд руб., а за январь—сентябрь 2024-го — 39 млрд руб.

Сектор теневых финансовых услуг «ушел» в сегмент переводов между гражданами, констатирует Шабля: «Главным инструментом для обслуживания и расчетов теневого бизнеса и проведения подозрительных операций являются счета и карты физических лиц, оформленные на подставных физических лиц-дропов. Их заказчики — это все крупнейшие онлайн-казино, сайты которых заблокированы. Также это крупнейшие российские и иностранные криптообменники, пиратские сайты, наркошопы».

По его словам, переводы на дропперские карты за последнее время осуществили около 10 млн россиян. «Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная», — говорит Шабля. Он также отметил, что ЦБ располагает информацией примерно о 700 тыс. дропах, кто уже был замечен в проведении сомнительных операций.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Как может работать новая платформа от ЦБ

Цель ЦБ — сделать так, чтобы использование банков в схемах с участием дропов было «максимально затруднено и экономически невыгодно» для теневого бизнеса, говорит Шабля. Новая платформа, по задумке регулятора, позволит быстрее блокировать карты дропов или вовсе не открывать таким лицам новые счета.

«Сейчас у банка нет полномочий отказать человеку в открытии счета на основании сведений о признаках дроперства. Максимум, что может банк сейчас, — открыть такому клиенту счет и отключить по нему дистанционное банковское обслуживание. Однако, как правило, такое решение принимается постфактум, когда уже проводятся подозрительные операции. Мы же ведем речь о том, чтобы не впускать таких клиентов в банковскую систему в принципе», — отметил Шабля.

Предполагается, что банки-участники новой платформы будут получать информацию из «базы дропов» ЦБ и принимать решения по таким клиентам. Окончательная оценка останется за банком, подчеркивает Шабля.

«Если банк после получения нашей информации о потенциальных дропах не будет ее использовать для применения соответствующих мер, мы будем выяснять, почему принято такое решение. Если объяснения будут аргументированы, значит, это сигнал нам — еще раз все проверить, доработать алгоритмы. Если увидим, что банк не использует информацию из базы, а потом через этот банк по указанным картам идут подозрительные операции, значит, неэффективно выстроен комплаенс в кредитной организации», — уточняет он. По словам главы службы финмониторинга ЦБ, сейчас оценки того, является ли клиент дропом, у регулятора и банков совпадают почти на 100%.

В Банке России не дали оценок, в какие сроки может быть разработана новая платформа.

«Пока вопрос находится в проработке. Сразу, с наскока, его не решить, поскольку речь идет о людях. И если принимается решение об отнесении конкретного человека к дропам сразу на стадии «входа» в банк, то здесь нет права на ошибку и надо быть совершенно уверенным в правильности этого вывода. <…> Надо выработать приемлемую конструкцию, которая бы решала задачу, но при этом не создавала социальную напряженность и проблем для добросовестных граждан. Пока все находится в стадии проработки, я не хотел бы называть сроки», — сказал Шабля.

По его словам, «база дропов» Банка России, вероятно, уже будет содержать накопленную информацию о гражданах, причастных к дропперству. Попадание клиента в эту базу также может стать поводом для передачи сведений в правоохранительные органы.

«Если деятельность лиц, сведения о которых есть в базе, будет подпадать под нормы Уголовного кодекса, мы об этом будем сообщать в правоохранительные органы. Мы и сейчас это делаем, когда выявляем какую-то незаконную активность», — уточнил Шабля.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Важный вопрос — реабилитация клиентов, которых новая платформа будет маркировать как дропов, подчеркивают в ЦБ. «Скажем, если молодой человек оформил несколько карт, продал их, карты «засветились», он попал в базу и оказывается отрезан от банковского обслуживания. Но такой человек необязательно является злостным нарушителем, он может осознать свою ошибку, и мы не можем его дискриминировать на всю жизнь», — рассуждает Шабля, добавляя, что регулятор допускает возможность не полного запрета банковских услуг дропам, а некие лимиты.

«Наверное, может быть какой-то социальный минимум, чтобы у человека даже в подобной ситуации была возможность получить определенный набор финансовых услуг», — сказал глава службы финансового мониторинга ЦБ.

Что об этой идее думают банки

Крупные банки в целом поддерживают идею создания единой системы мониторинга и информирования рынка о клиентах-дропах, следует из ответов представителей «Сбера», ВТБ, Почта Банка и банка «Зенит».

Как отмечает директор управления комплаенс Сбербанка Лариса Заломихина, одна из популярных сейчас схем — создание «ферм карт или счетов», когда денежные потоки «дробятся и распределяются по нескольким банкам». Крупные организации с развитой системой комплаенса способны выявлять такие операции. «Но для небольших банков задача поиска дропа среди обычных клиентов, если через его счет проходит 50–100 тыс. руб. от обслуживания наркотрафика, незаконного казино, — это большой вызов», — констатирует Заломихина. По ее словам, платформа от ЦБ могла бы «гарантировать равномерность регуляторного давления, а дроп лишился бы возможности мигрировать из банка в банк».

«В первую очередь необходимо определиться на законодательном уровне с терминологией: дать четкое определение дропа, дроповода, дропперства и прочих. Во-вторых, сформировать четкие и однозначные признаки, по которым можно будет отнести действия граждан к указанным терминам. В-третьих, прописать или ужесточить существующую ответственность за занятия дропперством», — говорит начальник управления мониторинга инцидентов департамента информационной безопасности Промсвязьбанка (ПСБ) Игорь Добровольцев.

«Фокус должен быть направлен не на конкретных дропперов и дроповодов, а на организаторов этой мошеннической схемы», — подчеркивают в Почта Банке.

Опрошенные РБК участники рынка также отмечают, что помимо системы выявления дропов должна быть действенная схема реабилитации граждан, попавших в базу ЦБ.

«Следует предусмотреть эпизоды как ошибочного попадания в данный список, так и по причине необдуманных поступков граждан в начале самостоятельной финансовой активности», — указал Добровольцев.

Как платформа может повлиять на обслуживание граждан в банках

Объем мошенничества в финансовой сфере превышает все мыслимые масштабы и текущие контрмеры недостаточны, говорит партнер практики разрешения споров и банкротства юрфирмы BGP Litigation Владимир Ефремов. Он отмечает, что привлечь к ответственности организаторов схем с дропами будет довольно сложно, поскольку такие лица часто находятся не в России.

«Но реализация существующих схем невозможна без дропперов, граждан России, которые зачастую даже не понимают, с какой целью используются их счета, но оказываются соучастниками финансовых преступлений. Любые инициативы по борьбе с этим звеном преступной цепочки необходимо поддерживать и развивать», — констатирует эксперт.

Проект ЦБ может улучшить ситуацию, соглашается советник коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова: «Во-первых, уменьшится количество открытых счетов с использованием доверенностей на огромное количество физических лиц».

По ее словам, кредитные организации и сейчас имеют право отказать новому клиенту в открытии счета, ссылаясь на основной антиотмывочный закон — 115-ФЗ, но делают это, опираясь на собственную информацию. Если «база дропов» ЦБ заработает, у участников рынка, по сути, появятся «железные» основания для отказа клиенту, считает Гришкова. Она, однако, подчеркивает, что новая система не станет «панацеей в борьбе с мошенничеством», поскольку организаторы теневых схем будут искать иные пути их реализации.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Опрошенные РБК эксперты признают, что после запуска новой системы в дропперстве могут быть заподозрены в том числе добросовестные клиенты банков.

Негативная реакция граждан возможна, но и сейчас физлица и компании могут оспаривать отказы в обслуживании по 115-ФЗ в специальной межведомственной комиссии при ЦБ, напоминает Ефремов. «В текущих условиях неудобство отдельных граждан не может быть постановлено в противовес с противодействием финансовым мошенничествам», — категоричен юрист.

«На законодательном уровне нет четкого механизма исключения из списка ЦБ добросовестных клиентов, которые оказались там по ошибке. Данный механизм предусмотрен, но он исключает как таковой ведомственный контроль и возможность реальной защиты своих прав добросовестными лицами», — не соглашается Гришкова. Он также указывает, что процедура реабилитации и процесс доказывания добросовестности клиента занимает время.

Советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Бакакина выступает против полного и безусловного права банков на отказ клиентам в обслуживании, если физлица окажутся в «базе дропов» ЦБ. «Это, вероятно, лишь увеличит количество формальных дропов. Лица, которым будет отказано в обслуживании, будут обращаться к родным и близким или сами приобретать банковские карты, так что проблему это точно не решит», — поясняет юрист.

Балакова настаивает, что проблема касается не только банков и граждан, которые страдают от действий мошенников и организаторов теневых схем, но и, «как ни парадоксально, самих дроперов и дроповодов».

«В настоящее время этот вопрос законодательно не урегулирован. Стоит признать, что никто не предупреждает 15-летнего подростка, продающего карту на «Авито» или в телеграм-канале, о том, что карта будет использована для дистанционного хищения квартиры у очередной бабушки», — иронизирует эксперт.

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