Санкции против России в годовщину спецоперации. Что важно знать

США объявили о крупном пакете санкций в отношении России в годовщину начала военных действий на Украине. Фокус новых мер на предотвращении обхода существующих ограничений и усилении экспортного контроля

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

США и Великобритания в пятницу, 24 февраля, объявили о новых санкциях против России, приуроченных к годовщине начала военной спецоперации на Украине. Евросоюз после нескольких дней напряженных дебатов согласовал свои меры к полуночи 25 февраля, но юридически обязывающие акты еще не представил.

Согласно совместному заявлению «Группы семи» (G7) от 24 февраля 2023 года, западная коалиция «привержена усилению беспрецедентных и скоординированных санкций и других экономических мер» в отношении России. В заявлении отмечается, что страны G7 (из европейских стран в группу входят Германия, Франция и Италия) продолжат объявлять о подобных ограничениях «в ближайшие дни и недели».

Механизм контроля за соблюдением санкций

24 февраля сначала Великобритания расширила список персональных санкций на 92 персоны и организации, подчеркнув нахождение среди них четырех банков, топ-менеджеров «Росатома», управленцев «Газпрома» и «Аэрофлота». Лондон также заявил, что запрещает экспорт в Россию «каждого продукта, которые, согласно данным Украины, Россия использует на поле боя», равно как и импорт 140 товаров из третьих стран, производимых из переработанного российского сырья. Осенью 2022 года Евросоюз уже принимал похожее решение, распространив эмбарго на продукты переработки третьих стран, в которых используется российская продукция черной металлургии.

Лидеры G7 в этот же день объявили, что создают координационный механизм по контролю за исполнением санкций (Enforcement Coordination Mechanism). «Мы призываем третьи страны и других международных акторов, стремящихся обойти или дискредитировать наши меры, прекратить предоставление материальной поддержки российским военным действиям — в противном случае их ждут суровые последствия», — сказано в заявлении. Ранее США доносили до Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) свою обеспокоенность тем, что местный бизнес может использоваться Россией для обхода существующих санкций. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил в интервью Financial Times, что страны — соседи России в 2022 году внезапно нарастили импорт из ЕС (одновременно такие страны, как Армения, Казахстан, Киргизия, существенно увеличили экспорт в Россию).

«Учитывая значительную выручку, которую получает Россия от экспорта алмазов, мы будем коллективно работать над дальнейшими ограничениями против российских алмазов, включая как необработанные, так и ограненные алмазы», — указала коалиция G7. Около трети всех алмазов, проходящих через биржи Антверпена (Бельгия, считается мировой бриллиантовой столицей), российского происхождения, и алмазы не входили в предыдущие девять европейских санкционных пакетов, отмечало издание EUObserver.

Санкции против банков второго эшелона

Великобритания внесла в свои санкционные списки банки «Санкт-Петербург», «Зенит», «Уралсиб» и МТС Банк. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), помимо этих организаций, также внесло в список SDN еще семь российских банков: Московский кредитный банк (под британскими санкциями он находится с весны, ранее ЕС отключил его от системы SWIFT и внес в блокирующий список), Ланта-банк, Металлинвестбанк, банк «Левобережный», банк «Приморье», СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития. Зарубежные корреспондентские счета в долларах США есть по крайней мере у Ланта-банка, «Уралсиба», «Левобережного» и СДМ-банка, следует из информации на их сайтах по состоянию на вечер 24 февраля.

МТС Банк, против которого ввели блокирующие санкции и Великобритания, и США, в начале 2023 года получил лицензию на работу в ОАЭ. После введения санкций Центральный банк ОАЭ заявил, что МТС банк получил разрешение открыть филиал в Абу-Даби, пройдя все необходимые процедуры. Своими операциями банк поддерживал законную торговлю между Россией и ОАЭ и обслуживал российских экспатов в Эмиратах, подчеркнул ЦБ ОАЭ. Теперь регулятор «изучает доступные опции», учитывая «новый статус» МТС банка (включение в американский санкционный список SDN. — РБК).

Обосновывая санкции против Металлинвестбанка, Минфин США указал, что он использовал «альтернативные платежные каналы» для содействия в получении расчетов за российский экспорт, но по остальным банкам OFAC не указало конкретных причин для введения санкций.

Фактически теперь санкции ударили по банкам второго уровня — большинство крупнейших кредитных организаций России и так находятся под ограничениями западных стран с весны 2022 года, включая Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Открытие». Под новые санкции Великобритании и США не попал Тинькофф банк. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что против него может ввести санкции Евросоюз.

Американским контрагентам запрещено вести дела с фигурантами из списка SDN. Однако разрешается до 25 мая 2023 года завершить все операции с подсанкционными банками (при условии, что если какие-то платежи причитаются этим банкам, они пойдут на заблокированный счет). В генеральную лицензию Минфина США, разрешающую эти транзакции, по каким-то причинам не включены МТС Банк и «Левобережный». Банки «Зенит» и «Санкт-Петербург» также добавлены в список (наряду со Сбербанком, ВТБ, ВЭБом и т.д.) кредитных организаций, которым США разрешают обслуживать сделки по торговле энергоносителями в долларах через посредников в других странах (соответствующая лицензия действует до 16 мая и может быть продлена).

Принципы выбора целей в финансовом секторе

Выбор новых фигурантов санкций «говорит о том, что крупных финансовых организаций, которые можно было бы добавить в санкционные списки для наибольшего эффекта, не осталось», рассуждает эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин. Очевидно, никто не будет ограничивать деятельность Райффайзенбанка или «ЮниКредита», пока они не сменили собственников на российских, а указ президента Владимира Путина [о запрете на сделки без специального разрешения] очень осложняет любые переговоры, добавляет он. «Думаю, цель в том, чтобы усилить давление на финансовую систему России, как закрывая лазейки, существующие через неподсанкционные банки, так и просто осложняя связи России с внешним миром в целом. Движение все больше идет в сторону иранского сценария», — считает Волошин.

