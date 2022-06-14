Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ отключат от SWIFT 14 июня

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
С видом на море: у сети отелей Rixos появились новые предложения в Турции РБК+, 10:50
Премьер Португалии призвал ЕС помочь Украине, а не вести дебаты о статусе Политика, 10:46
Власти Москвы одобрили реставрацию здания ресторана «Прага» на Арбате Недвижимость, 10:42
Как проверить, соответствует ли сотрудник должности Pro, 10:41
Бизнес-завтрак «Венчурный рынок в новой реальности» состоится 16 июня Партнерский материал, 10:40
«Гемотест» направит часть выручки на поддержку детских фондов Пресс-релиз, 10:38
Песков заявил о поиске новых путей взаимодействия стран на фоне санкций Политика, 10:36
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 10:34
Как бизнесу устоять во времена турбулентности Индустрия 4.0, 10:30
В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году Pro, 10:27
Каким получается жилой небоскреб Famous в Филях: изучаем проект в деталях РБК Недвижимость, 10:26
Падение курса биткоина ускорилось до 36% за неделю Крипто, 10:22
Зеленский обвинил Шольца в попытках балансировать между Киевом и Москвой Политика, 10:21
Россияне стали главными покупателями кондоминиумов на Пхукете Общество, 10:18
Война санкций ,  
0 

Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ отключат от SWIFT 14 июня

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Международная система передачи межбанковской информации SWIFT с 14 июня прекращает обслуживание трех российских банков, которые в рамках шестого пакета санкций решили отключить от этой системы Евросоюз.

Это коснется Сбербанка, Россельхозбанка (РСХБ) и Московского кредитного банка (МКБ). Ранее от SWIFT уже были отключены еще семь отечественных банков: ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, «Россия» и «Открытие».

Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ попали под санкции Евросоюза, которые были утверждены в начале июня. В финансовых организациях сообщали, что, несмотря на это, продолжат работу в штатном режиме.

Глава МИД Польши предложил отключить от SWIFT все российские банки
Политика
Збигнев Рау

«Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — указали в пресс-службе Сбербанка.

Россельхозбанк также отмечал, что отсоединение от системы значительно не повлияет на его работу. «В банке используются альтернативные системы передачи финансовых сообщений между финансовыми организациями, которые давно существуют и применяются в российской банковской системе», — говорили в РСХБ.

В России действует собственная система-аналог SWIFT — СПФС (Система передачи финансовых сообщений). Она используется для обмена финансовой информацией внутри страны, поэтому отключение российских банков от SWIFT не затрагивает внутренние переводы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Natalie Behring / Getty Images Как проверить, соответствует ли сотрудник должности
Статьи
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Теги
SWIFT Сбербанк МКБ Россельхозбанк
Материалы по теме
«Сбер» не увидел в решении ЕС об отключении от SWIFT угроз для работы
Финансы
«Тинькофф» с 6 июня повысит комиссию за SWIFT-переводы
Финансы
Силуанов рассказал о создании странами БРИКС аналога SWIFT
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter