ЦБ допустил ограничение числа банковских карт на одного человека

Ограничения нужны для борьбы с «дропами», которые помогают мошенникам обналичивать похищенные деньги, заявила Набиуллина, отметив, что обычных граждан мера не затронет

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Центробанке обсуждают «разумное» ограничение количества банковских карт, которые можно будет оформить на одного человека, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства.

Мера нужна в рамках борьбы с «дропами», или посредниками, которые помогают выводить и обналичивать похищенные мошенниками деньги, сказала Набиуллина.

«Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — заявила она, отметив, что похожие шаги предприняли в Казахстане.

Набиуллина сообщила, что среди «дропов» есть много подростков и молодых людей, «которые не отдают себе отчет, во что их втягивают мошенники». В связи с этим, считает глава ЦБ, необходимо, чтобы родители подростков до 18 лет давали согласие на открытие счета ребенка и получение им карты, а также имели возможность получать выписки по операциям, «Тогда они могут вовремя вмешаться, если заметят что-то подозрительное», — сказала она.

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