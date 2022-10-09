Евросоюз начал применять новый подход в санкциях против России

В новом санкционном пакете против России Евросоюз впервые ввел экстерриториальный элемент — пообещал вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения

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В восьмом пакете европейских санкций против России, принятом 6 октября, эксперты увидели новый подход, который приближает устройство санкционных ограничений ЕС к американскому.

Евросоюз расширил категории лиц, которые могут попасть под санкции, «физическими или юридическими лицами, структурами или организациями, способствующими нарушениям запрета на обход ограничений», введенных соответствующими нормативными актами ЕС, следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС. Ранее перечень таких категорий включал тех, кто, с точки зрения ЕС, прямо или опосредованно связан с нарушением «территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» (например, лица, получающие выгоду от действий по дестабилизации Украины; компании, работающие в секторах, которые обеспечивают существенные доходы российскому правительству, ответственному за дестабилизацию на Украине, и т.д.).

Добавление нового критерия для введения санкций означает, что теперь компании или граждане из любых стран могут быть внесены в санкционный список ЕС за помощь российским лицам в обходе европейских ограничений. Например, это может быть поставка оборудования, которое ЕС запретил экспортировать в Россию, или участие в переводе на неевропейскую структуру активов, которые должны быть заморожены в ЕС.

«Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам», — считает управляющий партнер брюссельской консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски. «ЕС приближается к вторичным санкциям», — написал бывший координатор по санкциям Госдепартамента США Дэниел Фрид.

Минфин США может вводить так называемые вторичные санкции — то есть санкции против неамериканских граждан и организаций за содействие российским лицам, находящимся в американских санкционных списках. Зачастую сама угроза таких санкций действует как сдерживающий фактор для иностранных структур. Кроме того, Минторг США контролирует экспорт в Россию даже из третьих стран, если товар американского происхождения или содержит минимальную долю американских компонентов (10–25%), а в последнее время и товары, полностью произведенные в других странах с помощью американского оборудования. Это означает, что для поставки таких товаров необходимо получать американскую лицензию. Если она будет осуществлена в обход регулятора США, то такому поставщику грозит преследование по законам США.

Концептуально близко к этому и решение ЕС, затронувшее сферу металлургии. Он распространил стальное эмбарго в отношении России на продукты «переработки третьих стран», в которых используется российская продукция черной металлургии, запрещенная к импорту в Евросоюз. «Например, китайский или турецкий продукт из стали не сможет попасть на рынок ЕС, если он сделан из российского сырья», — отмечает Влостовски.

Впрочем, ЕС предусмотрел относительно длительные переходные периоды, в течение которых ввоз такой продукции из третьих стран будет возможен: до 30 сентября 2023 года для большинства продуктов из списка (плоский прокат из железа или нелегированной стали, горячекатаные прутки, уголки и специальные профили из железа, проволока, сталь легированная в слитках, тросы и канаты из коррозионностойкой стали, рельсы, резервуары, цистерны и т.д.), до 1 апреля или 1 октября 2024 года — если в таких продуктах используются определенные низкоуглеродистые полуфабрикаты из железа или нелегированной стали российского происхождения.

Евросоюз на прошлой неделе утвердил восьмой пакет санкций в отношении России. В него вошли решение присоединиться к соглашению G7 о предельных ценах на российскую нефть, дополнительные ограничения на импорт российских товаров (в частности, пластмасс, косметики) и экспорт европейских товаров в Россию (в том числе электронных микросхем), запрет на оказание российским клиентам архитектурных и инженерных услуг, а также услуг в области ИТ-консалтинга, запрет на предоставление россиянам европейскими операторами услуг криптокошельков с любым лимитом и т.д.