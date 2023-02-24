Канада ввела санкции против Мордашова и семьи Медведева

Власти Канады в годовщину военной операции на Украине ввели новые санкции против России, объявил премьер Джастин Трюдо. Под них попали 129 россиян, в том числе членов правительства, военных, представителей военно-промышленного комплекса, а также 63 юридических лица.

В частности, под ограничения попали вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Максим Орешкин, родственники зампреда Совбеда Дмитрия Медведева и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

В списке есть бизнесмены Алексей Мордашов и Год Нисанов.

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