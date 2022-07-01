США решили не повышать тарифы на российские палладий, никель и титан

США опубликовали список российских товаров, на которые распространится «санкционный» импортный тариф в 35%. Хотя тариф покрывает часть алюминия и сталь, администрация Байдена не ввела пошлины на чугун, палладий, никель и титан

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Администрация президента США Джозефа Байдена опубликовала перечень из 570 российских товарных позиций, на ввоз которых в США теперь распространяется тариф в 35% (это следствие апрельского решения отменить для России режим наибольшего благоприятствования в торговле). По умолчанию отмена этого статуса должна была бы привести к сплошному повышению импортных пошлин практически на все товары из России, однако Байден своим постановлением установил конкретный перечень товаров, к которым применяется новый адвалорный тариф (в виде процента к таможенной стоимости). Он вступает в действие через 30 дней после 27 июня.

Российские товары, на которые распространяется 35-процентный тариф, включают сталь, несколько видов алюминиевой продукции, некоторые минералы и руды (например, соль, магнезит), химические соединения (технические кислоты, карбонаты и т.д.), резину, древесину, бумагу, компоненты авиационной техники и т.д. Белый дом заявлял 27 июня, что годовая импортная стоимость этих товаров оценивается в $2,3 млрд. Общие поставки товаров из России в США в 2021 году составили $29,7 млрд, из которых примерно $19 млрд (в основном нефть и нефтепродукты) затронуты прямыми санкционными запретами. Таким образом, около 28% импорта ($8 млрд за 2021 год) пока не затронуто прямыми санкциями или высокими тарифными барьерами.

Ввозная пошлина на алюминиевую продукцию из России возрастет до 35% с 10,5–11%, отмечает отраслевой портал AlCircle. По его оценкам, исходя из текущих базисных цен на алюминий на Лондонской бирже металлов и премий за поставку его в США, пошлина в денежном выражении может достигнуть 58 центов за фунт по сравнению с 18 центов/фунт сейчас ($1,28 за кг против $0,36 за кг). Повышенный тариф распространяется только на некоторые типы алюминиевых прутков и профилей, алюминиевую проволоку с размером поперечного сечения более 7 мм (в 2021 году США ввезли из России такой проволоки на $61 млн, по данным внешнеторговой базы Comtrade), полосы из алюминиевых сплавов. В то же время необработанный алюминий (объем импорта из России в 2021 году — $522,6 млн) оказался незатронут высокой пошлиной. В марте–апреле 2022 года США нарастили импорт необработанного алюминия из России до 23–25 тыс. т по сравнению с 7,2–7,5 тыс. т в первые два месяца года.

Критически значимые металлы

В перечне товаров, подлежащих импортному тарифу в 35%, не оказалось стратегических металлов, которые США традиционно закупают в России и от которых зависят в значительной степени, а именно — палладия, родия, никеля, титана. В 2021 году США закупили в России палладия на $1,69 млрд, родия (самый редкий и дорогостоящий драгоценный металл, используется в различных областях промышленности) — на $673 млн, причем один килограмм российского родия обошелся американским импортерам в среднем в $587 тыс. — почти в восемь раз дороже, чем российский же палладий. В марте и апреле 2022 года США ввезли по 59 кг родия из России на $32–35 млн. Все металлы платиновой группы ввозятся из России в США беспошлинно.

Пошлина на импорт никеля из России тоже нулевая. В 2021 году США закупили этого российского металла на $158,7 млн, а за март–апрель 2022 года — уже на $60 млн. Ставки ввозных пошлин на российский титан и изделия из него сохранятся на уровне 5,5–15%. В прошлом году США импортировали титана из России на $108,8 млн. Хотя американский самолетостроительный концерн Boeing в марте объявил о прекращении закупок титана в России, этот металл не попал под санкции США.. В марте–апреле 2022 года американские компании закупили российского титана и изделий из него на $25 млн.

В отношении стратегических металлов во многих случаях американские покупатели лишены альтернативных источников (например, импортный палладий на 35% обеспечивается Россией) и вынуждены продолжать закупки у России, отмечало S&P Global в начале июня. В целом США и ЕС предпочли не вводить прямые санкции против ключевых российских металлов, сфокусировавшись на энергоносителях и финансовом секторе. Как отмечает S&P Global, компании принимают самостоятельные решения о том, продолжать или нет их закупки у России. Например, американский сталепроизводитель Steel Dynamics решила прекратить закупки российского чугуна, сообщало в начале мая S&P Global Commodity Insights.

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Тариф на патроны

США также оставили без изменений пошлины на ввоз российского чугуна (в чушках, болванках и прочих первичных формах). Его импорт в 2021 году достиг $1,2 млрд.

Администрация Байдена также не изменила общие тарифы на ввоз российских удобрений (в основном импортируются беспошлинно, не считая возможных антидемпинговых пошлин) и на обогащенный уран — другие крупные статьи импорта из России в США. Так, в 2021 году США закупили в России обогащенного урана примерно на $600 млн, сообщала Исследовательская служба конгресса США. Однако прекратится беспошлинный ввоз российских оружейных патронов (тариф вырастет до 35%). Как писал РБК, в 2021 году закупки американскими стрелками патронов в России установили рекорд в преддверии полноценного вступления в силу эмбарго на импорт российского стрелкового оружия и боеприпасов к нему, объявленного еще в августе 2021 года. В апреле поставки российских патронов в США снизились до $6,7 млн — по сравнению с $20,5 млн в марте и $21,9 млн в феврале.

Администрация Байдена и партнеры США по G7 будут стремиться получить полномочия для использования доходов, собранных от повышенных пошлин на российский импорт, «чтобы помочь Украине и сделать так, чтобы Россия оплатила" ущерб, принесенный военными действиями на Украине, заявляли в Белом доме 27 июня.