Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Шольц заявил о планах поговорить с Путиным «в какой-то момент» Политика, 06:09
Австралия объявила о санкциях против «Калашникова» и «Туполева» Политика, 05:43
Кулеба заявил об отсутствии доказательств поставок оружия Китаем России Политика, 05:34
США запланировали объявить о военной помощи Украине на $2 млрд 24 февраля Политика, 05:12
Китай опубликовал свою позицию по урегулированию конфликта на Украине Политика, 04:19
Сунак призовет лидеров G7 поставить Украине оружие большой дальности Политика, 04:03
Польша вышлет белорусского военного атташе в ответ на высылку дипломатов Политика, 03:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин не будет выступать с обращением 24 февраля Политика, 03:23
Зеленский заявил об «очень сложной» ситуации на восточном направлении Политика, 03:14
Китай исключил достижение мира на Украине через поставки ей оружия Политика, 02:49
КНДР запустила четыре стратегические ракеты в сторону Японского моря Политика, 02:07
Херш назвал целью подрыва Nord Stream США залог оказания помощи Киеву ФРГ Политика, 01:51
В США заявили о поддержке мирных переговоров по «формуле мира» Зеленского Политика, 01:30
Госдеп заявил о скептическом отношении к мирному плану Китая по Украине Политика, 01:29
Война санкций ,  
0 

Австралия объявила о санкциях против «Калашникова» и «Туполева»

Австралия в годовщину спецоперации ввела санкции против «Калашникова» и «Туполева»
Под новые санкции попали 90 физлиц — в том числе патриарх Кирилл, вице-премьеры и министры — и 40 юрлиц, в частности, предприятия ВПК. Всего Австралия ввела более 1 тыс. ограничений

Австралия в годовщину начала спецоперации на Украине ввела новые санкции против России и пообещала дополнительную военную помощь Киеву, следует из сообщения на сайте премьер-министра страны Энтони Альбанезе.

«Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 90 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 40 юридических лиц. Новые цели санкций включают российских министров, отвечающих за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здравоохранение», — сказано в сообщении.

Кроме того, среди оказавшихся под санкциями названы те лица, кто участвует в информационной кампании Кремля, и оборонные предприятия: концерн «Калашников», компании «Адмиралтейские верфи», «Туполев», государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева и Курганмашзавод.

ТАСС со ссылкой на МВД Австралии пишет, что в санкционные списки попали:

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;
  • вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Денис Мантуров,
  • Главы Минэнерго, Минвостокразвития, Минобрнауки, Минтруда, Минприроды, Минпросвещения, МЧС, Минкультуры и Минздрава Николай Шульгинов, Алексей Чекунков, Валерий Фальков, Антон Котяков, Александр Козлов, Сергей Кравцов, Александр Куренков, Ольга Любимова и Михаил Мурашко.
  • глава Центризбиркома Элла Памфилова и члены ЦИК;
  • руководители Пограничной службы ФСБ и ФСИН Владимир Кулишов и Аркадий Гостев;
  • философ Александр Дугин;
  • генеральный директор Первого канала Константин Эрнст;
  • фонд «Сколково» и компания «Сколтех»;
  • новостное агентство «Спутник»;
  • Дальневосточный банк и АО «Росэксимбанк».

В качестве военной помощи Канберра пообещала Киеву беспилотники.

Читайте на РБК Pro
«Мы в вас больше не нуждаемся»: как уволить работника и не обидеть его
Как российские фудтех-сервисы будут защищаться от китайцев и индийцев
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах

О планах ввести против России новые санкции 24 февраля объявили другие западные страны. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что ограничения Вашингтона затронут ряд банков, замеченных в обходе западных санкций. 

Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на источники указывали, что рестрикции коснутся также 200 российских физических и юридических лиц, в том числе в военно-промышленной отрасли. ЕС тоже планирует ввести санкции, но на 23 февраля пакет согласован не был. Россия считает ограничения в свой адрес нелегитимными.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Австралия санкции «Калашников» Адмиралтейские верфи
Материалы по теме
La Vanguardia узнала об отсутствии атома и алмазов в новых санкциях ЕС
Политика
Bloomberg узнал о планах G7 «затянуть гайки» санкций против России
Политика
Зеленский предложил ввести санкции против всех банков России на полвека
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter