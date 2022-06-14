Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ отключат от SWIFT 14 июня

Фото: Андрей Любимов / РБК

Международная система передачи межбанковской информации SWIFT с 14 июня прекращает обслуживание трех российских банков, которые в рамках шестого пакета санкций решили отключить от этой системы Евросоюз.

Это коснется Сбербанка, Россельхозбанка (РСХБ) и Московского кредитного банка (МКБ). Ранее от SWIFT уже были отключены еще семь отечественных банков: ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, «Россия» и «Открытие».

Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ попали под санкции Евросоюза, которые были утверждены в начале июня. В финансовых организациях сообщали, что, несмотря на это, продолжат работу в штатном режиме.

«Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — указали в пресс-службе Сбербанка.

Россельхозбанк также отмечал, что отсоединение от системы значительно не повлияет на его работу. «В банке используются альтернативные системы передачи финансовых сообщений между финансовыми организациями, которые давно существуют и применяются в российской банковской системе», — говорили в РСХБ.

В России действует собственная система-аналог SWIFT — СПФС (Система передачи финансовых сообщений). Она используется для обмена финансовой информацией внутри страны, поэтому отключение российских банков от SWIFT не затрагивает внутренние переводы.