Новые санкции нацелены на то, чтобы «затруднить проведение ранее привычных финансовых операций и реализацию экономических отношений российских компаний и компаний из других стран», отмечает руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Большинство из них «прорабатывали сценарии введения санкций не один месяц, поэтому, скорее всего, эффекты на эти кредитные организации и всю банковскую систему могут быть менее выраженными, чем ранее», считает он.

Ограничения и тарифы против металлов

США специальным решением (.pdf) определили еще один сектор российской экономики, против участников которого могут вводиться блокирующие санкции, — им стал сектор металлов и горной добычи. В соответствии с этим решением в список SDN внесены четыре предприятия — научно-исследовательский институт «Буревестник» (разрабатывает артиллерийское вооружение), ООО «Металлург-Туламаш», ООО «ТПЗ-Рондоль» и «Мценскпрокат» (по данным Минфина США, эта компания производит «уникальные сплавы», используемые в авиационной и оборонной промышленности). Ранее к таким отраслям были отнесены квантовые вычисления, бухгалтерские услуги и управленческий консалтинг, авиакосмическая промышленность, судоходство, электроника, финансовые услуги, технологический и оборонный сектора.

Президент США Джо Байден 24 февраля также подписал два постановления о повышении импортных тарифов в отношении «более чем 100 российских металлов, минералов и химических продуктов» стоимостью $2,8 млрд для России. По-видимому, речь идет об объемах импорта 2021 года: в течение 2022 года импорт российских товаров в Соединенные Штаты резко сократился: до $3,5 млрд во втором полугодии по сравнению с $11,6 млрд в первом.

Один из актов повышает пошлины на алюминий и алюминиевую продукцию из России до 200% таможенной стоимости. Как отмечало агентство Bloomberg, это решение фактически остановит поставки российского алюминия в США. Импорт железа, стали и алюминия из России в США и так практически обнулился к осени, сообщал РБК. По данным ING, в прошлом году США закупили у России лишь 200 тыс. т алюминия и продукции из него — это 3% общего импорта алюминия в США.

Вторым решением Байден увеличил импортные пошлины с 35 до 70% в отношении целого ряда российских продуктов (изначально на них распространялся импортный тариф в 35% как следствие отмены режима наибольшего благоприятствования в торговле для России весной 2022 года). РБК отмечал, что данные тарифы обошли стороной стратегические металлы из России (никель, палладий, родий, титан).

Нестандартные решения

Минфин США также принял ряд непривычных санкционных решений. Он внес в санкционный список нескольких иностранных граждан — швейцарско-итальянского бизнесмена Вальтера Моретти, немца Маркуса Мюллера, швейцарцев Рональда Эрика Космана и Бруно Коллер и ряд других, а также их компании, поскольку они «скрытно приобретали чувствительные западные технологии и оборудование» в интересах российских спецслужб и военных. «В связи с воздействием санкций и мер экспортного контроля российские разведслужбы получили задания найти каналы для обхода санкций и восполнения запасов [необходимой продукции]», — утверждает американский Минфин.

США также ввели санкции, направленные на структуры, работающие с состоятельными россиянами. В частности, в список попала группа компаний «Велес» («Велес Капитал», «Велес Актив», «Велес Менеджмент Лтд», «Велес Траст», Veles International Limited). Они являются участниками российского долгового рынка, а также, как говорится в пояснении OFAC, обслуживают российских состоятельных частных лиц. В список SDN также добавлена московская юрфирма CONFIDERI, специализирующаяся на структурировании активов и защите личных капиталов. В список SDN также включен ряд бывших и действующих топ-менеджеров подсанкционных банков — специалистов по privite-banking.

Минфин США внес в санкционный список и санкт-петербургскую судоходную компанию «Пола Райз» и более 20 ее судов. В справке Госдепартамента объясняется, что компания причастна к растущей торговле с Турцией, а также обеспечивает подвоз материалов к строительным объектам России в Арктике.

Еще одна часть санкций направлена против компаний и граждан, которых США считают причастными к разработке программного обеспечения и производству аппаратного оборудования для СОРМ — Системы технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий. По мнению американких властей, в России СОРМ используется для «подавления несогласия», ее элементы установлены на инфраструктуре в новых регионах. Одна из таких компаний — «Цитадель», которая, по данным Госдепартамента, занимает 60–80% российского рынка СОРМ. В технологическом секторе США также внесли в список Игоря Борисова — разработчика мобильных приложений «Стрелок» и «Стрелок Про» — баллистического калькулятора, которым, как утверждают американские власти, пользуются российские силы на Украине. Приложения доступны в AppStore и Google Play.

Министерство торговли США, в свою очередь, усилило экспортные ограничения в отношении России, добавив в список Entity List (юрлица, которым запрещается экспортировать технологии американского происхождения) порядка 80 российских организаций, включая Зеленоградский нанотехнологический центр, VisionLabs (за попытки приобрести технологии США в противовес национальной безопасности США), НПО им. Лавочкина, Институт прикладной математики им. Келдыша РАН, фонд «Сколково», концерн «Автоматика», ПАО «МегаФон» (за попытки купить американские продукты в поддержку российских Вооруженных сил, говорится в обосновании американского Минторга). В «Мегафоне» уже заявили, что им непонятны мотивы и причины включения компании в список внешнеторговых ограничений и что на телеком-услуги, которые она предоставляет, это ограничение никак не распространяется.