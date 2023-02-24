Евросоюз заподозрил соседей России в обходе санкций

Соседям России «внезапно потребовались» многие товары с Запада одновременно с тем, как упал прямой экспорт западной продукции в эту страну, заявили в ЕС. В ЕБРР отмечали, что импорт резко вырос из Армении, Киргизии и Турции

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Евросоюз вместе с США, Великобританией и другими союзниками ведут расследование резкого увеличения экспорта в соседние с Россией государства, заявил в интервью Financial Times спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

«Мы наблюдаем массовое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычные всплески торговли с другими третьими странами, особенно с теми, которые находятся в непосредственной близости от России», — указал он.

О'Салливан указал, что у соседей Москвы «внезапно появилось много новых потребностей», задавшись вопросом, не попадает ли часть импорта в Россию. Он не стал называть конкретные страны, которых подозревают в обходе санкций, сославшись на презумпцию невиновности.

Западный импорт одновременно с падением объемов поставок в Россию и Белоруссию резко увеличился в Турцию, Армению, Киргизию, Казахстан и страны Центральной Азии, выяснил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

По данным банка, Турция с мая по июль 2022 года нарастила экспорт в Россию на 97% по сравнению с показателями 2017–2019 годов. Вместе с тем в декабре прошлого года Казахстан закупил в европейских странах стиральные машины на €1 млн, что в четыре раза превышало объем закупок в декабре 2021-го, следовало из данных Евростата.

Представитель властей Казахстана заверил газету, что правительство не заметило никаких признаков обхода казахскими компаниями санкций Запада. «Но [мы] будем продолжать следить за этим и будем действовать быстро и твердо, если мы установим какие-либо нарушения», — пообещал собеседник FT.

Издание отметило, что перенаправление потоков торговли может связано с добровольным отказом западных компаний осуществлять прямые поставки в Россию, даже если речь идет о продукции, не попавшей под санкции. ЕБРР при этом полагает, что вырос поток товаров, «потенциально» способных попасть под ограничительные меры.

О беспокойстве в ЕС из-за экспорта в Россию холодильников, стиральных машин и прочих электрических устройств собеседники Bloomberg рассказывали еще осенью прошлого года. Они пояснили, что тревога связана с возможным использованием Россией деталей устройств в военных целях.

В конце февраля этого года Минфин США предупредил о намерении ограничить поставки в Россию холодильников и других товаров с деталями двойного назначения. В санкционную коалицию войдут 30 стран, рассказал заместитель министра финансов САШ Уолли Адейемо. «Мы заставим тех, кто не соблюдает наши санкции и экспортный контроль, выбирать между их экономическими связями с нашей коалицией стран, на долю которых приходится более половины мирового ВВП, или оказанием материальной поддержки России, экономика которой с каждым днем становится все более изолированной», — подчеркнул он.