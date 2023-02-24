Австралия в годовщину спецоперации ввела санкции против «Калашникова» и «Туполева»

Австралия объявила о санкциях против «Калашникова» и «Туполева»

Под новые санкции попали 90 физлиц — в том числе патриарх Кирилл, вице-премьеры и министры — и 40 юрлиц, в частности, предприятия ВПК. Всего Австралия ввела более 1 тыс. ограничений

Австралия в годовщину начала спецоперации на Украине ввела новые санкции против России и пообещала дополнительную военную помощь Киеву, следует из сообщения на сайте премьер-министра страны Энтони Альбанезе.

«Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 90 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 40 юридических лиц. Новые цели санкций включают российских министров, отвечающих за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здравоохранение», — сказано в сообщении.

Кроме того, среди оказавшихся под санкциями названы те лица, кто участвует в информационной кампании Кремля, и оборонные предприятия: концерн «Калашников», компании «Адмиралтейские верфи», «Туполев», государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева и Курганмашзавод.

ТАСС со ссылкой на МВД Австралии пишет, что в санкционные списки попали:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;

вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Денис Мантуров,

Главы Минэнерго, Минвостокразвития, Минобрнауки, Минтруда, Минприроды, Минпросвещения, МЧС, Минкультуры и Минздрава Николай Шульгинов, Алексей Чекунков, Валерий Фальков, Антон Котяков, Александр Козлов, Сергей Кравцов, Александр Куренков, Ольга Любимова и Михаил Мурашко.

глава Центризбиркома Элла Памфилова и члены ЦИК;

руководители Пограничной службы ФСБ и ФСИН Владимир Кулишов и Аркадий Гостев;

философ Александр Дугин;

генеральный директор Первого канала Константин Эрнст;

фонд «Сколково» и компания «Сколтех»;

новостное агентство «Спутник»;

Дальневосточный банк и АО «Росэксимбанк».

В качестве военной помощи Канберра пообещала Киеву беспилотники.

О планах ввести против России новые санкции 24 февраля объявили другие западные страны. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что ограничения Вашингтона затронут ряд банков, замеченных в обходе западных санкций.

Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на источники указывали, что рестрикции коснутся также 200 российских физических и юридических лиц, в том числе в военно-промышленной отрасли. ЕС тоже планирует ввести санкции, но на 23 февраля пакет согласован не был. Россия считает ограничения в свой адрес нелегитимными.