Bloomberg: США на этой неделе могут ввести пошлину на российский алюминий в 200%

Bloomberg узнал о планах США обложить алюминий из России пошлиной в 200%

Президент США Джо Байден еще дал на это согласия, а в Белом доме высказывают опасения из-за потенциального ущерба американской промышленности, пишет Bloomberg

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

США готовятся на этой неделе ввести пошлину в размере 200% на российский алюминий, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.

Такой шаг обсуждается уже несколько месяцев, сказали собеседники агентства. Решение связано с тем, утверждают они, что Россия якобы демпингует на американском рынке алюминия и наносит ущерб местным компаниям.

По данным агентства, президент США Джо Байден еще не дал официального согласия на введение 200-процентного тарифа в отношении российского алюминия, а в Белом доме выражают опасения по поводу потенциального ущерба от такой меры для промышленных отраслей, включая аэрокосмическую и автомобильную.

Введение пошлины в 200% фактически прекратит импорт алюминия из России в США, указывает агентство. Россия является вторым по величине в мире производителем этого металла, и ее доля в американском импорте алюминия составляет 10%, говорится в заметке.

Материал дополняется.