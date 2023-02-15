Bloomberg узнал о планах ЕС по санкциям против «Альфа-банка», Росбанка и «Тинькофф банка»

Bloomberg сообщил о планах ЕС ввести санкции против «Тинькофф банка»

ЕС собирается ввести санкции против «Альфа-банка», Росбанка и «Тинькофф банка» в рамках десятого пакета мер в отношении России, сообщает Bloomberg.

Под ограничения может попасть также Фонд национального благосостояния.

Кроме того, Евросоюз хочет предписать банкам сообщать информацию об активах ЦБ России.

Еврокомиссия также предложила «усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, находящимися под санкциями», сообщает агентство. За непредоставление сведений будет грозить штраф в размере до €50 тыс. для физических лиц и 10% годового оборота для юридических лиц.

Помимо того, санкции коснутся десятков физлиц и юрлиц.

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