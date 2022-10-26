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Путин запретил без разрешения проводить сделки с долями 45 банков

Президент Путин запретил без разрешения проводить сделки с долями и акциями 45 банков
В число банков, с акциями и долями которых без специального разрешениязапрещены сделки, попали Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил список из 45 банков, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале. Документ, вступающий в силу с момента официальной публикации, появился на портале правовой информации.

Распоряжение подписано в соответствии с указом Путина «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», подписанным 5 августа 2022 года.

Указ запретил сделки с акциями российских банков и долями в их капитале, владельцами которых являются граждане недружественных России стран и компании из таких государств. При этом в указе подчеркивалось, что запрет распространится на те кредитные организации, которые будут внесены в специальный список, подготовленный правительством (по согласованию с ЦБ) и утвержденный президентом.

Фото:pravo.gov.ru Фото:pravo.gov.ru Фото:pravo.gov.ru Фото:pravo.gov.ru

В список попали в том числе российские «дочки» Райффайзенбанка, Коммерцбанка, «Банка кредит свисс», ЮниКредит Банка, Deutsche Bank и др.

Материал дополняется

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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