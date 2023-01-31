Эксперт Euromonitor нашел торговые «аномалии» в странах СНГ

Анализ Euromonitor показал резкий рост поставок товаров из ЕС в СНГ: «аномалии» возникают с разными товарами — от смартфонов до керосина. Анализ не говорит о нарушении санкций, но ставит вопрос их эффективности, считает эксперт

Фото: Omar Marques / Getty Images

Экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию в период марта—ноября 2022 года, то есть после начала спецоперации на Украине, упал на 47% к тому же периоду 2021 года (до €36,3 млрд), а экспорт европейских товаров в соседние с Россией страны (а именно в Белоруссию, Армению, Казахстан, Грузию, Узбекистан и Киргизию) за то же время вырос на 48% (до €20,3 млрд). Такие данные со ссылкой на Eurostat приводит в исследовании руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус (РБК сверил эти данные по базе Eurostat).

В том числе экспорт из Евросоюза товаров, которые попали под европейские ограничения на поставку в Россию, в соседние шесть стран увеличился на 95% (почти вдвое), тогда как их поставки в Россию ожидаемо сократились на 71%, утверждает автор. Так, согласно его подсчетам, совокупный экспорт из ЕС подсанкционных товаров в Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Киргизию в ноябре 2022 года был близок к €1,5 млрд, а годом ранее месячный объем составлял лишь около €500 млн.

Землис-Балевичус высказывает предположение, что значительная часть увеличившегося экспорта в соседние с Россией страны перенаправляется в Россию. Эта гипотеза сходится с выводами, которые уже озвучивались в американском исследовании, о котором писал РБК: по мнению аналитиков неправительственной организации Silverado, ряд стран (включая Турцию и некоторые государства СНГ) стали «перевалочными пунктами» для ввоза бытовой техники и электроники в Россию.

Торговля и санкционный режим

«Этот анализ показывает, что санкции не работают так, как ожидалось», — считает эксперт. «Практически у всех стран ЕС» есть проблема с контролем европейских товаров, которые через третьи страны оказываются в России, оценивает он.

Все страны Евросоюза, кроме двух (Швеции и Мальты), нарастили экспорт в соседние с Россией страны, а больше всего — Кипр, Люксембург, Эстония, Литва, Румыния (на 100–350%). В 3–5,5 раза увеличили экспорт товаров, на которые распространяются санкции ЕС в отношении России, такие государства, как Кипр, Греция, Эстония, Чехия, следует из данных Eurostat, собранных автором.

Он оговаривается, что данные о поставках подсанкционных товаров не учитывают тот факт, что экспортные санкции вводились Евросоюзом в разное время, они обычно предусматривают переходные периоды, в течение которых поставки возможны по действующим контрактам; в ряде случаев ЕС ввел квоты, в пределах которых поставки определенных товаров в Россию разрешены, и исключения для продолжения поставок, например в гражданских, медицинских или гуманитарных целях; также любая страна ЕС может в порядке исключения выдать разрешение на поставку подсанкционного товара в Россию. Кроме того, включить в анализ товары двойного назначения затруднительно, так как они подчиняются иной номенклатуре, нежели стандартная торговая номенклатура (аналог российской ТН ВЭД), а для товаров роскоши ЕС предусмотрел пороговые значения по стоимости (по публичной базе Eurostat невозможно сказать, являются ли, например, автомобили или смартфоны, поставляемые в Казахстан или Армению, товарами роскоши, запрещенными к поставке в Россию, или не достигают пороговой стоимости, а значит, разрешены к поставке).

В силу множества этих факторов экспорт подсанкционных товаров из ЕС в Россию далеко не нулевой, и это следует считать нормой (порядка €700 млн в месяц; в 2021 году достигал €2,7–2,8 млрд в месяц). Таким образом, данный анализ в общем виде неприменим для выявления каких-либо нарушений санкционного режима.

«Санкционные аномалии»

Тем не менее Землис-Балевичус указывает, что обнаружил более 100 потенциальных «санкционных аномалий», которые он определяет как экспорт стоимостью более €10 млн, как минимум удвоившийся по сравнению с периодом марта—ноября 2021 года. Среди самых примечательных «аномалий»:

поставки бывших в употреблении легковых автомобилей с определенными параметрами двигателя из Литвы в Белоруссию (рост на 215%, до €174 млн);

поставки из Чехии в Казахстан смартфонов (рост с нуля в 2021 году до €164 млн);

экспорт из Польши в Казахстан определенных турбореактивных двигателей (рост на 219%, до €140 млн);

экспорт авиационного керосина из Греции в Грузию (почти с нуля до €75,5 млн);

экспорт из Чехии в Казахстан ноутбуков (рост на 280%, до €67 млн).

В первом полугодии 2022 года Казахстан резко нарастил экспорт смартфонов в Россию, сообщали в августе казахстанские СМИ. В количественном выражении экспорт смартфонов вырос почти в 328 раз — с 560 штук в первой половине 2021 года до 183,6 тыс. единиц в первой половине 2022-го, следовало из данных Бюро национальной статистики Казахстана. Смартфоны, производимые Apple или Samsung, продолжают поставляться в Россию сторонними фирмами — сначала ввозятся из Азии (иногда через Европу или Гонконг) в такие страны, как Армения или Казахстан, а оттуда могут переправляться в Россию, писал американский центр Silverado.

Санкционный режим ЕС в целом не предполагает применения так называемых вторичных санкций. Однако в октябре европейские власти впервые добавили критерий, который допускает введение санкций против лиц из третьих стран, помогающих россиянам обходить ограничения (в том числе получать запрещенные к поставке товары из ЕС).

Недостаток реэкспорта

Данные о перераспределении торговых потоков между Евросоюзом, Россией и соседними с ней странами говорят о том, что шесть государств СНГ отчасти могли стать платформой для реэкспорта европейских товаров, на которые наложены санкции, полагает ведущий научный сотрудник сектора внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН Алексей Портанский. «В каком объеме произойдет это замещение, покажет время. Переориентировать торговые потоки из одной страны в другие — непростая задача», — указывает он.

По словам эксперта, едва ли реэкспорт сможет покрыть 100% выпадающих поставок. Этому могут препятствовать как запреты европейских стран, так и внутренние ограничений стран-посредников. Например, ограничения на продажу автомобилей россиянам ввел Казахстан, дилерские центры стали отказывать в продаже машины по российскому паспорту (об этом сообщали СМИ).

Портанский напомнил, что четыре из шести стран, предположительно занимающихся реэкспортом, входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и за импорт в Россию платят нулевые таможенные пошлины. Впрочем, конечному российскому покупателю импортных товаров, прибывших через эти страны, приходится переплачивать за два плеча транспортировки, подчеркивает эксперт.

Тот факт, что в соседние с Россией страны выросли поставки товаров, которые там не задерживаются, демонстрирует и статистика платежного баланса этих стран (объем экспорта и импорта рос синхронно в этом году), отмечает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

«Но страны СНГ не нарушают режим санкций, и риски вторичных санкций ограничены. Происходят процессы, ориентированные на перенастройку логистики и бизнес-связей», — говорит она. Часто российские предприниматели релоцируют бизнес и ведут дела уже не из подсанкционной страны, добавила она.