Великобритания ввела санкции против матери Кабаевой и Маттиаса Варнига

Британия объявила о новых санкциях против России в годовщину спецоперации

Маттиас Варниг (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Великобритания ввела санкции против 92 российских компаний и физлиц, в том числе сотрудников «Росатома», связанные с ним структуры, корпорацию «Алмаз-Антей», говорится на сайте британского правительства.

«Новые санкции запрещают экспорт каждого предмета, который, как было выявлено, Россия использует на сегодняшний день на поле боя», — сказано в сообщении.

Власти Британии решили ограничить экспорт комплектующих для производства военной техники на экспорт: под ограничения попали авиадетали, радиаппаратура и электронные компоненты, которые могут быть использованы при производстве беспилотников и для других военных целей.

Персональные санкции введены в том числе в отношении Маттиаса Варнига (гендиректор Nord Stream AG), Любови Кабаевой (мать Алины Кабаевой), Алексея Дюмина (губернатор Тульской области), Алексея Козака (сын Дмитрия Козака), Виктора Зубкова (бывший премьер, председатель совета директоров «Газпрома») и двух действующих министров.

Ограничения введены также против МТС Банка, банков «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург».

РБК направил запрос представителю «Росатома», «Аэрофлота» и «Газпрома».

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